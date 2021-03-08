القيادة المتوازنة: رؤية دعم المرأة من منظور مختلف

في اليوم العالمي للمرأة من هذا العام يتبادر سؤال مهم إلى الأذهان حول ماهي العوامل التي تساعد المرأة على إظهار إمكانياتها والنجاح في العمل أو حتى في الحياة بشكل عام. هل تحتاج المرأة لشخص أو مؤسسة تدعمها؟ أو يُمكن للمرأة الحصول على ما تستحقه بقوة إرادتها وشخصيتها المستقلة؟ للإجابة عن هذا السؤال، تحدثت أريبيان بزنس إلى ستيفاني أبو جودة، المدير الإقيلمي الأول للتسويق والاتصالات، الشرق الأوسط وأفريقيا، بمجموعة فنادق راديسون، حيث تقود ستيفاتي أكبر منطقة جغرافية للمجموعة وتتعامل مع عدد كبير من السيدات والرجال فأُتيحت لها فرصة مواكبة هذا التنوع الكبير بالثقافات، والعادات، والقوانين الخاصة بعمل المرأة.

وبالرجوع إلى هذه التجربة الغنية، أكدت ستيفاني على ضرورة تفعيل الحوار المُنفتح ودعم السيدات للتحدث عن تجاربهن.

“النساء بحاجة إلى التحدث عن أنفسهن والمطالبة بحقوقهن، قبل أن يطلبن ذلك الحق من الرجال أو المؤسسات. لا شك أن المرأة تتعرض للكثير من الإسقاطات النمطية والتي ترتبط غالباً بثقافة عائلتها ومدى انفتاح هذه العائلة على العالم، ومواكبة متغيرات العصر، مما يجعل فُرص المرأة أقل ويتطلب منها الكثير من الجهد والعديد من المحاولات لإثبات نفسها. لذا لا بد للمرأة أن تتجاوز فترات الوقوع والفشل القصري وتتفادى كل العقبات بالصبر وبتكرار المحاولة.”

وأضافت: “قبل كل شي على المرأة أن تدعم نفسها وتؤمن بقدرتها على مجابهة الصعوبات سواء كانت تلك الصعوبات مُجتمعية أو فردية. ومن ثم على المرأة أن تدعم المرأة. عندما أعود بالذاكرة إلى طفولتي وشبابي أتذكر دور والدتي في دعمي ورسم الطريق الصحيح لي بل وتمهيد كل الصعوبات لأكون ما أنا عليه الآن. بدءً من المنزل ووصولاً إلى العمل، رحلة المرأة طويلة وشاقة لكن هذه الرحلة تستحق المحاولة”.

إذاً نحن نحتاج إلى عكس الصورة النمطية بأن النساء لا يدعمن النساء الأخريات، أضافت ستيفاني.

من خلال دورها في المجموعة، قررت ستيفاني ممارسة ما تعلمته من والدتها وقدمت الدعم للسيدات العاملات في فريقها، بل وأطلقت العديد من المبادرات مع فريق كبير في مجموعة فنادق راديسون لتفعيل دور المرأة.

” مع الأسف لا تتمكن جميع السيدات من التحدث عن تجاربهن أو المجاهرة بما يُمارس بحقهن من قمع أو منافسة غير عادلة، لذا قد تحتاج المرأة لدعم المرأة بغض النظرعما إذا كانت تلك المرأة قريبة، أو صديقة، أو زميلة. فتفعيل الدعم هو مفتاح النجاح. نحن دائمًا بحاجة إلى تعلم كيفية طلب ما نريده وأن نتذكر قيمتنا وما يمكننا تقديمه.”

وأشارت ستيفاني إلى دراسة خلُصت إلى استمرارية تهميش دور المرأة على الرغم من تفوقها وارتفاع تحصيلها العلمي مقارنة بالرجل.

“بينما زادت معدلات المشاركة في القوى العاملة في السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مرور الوقت، ظلت النساء إلى حد كبير على الهامش، على الرغم من التحصيل العلمي العالي وتفوقهن على الرجال في الاختبارات الموحدة. وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للأسف وجدت الدراسات أن تمثيل المرأة ناقص إلى حد كبير في قطاع السياحة. حوالي 5٪ فقط من الشركات لديها سيدات بمنصب مدير عام أو عضو منتدب، و 4٪ من الشركات السياحية فقط حققت الأغلبية النسائية.”

