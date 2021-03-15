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السعودية توقف 241 شخصا في قضايا فساد ضمنهم مسؤولين بوزارة الداخلية

توقيف 241 شخصا في قضايا فساد يعمل بعضهم في وزارات ومؤسسات حكومية بينها وزارة الداخلية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية توقف 241 شخصا في قضايا فساد ضمنهم مسؤولين بوزارة الداخلية

-أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أمس (الأحد عن إيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا، وذلك بعد التحقيق مع 757 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية وقالت الهيئة ، في بيان لها إن ذلك جاء خلال إجراءاتها لمكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم .

وأشارت إلى أنه من بين الموقوفين موظفون في وزارات: الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

وأوضحت أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مبينة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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