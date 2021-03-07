الأهداف، لا الأرباح، ستقود الشركات الناجحة في المستقبل

هذه العقلية انعكست على التوجّه الاستراتيجي للشركات على أكثر من صعيد. فالمسؤولية الاجتماعية، على سبيل المثال، كانت الشركات تعتبرها مبادرة جيّدة يترتّب عليها القيام بها دعماً للمجتمع على المدى القصير وتحقيقاً لأهداف محدودة. أمّا اليوم، فقد أصبحت الشركات توظف جهوداً كبيرة لتمكين المجتمعات وتعزيز النظم البيئية المحيطة بها. كما أصبحت هذه المبادرات بمثابة واجب تجاه المجتمع من أجل ديمومته، ما يتطلّب خطة بعيدة المدى وتوسيعاً لدائرة المجتمع المتأثر بهذا التغيير الإيجابي الذي تسعى إليه الشركات.

فالشركات الناجحة بحاجة إلى سبب لوجودها، يختلف كلياً عن مبادئ الربح والنمو والتنويع. ويتطلّب ذلك رؤية واضحة وخططاً على المدى الطويل، إضافة إلى تحقيق تطوّر اجتماعي يترافق مع تأثير إيجابي مباشر على أفراد المجتمع. وهذا الهدف هو الذي يحدّد جوهر وجود هذه الشركات ويعتبر الهدف الأسمى لها.

هذا الهدف هو أفضل تحفيز وإلهام للموظفين كي يبذلوا أقصى جهودهم وإعطاء كل ما لديهم. ويتخطّى الهدف الأسمى حدود عمل الشركة. فعندما يتبنّى الموظف الهدف الأسمى للشركة لن يقوم بوظيفته بشكل جيّد فحسب، بل سينجز عملاً رائعاً يترك أثراً مباشراً على حياة الناس.

وفقاً لتقرير نشرته شركة الاستشارات العالمية “ديلويت” بعنوان “الهدف الأسمى هو كل شيء”، تتمتّع الشركات التي يدفعها هذا الهدف بمعدّلات إنتاجية ونمو مرتفعة، فضلاً عن وجود تفاعل أكبر بين الموظفين. ويسلّط التقرير الضوء أيضاً على حقيقة أنّ الشركات التي يقودها الهدف الأسمى تتفوّق على سائر الشركات من حيث الابتكار والاحتفاظ بالموظفين، وذلك بنسبة 30 و40 في المئة على التوالي.

وبينما لا تزال شركات عدّة في المراحل الأولى من عمليّة تحديد هدفها الأسمى، بقيت شركة الغرير للاستثمار ثابتةً على إرثها الغني بالثقة والتميّز والمسؤولية والالتزام بتحسين جودة الحياة.

وكانت الشركة شاهداً على تغييرات اجتماعية واقتصادية هائلة، لعلّ أهمّها تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. لكنّ هدفها ما زال ثبتاً ولم يتغيّر. حيث تلتزم “الغرير للاستثمار” بالعمل لتأمين حياة أفضل، وهو ما يبدو واضحاً من خلال القطاعات التي اختارت الشركة الاستثمار والعمل فيها، مثل الأطعمة والتعليم والطاقة والنقل والبناء والعقارات، حيث يلعب كل منها دوراً في تقدّم المجتمع.

وفي أيامنا هذه، تهيمن على مناقشات مجلس الإدارة قضايا مثل تغيّر المناخ والاستدامة والمساواة في الدخل والآثار المترتبة على زيادة الرقمنة والذكاء الاصطناعي. ولا شكّ في أنّ المواءمة بين أصحاب المصلحة والهدف الأساسي للشركة سوف يدعم التوافق على كيفيّة معالجة هذه الموضوعات الصعبة.

فقد أظهر تقرير لمؤسسة ماكينزي أنّ 7 في المئة فقط من الرؤساء التنفيذيين للشركات المصنّفة ضمن لائحة “فورتشن 500” يرون أنّ شركاتهم يجب أن تركّز على تحقيق الأرباح من دون التفكير في الأهداف الاجتماعية. ويدعم هذا التقرير نتائج الاستطلاع الذي أجرته “ديلويت” والذي وجد أنّ 79 في المئة من “جيل الألفيّة”، أي قادة المستقبل، يأخذون في الاعتبار هدف الشركة وفلسفتهم تجاه العوامل الاجتماعية والبيئية عند اختيار الشركة التي يودّون العمل فيها.

إنّ إعادة التفكير في الهدف الأسمى لا تعتبر جديرةً بالاهتمام فقط، بل هي اعتبارٌ أساسي. فالهدف الأسمى له أهمّية كبرى في تحفيز الموظفين واستقطاب “أفضل المواهب” وضمان رضى وولاء المستهلكين.

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