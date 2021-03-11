أهمية الشراكة في مجال الاستدامة

قال ما يقرب من ثلثي الرؤساء التنفيذيين العالميين (63 بالمئة) إن التقنية تدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بحسب ما أعلنت عنه شركتا “أكسنتشر” و”إس إيه بي” في إطار أسبوع الأهداف العالمية لإكسبو 2020 دبي، وذلك خلال جلسة نقاش أقيمت ضمن فعاليات (حوارات إكسبو: أهداف عالمية) تحت عنوان “مشروع الطموح لأهداف التنمية المستدامة: الربح لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للعمل”.

وقال هاري موريسون المدير التنفيذي لاستراتيجية وخدمات الاستدامة لدى “أكسنتشر”، إن إعادة بناء الأعمال التجارية بعد التحديات الهائلة التي فرضتها أزمة الجائحة العالمية، تتيح “فرصة رائعة” لإعادة توجيه الاقتصاد العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال تسخير التقنيات الحديثة والحرص على الاستجابة لضغوط المستهلكين والمستثمرين، وأضاف: “يتعيّن على الرؤساء التنفيذيين دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية صناعة القرار المؤسسي وأنظمة الأعمال”.

واستضافت الجلسة راشيل بانينو المديرة التنفيذية لشبكة “غلوبال كومباكت” الإمارات التابعة للأمم المتحدة، التي استضافتها منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية. وقالت بانينو من جهتها، إن الوقت قد حان لأن تحرص الشركات على وضع أهداف التنمية المستدامة في صميم أهدافها واستراتيجياتها التجارية. وأوضحت أنه يمكن للشركات الاستفادة كثيرًا من التقنية لتقديم إجراءات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الطموحة، ومنح الأولوية لتجاوز التقدّم التدريجي لتحقيق مستويات أعلى من الطموح في أهداف التنمية المستدامة المنشودة.

بدورها، قالت أنيتا فارشني النائب العالمي للرئيس للاستدامة لدى “إس إيه بي”، إن تحقيق طموحات أهداف التنمية المستدامة “سيكون أمرًا بالغ الأهمية لإرساء أساس متين لمستقبل مجتمعاتنا والبيئة”، معربة عن فخرها بالشراكة مع شبكة “غلوبال كومباكت” الإمارات التابعة للأمم المتحدة في هذه المسيرة. وأضافت: “ستعمل التقنيات على تسريع هذا التحوّل، ودفع الإنتاج والاستهلاك المسؤولَين نحو اقتصادات دائرية منخفضة الكربون”.

حوارات إكسبو: أهداف عالمية هي الفعالية التاسعة في سلسلة من 10 حوارات تجمع بين صانعي السياسات المؤثرين وقادة الفكر والمشاركين في إكسبو والجمهور للمساعدة في تشكيل المحتوى والنقاشات المثيرة للتفكير التي تجري خلال إكسبو 2020 دبي.

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