وأضافت ستيفاني: “على الرغم من كل تلك الدراسات، لم نتوقف أنا وفريقي عند حدود معينة ولم نتمسك بالصورة النمطية المعكوسة عن المرأة. على العكس تمامًا، قُمنا في مجموعة فنادق راديسون بإطلاق مُبادرات تمكين المرأة في شتى المجالات والأقسام، وحققت تلك المُبادرات نتائج مذهلة خاصة في المملكة العربية السعودية.”

“حققنا نقلة رائعة في فنادقنا بالمملكة العربية السعودية فازداد عدد العاملات في فنادقنا من 6 موظفات في عام 2014 إلى 150 موظفة في عام 2020. فأصبح لدينا سيدات بمناصب قيادية كمنصب مدير عام فندق، ومدير التسويق والاتصالات للمنطقة.”

بحسب ستيفاني، العديد على العديد من الشركات في قطاع الضيافة تفعيل مشاركة المرأة: “نود أن نرى شركات أخرى تطور خططًا مماثلة خاصة بها. فمن خلال زيادة التنوع في مجموعتنا، قمنا بتلبية احتياجات الضيوف بشكل أفضل، وهذا الانسجام والتوازن يعني حتمًا قوة عاملة أكثر سعادة.”

بدأت ستيفاني حملتها لدعم المرأة العاملة في قطاع الضيافة بالتأكيد على تكافؤ فرص التعليم وتماثل الطموحات لكلا الجنسين، فقد يحظى كلا الجنسين بفرص تعليمية متساوية وقد يحمل كل فرد (رجل أو امرأة) طموحات متماثلة لمتابعة حياتهم المهنية بنجاح، مع تحقيق انجازات متكافئة، وعلى الرغم من ذلك تُشير بعض الدراسات إلى تفضيل أداء النساء على الرجال.

“لا بد من تحقيق ودعم مبدأ “القيادة المتوازنة” من أعلى منصب في الشركة وصولاً إلى الخطوط الأمامية.

صناعة الضيافة مجال غني بالفرص المُدهشة وكذلك التحديات الكبيرة لكلا الجنسين. ففي قطاع الضيافة، وتحديداً في الشرق الأوسط، تُعتبر مشاركة المرأة ملحوظة، ولكن تُعد تجربة المرأة في المناصب العُليا نادرة، وقد شهدنا على العديد من الأسماء بدءً من منصب المدير العام ووصلاً إلى مستوى مجلس الإدارة، لكن مع الأسف بدأت الأرقام في التضاؤل بسبب صعوبات العمل. ومع أخذ تلك الصعوبات بعين الإعتبار، أطلقنا خطة استراتيجية ثلاثية الأهداف لمعالجة مشكلة التنوع المستمرة على رأس كل شركة: فكانت البداية من خلال إعادة تعريف مفهوم القيادة المتوازنة وطرح السياسات الشاملة حول التنوع والاندماج، ورفع الوعي بقضايا عمل المرأة إبتداءً من القيادة ووصولاً إلى الخطوط الأمامية. كما طرحنا حلول حول كيفية معالجة العوائق التي تُعيق نجاح المرأة في عالم الضيافة تحديداً.”

وعند سؤال ستيفاني عن رؤيتها لإحداث فرق في حياة السيدات اللاتي تعملن في المجموعة، قالت: “تكمُن رؤيتنا في مشاركة كل فرد من أفراد المجموعة و الفنادق بالشرق الأوسط وأفريقيا في برامج توعوية بهدف ضمان

الإدراك التام لأهمية تحقيق القيادة المتوازنة.”

وأضافت: “نحن لا نتوقف عند جذب المواهب فحسب، بل نركز أيضاً على التطوير وتغيير العادات الراسخة وتحديث الصورة النمطية للمرأة العاملة، بالإضافة إلى تأهيل قياديات في مختلف الأقسام والمجالات. فالتنوع والقيادة المتوازنة هما عنصري النجاح في معادلة دعم المواهب.”