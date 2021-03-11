السعودية: قرارات حرية انتقال الوافدين لوظيفة أخرى والسفر تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

تدخل مبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها. https://t.co/YemRst2rR3 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 9, 2021

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي “التنقل الوظيفي – الخروج والعودة – والخروج النهائي”، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما تقدم المبادرة خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.

فيما تقدم المبادرة أيضا خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، بالاضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

للمزيد يمكن الاطلاع على الملف كاملا هنا

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/5112020.pdf