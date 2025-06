السعودية أفضل استعدادا للهجمات الأخيرة

يقول خبراء عسكريون إن ذلك يرجع في جانب منه إلى الاستعداد الأفضل. لكن المملكة لا تزال أكثر عرضة لهجمات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز المنخفضة الارتفاع من التي تشنها الصواريخ الباليستية عالية الارتفاع والتي تمكنت من إسقاطها هذا الأسبوع.

وأصابت ضربة في سبتمبر أيلول 2019 منشأتي نفط رئيسيتين بصاروخ كروز وطائرات مسيرة. وقالت الرياض هذه المرة إنها أحبطت الهجوم دون أن يوقع خسائر في الممتلكات.

وأعلنت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران والتي تقاتل تحالفا تقوده السعودية، المسؤولية عن ضربة الأحد على ساحة لتحزين النفط في رأس تنورة، التي تضم مصفاة وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم، ومجمع سكني في الظهران تستخدمه شركة أرامكو السعودية العملاقة المملوكة للدولة.

And another Sammad drone is down over a remote location of the Saudi desert. Notice the drone’s low altitude (I guess below 400ft) – only 10 seconds between missile impact to the ground. pic.twitter.com/nawjeutLSG

— محمد بن خالد (@MbKS15) March 8, 2021