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دول الخليج هي أكبر أسواق المنتجات الزراعية العراقية

بَّيًن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أن “دول الخليج هي أكثر الأسواق رواجاً واستهلاكاً للطماطة والباذنجان العراقي”، لافتاً إلى أن “السوق الخليجية هي الأقرب إلى المحاصيل العراقية”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دول الخليج هي أكبر أسواق المنتجات الزراعية العراقية

وحدَّد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، الدول الأكثر استهلاكاً للمحصول المحلي، فيما أشار ألى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي في خمسة محاصيل.

وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق سيطر على المنافذ بنسبة تصل الى أكثر من 80 % بعد توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتشكيل لجنة برئاسة الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية وممثلين عن الجمعيات الفلَّاحيّة ومديرية الزراعة “، مبيناً أنه “سيجري زيارة لإقليم كردستان للتفاوض بشأن السيطرة على المنافذ غير الرسمية الموجودة في كردستان”.

وأضاف الخفاجي أن “العراق حقق اكتفاءً ذاتياً من الحنطة والشعير والطماطة والخيار والباذنجان، فضلاً عن وجود تقدم في مجال الدواجن والبيض واللحم”، مشيراً إلى أن “الاكتفاء الذاتي من المحاصيل يتحقق بدعمٍ من وزارتي  الزراعة و المالية والسيطرة على المنافذ”.
وتابع أن “جائحة كورونا كانت الأوفر حظاً للاكتفاء الذاتي”، موضحاً أن “المحاصيل التي تم تصديرها للدول هي الطماطة والباذنجان”.
وأكد أن “التمور جاءت بالمرتبة الأولى من حيث التصدير إذ صدَّرنا أكثر من 600  ألف طن، فضلاً عن وجود إقبال كبير على محصول البطاطا”.
 

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