السعودية أفضل استعدادا للهجمات الأخيرة

يقول خبراء عسكريون إن ذلك يرجع في جانب منه إلى الاستعداد الأفضل. لكن المملكة لا تزال أكثر عرضة لهجمات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز المنخفضة الارتفاع من التي تشنها الصواريخ الباليستية عالية الارتفاع والتي تمكنت من إسقاطها هذا الأسبوع.

وأصابت ضربة في سبتمبر أيلول 2019 منشأتي نفط رئيسيتين بصاروخ كروز وطائرات مسيرة. وقالت الرياض هذه المرة إنها أحبطت الهجوم دون أن يوقع خسائر في الممتلكات.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران والتي تقاتل تحالفا تقوده السعودية، المسؤولية عن ضربة الأحد على ساحة لتحزين النفط في رأس تنورة، التي تضم مصفاة وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم، ومجمع سكني في الظهران تستخدمه شركة أرامكو السعودية العملاقة المملوكة للدولة.

And another Sammad drone is down over a remote location of the Saudi desert. Notice the drone’s low altitude (I guess below 400ft) – only 10 seconds between missile impact to the ground. pic.twitter.com/nawjeutLSG — محمد بن خالد (@MbKS15) March 8, 2021

يوجد الموقعان في المنطقة الشرقية على بعد بضعة كيلومترات من منشأتي أرامكو اللتين استُهدفتا في 2009. وحملت الرياض إيران مسؤولية ذلك الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.

قال جيريمي بيني، محرر الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلة جينز ديفينس الأسبوعية، “يعمل السعوديون بجد فيما يبدو لسد الثغرات من خلال أمور منها نشر (صواريخ) باتريوت في رأس تنورة، ويؤتي ذلك أُكله الآن على ما يبدو”. وكان يشير إلى منظومة صواريخ أمريكية سطح/جو.

أضاف بيني أن التعزيزات العسكرية الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان الجوية بعد 2019 ساعدت على إتاحة نقل الأصول السعودية لأماكن أخرى، كما وفرت فرنسا وبريطانيا رادارات للمساعدة في رصد التهديدات التي تحلق على ارتفاع منخفض مثل الطائرات المسيرة.

ومنظومة باتريوت مصممة بالأساس لاعتراض هجمات الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية، والتي كثيرا ما اضطرت المملكة لمواجهتها منذ التدخل على رأس تحالف في اليمن قبل ست سنوات.

لكن الخبراء قالوا إن السعودية لا تزال عرضة للهجمات بسبب حجمها وتطور التهديدات والخطأ البشري.

وربما لا يرصد الرادار الأرضي صواريخ كروز والطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وهي أهداف أصغر كثيرا. واعتراض الطائرات المسيرة بصواريخ باتريوت مكلف للغاية كذلك، إذ يتكلف كل صاروخ نحو ثلاثة ملايين دولار.

قال دوجلاس باري الباحث الكبير في مجال الطيران العسكري بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “السعوديون ليسوا مجهزين تجهيزا سيئا”.

وأضاف “هناك مجموعة من الأشياء يمكن استخدامها لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية… استخدموها بنجاح وهم يتحسنون في ذلك، لكن لن تكون ناجحا مئة في المئة على الإطلاق”.

وقال الحوثيون يوم الأحد إنهم أطلقوا صاروخ ذو الفقار، الذي يبلغ مداه نحو 700 كيلومتر، وعشر طائرات مسيرة مسلحة على مدينتي رأس تنورة والدمام شرق المملكة. وذكر متحدثهم العسكري أنهم أطلقوا سبعة صواريخ بدر وأربع طائرات مسيرة على مدينتي عسير وجازان الجنوبيتين.

وكثفت الحركة في الآونة الأخيرة هجماتها عبر الحدود في صراع يُعد على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران، المنخرطتين في تنافس على النفوذ الإقليمي منذ عقود.

قالت حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع الأساسية العالمية في آر.بي.سي كابيتال ماركت، في مذكرة بحثية إن الهجمات لم تفض إلى أي انقطاع في إنتاج النفط، لكنها أكدت على “مدى خطورة البيئة الأمنية في المنطقة بعد 18 شهرا تقريبا من ضربات 14 سبتمبر 2019”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي لتلفزيون العربية يوم الاثنين إن المملكة قادرة على حماية منشآتها الاقتصادية.

وأضاف “للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره”.