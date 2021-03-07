ماستركارد تلتزم بدعم 2,020 فتاة في الإمارات ببرنامج جيرلز فور تك

أبرمت «ماستركارد» – الشريك الرسمي لتكنولوجيا الدفع في معرض «إكسبو 2020 دبي» – شراكة مع برنامج “إكسبو للمدارس” لتوسيع جهودها في بناء عالم أفضل للمرأة من خلال دعوة الفتيات من جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى الجلسة الافتراضية لبرنامج Girls4Tech التي تقام احتفالاً باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2021. وستستضيف ماستركارد جلسات افتراضية ضمن برنامج Girls4Tech في 23 دولة لتشجيع الفتيات في مختلف أنحاء العالم على استكشاف الفرص المهنية المتاحة أمامهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأطلقت “ماستركارد” برنامج Girls4Tech التعليمي بهدف تمكين الفتيات من اختبار مجموعة واسعة من المهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الفتيات في الصفوف الابتدائية في سد فجوة المهارات في قطاع التكنولوجيا باستخدام التكنولوجيا الأساسية ومجموعة تدريبية تشجع على التعلم وترضي فضولهن في حب المعرفة بشكل فعال.

وستساعد الجلسة الافتراضية التي تتم استضافتها بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، انطلاقاً من شراكة عميقة ودائمة بين “ماستركارد” وفريق “برنامج إكسبو للمدارس”، على إنشاء مجموعة من المواهب النسائية للوظائف المستقبلية، من خلال تدريس المواد التي ترسم مستقبل العلوم والبحوث والاقتصاد الرقمي.

وتلتزم شركة ماستركارد بدعم 2,020 فتاة في الإمارات من خلال برنامج Girls4Tech قبل اختتام معرض إكسبو 2020 دبي في 31 مارس 2022، حيث ستوظّف خبرتها العميقة في تكنولوجيا الدفع والابتكار بطريقة تخلق إمكانيات لا حدود لها للفتيات. ويغطي البرنامج مواضيع مثل التشفير، واكتشاف الاحتيال، وتحليل البيانات، والتقارب الرقمي، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي. كما يركز على مهارات هامة تشمل التعاون، والإبداع، والاتصال، لتمكين الشابات من تطبيق معارفهن التقنية لإيجاد الحلول للتحديات اليومية.

وقالت بياتريس كورناكيا، النائب الأول للرئيس للتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط لدى ماستركارد: “يتم إحياء يوم المرأة العالمي سنوياً منذ أكثر من قرن. وفي إطار التحضيرات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نعمل على بناء مستقبل مشرق ومترابط ليس فقط في مثل هذا اليوم الخاص، بل كل يوم. ونحن ملتزمون، من خلال التنسيق مع شركائنا، بمعالجة هذه المشكلة عبر مساعدة النساء على النجاح والتقدم في مجالات كان يتم تجاهلهن فيها تاريخياً. ويمكننا من خلال برنامج Girls4Tech إلهام الشابات ليصبحن رائدات التكنولوجيا والمبتكرات في المستقبل”.

بدورها، قالت علياء آل علي، نائب رئيس برنامج إكسبو للمدارس في إكسبو 2020 دبي: “منذ إطلاق برنامج إكسبو للمدارس، ونحن نتواصل دائماً مع المدارس في جميع أنحاء الإمارات لإلهام وتمكين الجيل القادم من الاستكشاف والابداع والتعلم من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج. وقد عملنا مع مجتمع المدارس في سلسلة من ورش العمل الافتراضية المتنوعة، ويسعدنا الآن التعاون مع ماستركارد ضمن برنامج Girls4Tech للاحتفال بقوة التكنولوجيا وأهميتها للفتيات في جميع أنحاء الإمارات”.

ووصل برنامج Girls4Tech بالفعل إلى أكثر من مليون فتاة في 41 دولة، وتعهدت “ماستركارد” بالوصول إلى خمسة ملايين فتاة على مستوى العالم بحلول عام 2025. وهذا البرنامج الحائز على جوائز عديدة متاح بـ 14 لغة، بما في ذلك اللغة العربية.

واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، الذي يقام سنوياً في 11 فبراير، تعاون معرض إكسبو أيضاً مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.