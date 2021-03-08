اليوم العالمي للمرأة: نظرة إلى الماضي لضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع

في اليوم العالمي للمرأة العام الماضي، كان وباء كوفيد – 19 قد بدأ للتو في الانتشار حول العالم. ومع مرور عام، لا يخفى على أحد حجم التحولات التي شهدها العالم نتيجة تفشي الجائحة. وفي حين أن بعض الشركات ربما كانت تجرب من قبل خطط واستراتيجيات عمل جديدة مثل ساعات العمل المرنة، إلا أن الوباء قد جعل العمل عن بُعد ضرورة أساسية بالنسبة للشركات والموظفين على حد سواء. وفي عام 2019، كانت الجهود الرامية إلى تعزيز التعلم الرقمي جارية على قدم وساق، لكن عام 2020 فرض الحاجة للتحول سريعاً في النماذج التعليمية، كما شهدت قطاعات بأكملها تحولات بالجملة نحو الرقمنة لضمان استمرارية الأعمال.

وبالتزامن مع احتفالاتنا باليوم العالمي للمرأة هذا الأسبوع، نستذكر أحداث العام الماضي للاحتفاء باللحظات والمواقف التي تمكنا فيها من التحلي بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على الاستجابة، إضافة إلى مراجعة نقاط الضعف التي كشفتها هذه الأزمة في أطر عملنا الحالية، والتركيز على الفرص المحتملة للتغيير الإيجابي.

مراعاة متطلبات القوى العاملة

كما هو الحال مع أي أزمة، كشفت تداعيات الوباء عن الكثير من نقاط الضعف في المؤسسات التقليدية أو – إن جاز التعبير – “التصدعات” التي ربما كانت موجودة في السابق ولم يلاحظها أحد. وعلى وجه الخصوص، تأثرت النساء بشكل غير متناسب بالأزمة الحالية، حيث تحملن الجزء الأكبر من أعباء تقديم الرعاية في المنزل ورعاية الأطفال والتعلم عن بُعد.

وفي كثير من الشركات والقطاعات، أدى هذا الخلل في التوازن إلى ترك النساء وظائفهن بأعداد قياسية. ولم نشهد في أمازون نزوحاً جماعياً للنساء، لكننا نتعلم باستمرار من بيانات موظفينا ونطور سياساتنا التي تشجع على الانسجام بين العمل والحياة. ويحتاج القادة في هذا الوقت بالتحديد إلى التحلي بمستوى عالٍ من الفهم وتقديم التوجيهات بدلاً من التعليمات حيثما أمكن ذلك، والتحقق من نبض ومتطلبات موظفيهم، وإعادة ضبط المعايير المتعلقة بالمرونة حتى يتمكن الموظفون من إيجاد أفضل ما يناسبهم وتجنب الاختيار الصعب بين الوظيفة والأسرة. ويمكن للحكومات أيضاً أن تكون استباقية في إنشاء أسواق عمل أكثر شمولاً. على سبيل المثال، سنت حكومة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات القليلة الماضية العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك تعديلات على القوانين المتعلقة بالتمييز في مكان العمل وقانون إجازة الإبوة (الإجازة الوالدية).

فرصة لتنمية المهارات

تشرفت في أواخر العام الماضي خلال فعاليات برنامج AWS re: Invent، بالتحدث مع البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إذ يعتقد البروفيسور شواب أن الوباء “يمثل فرصة نادرة ولكنها ضيقة للتأمل في عالمنا وإعادة تصوره وإعادة ضبطه”. وخلال حديثنا، شرح السيد شواب بالتفصيل رؤيته لعالم قائم على الموهبة، واقتبس هنا كلماته التي قالها لي: “باتت الموهبة بمثابة العملة الجديدة التي تغذي وتحافظ على استدامة الأعمال أكثر مما يفعله المال وحده”.

وهنا يمكن القول أن التكنولوجيا تشكل أداة قوية يمكنها تعزيز المواهب والمهارات التي تفتح للمرأة فرصاُ عظيمة في المستقبل. ولدينا الفرصة لتوفير إمكانية الوصول إلى برامج التعلم وإنشاء مسارات جديدة للتوظيف، وهي المهمة التي كانت شغفي لسنوات عديدة. وقد وضعت أمازون في العام الماضي هدفاً طموحاً لمساعدة 29 مليون شخص على تنمية مهاراتهم التقنية بحلول عام 2025. وسوف نقدم فرص التدريب من خلال برامج مخصصة وقائمة صممتها “أمازون ويب سيرفيسز”، فضلاً عن تطوير مناهج جديدة لتلبية مجموعة واسعة من أجندات وأهداف التعلم. وتوفر مثل هذه المبادرات فرصة كبيرة لسد فجوة المهارات التقنية وتمكين المزيد من الأفراد من جميع المجتمعات بمهارات وخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التحدي الأكبر

ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجهنا جميعاً اليوم في أننا لا نتعلم من التحولات والتغيرات التي شهدها العام الماضي. وأتذكر هنا بعض كلمات إندرا نويي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة PepsiCo وعضو مجلس إدارة أمازون، في محادثتي معها مؤخراً عندما ناقشنا دور القيادة خلال الوباء، حيث أشارت إلى أنه عندما بدأت الأزمة، لم يكن لدينا دليل من الإرشادات لنتبعه، ولم يكن لدى أحدٍ تصور كامل لما يمكن القيام به. وفي ظل ما نشهده اليوم من تحولات، نحتاج أن ننظر إلى العام الماضي ونتعلم منه كيفية الاستعداد بشكل أفضل من خلال وضع خطط واستراتيجيات واضحة تتيح لنا الاستجابة بالسرعة والمرونة الكافية لحماية أعمالنا وعائلاتنا ومؤسساتنا من التحديات المماثلة التي من الممكن أن تنشأ في المستقبل. نحن بحاجة إلى التعلم من أخطائنا والبناء على نقاط قوتنا، كما نحتاج أيضاً إلى فتح مسارات شاملة للتوظيف والتعليم والدعم فضلاً عن إنشاء أدوات متقدمة تتيح الوصول إلى الموارد والأفكار التي تضمن تمكين الجميع من مواكبة التطورات والتحولات.

لطالما شكل اليوم العالمي للمرأة مناسبة سنوية ملهمة للاحتفال بما حققناه من نجاحات وإنجازات، وعلى الرغم من التحديات والتحولات غير المتوقعة التي شهدها العالم خلال العام الماضي، فقد تمكنت النساء من التحلي بروح الابتكار والتكاتف والقدرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة. ومع بدء أمل العودة للحياة الطبيعية يلوح الأفق، من المهم للغاية تعزيز الجهود والعمل على ضمان مستقبل أفضل وأكثر شمولية للأجيال القادمة من السيدات.