حاكم مصرف لبنان خارج معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية

تشتد معركة رئاسة الجمهورية في لبنان قبل سنة ونصف سنة من انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشيل عون، لتفتح ساحة التجاذب الشعبي بين ثلاثة متنافسين في أحلك الأوقات التي يمر بها لبنان.

فهناك رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يواجه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما كشف قائد الجيش جوزف عون عن بدء إعداده لمعركة خلافة رئيس الجمهورية بحسب صحيفة الاخبار.

ونقلت الصحيفة أن الجيش أغلق المسلك الشرقي للأوتوستراد بثلاث آليات عسكرية، مطلع هذا الأسبوع حيث أعاد تموضع هذه الآليات في وسط الطريق، ما تسبب بزحمة خانقة لمدة تفوق الساعة قبل أن يأمر مجدداً بفتح خط واحد، لتبقى الزحمة قائمة.

تقول الصحيفة أن العماد جوزف عون أظهر تناقضاً فاضحاً في موقفه الحالي المجاري للأحزاب السياسية كافة، وفي موقفه السابق حين تعامل الجيش مع الشبان والشابات بقسوة وشدة في تظاهرات 17 تشرين، وجرهم بالقوة وضربهم، وتحميل المسؤولية أحياناً لضباط في الأفواج على الأرض من زاوية علاقتهم بقادة الأحزاب.

دخل قائد الجيش تحت عباءة فقر العسكر وجوعهم – وهو ما يتساوون فيه مع كل القوى الأمنية وموظفي القطاع العام والخاص – الى «الطبقة السياسية»، قبل سنة ونصف سنة من انتهاء عهد رئيس الجمهورية، في عملية حسابية بسيطة سبق أن سلكها حاكم مصرف لبنان بحسب الصحيفة.