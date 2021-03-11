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السعودية: قرارات حرية انتقال الوافدين لوظيفة أخرى والسفر تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد

«الموارد البشرية»: رسميا الأحد 14 مارس تطبيق مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية للوافدين

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: قرارات حرية انتقال الوافدين لوظيفة أخرى والسفر تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي “التنقل الوظيفي – الخروج والعودة – والخروج النهائي”، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما تقدم المبادرة خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

فيما تقدم المبادرة أيضا خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، بالاضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

للمزيد يمكن الاطلاع على الملف كاملا هنا

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/5112020.pdf

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