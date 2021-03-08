بروز أهمية تعزيز مبادئ المساواة والمشاركة لتحسين متطلبات الرعاية الأسرية

يواجه الآباء والأمهات اليوم تحديات متعددة تشمل مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية أيضاً، ما يفرض علينا جميعاً أهمية تخصيص وقت كافٍ لتنشئة أطفالنا والاهتمام بمستقبلهم باعتبارهم الاستثمار الأهم والأغلى في حياتنا، مما يساهم بدوره فى تأسيس مجتمعات منتجة ومرنة ومتطورة.

ومع الازدياد الملحوظ في عدد الآباء من جيل الألفية، يتوجب على الشركات تعزيز جهودها لمواجهة التحديات المستقبلية، وإجراء تحولات في سياساتها لتحسين رفاهية الموظفين، بما يتوافق مع مستويات حياتهم الشخصية والمهنية.

ومع ذلك لا بدَّ أن ينبع التغيير الحقيقي من الآباء أنفسهم لتقاسم المسؤوليات والمشاركة في التربية مع الأمهات. ولا يقتصر الأمر في هذا المجال على تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل والمنزل؛ حيث نلتزم بدعم المجتمعات في هذا المجال، لضمان عيش حياة أفضل وأكثر عدالة ومساواة.

وتؤمن بروكتر وجامبل بأن الرعاية الأسرية لا تقتصر على أحد الوالدين دون الآخر، الأمر الذي ألهمها إطلاق برنامج عالمي للموظفين من الآباء والأمهات على حد سواء، بإجازة مدفوعة الأجر بحد أدنى من الأيام، بهدف تعزيز الترابط بين الآباء والأمهات مع مولودهم الجديد، وايماناً منها بأهمية الأيام الأولى فى حياة الأطفال المولودين حديثاً.

ويجسّد برنامج (نتشارك العطاء)، وهو برنامج إجازة الوالدين العالمى الجديد، هذه الرؤية، حيث يعزز اطلاق الشركة للبرنامج في شهر يناير الماضى فى دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ريادة الشركة، ويساهم هذا الإنجاز الاستثنائي في تعزيز مسيرتنا الطويلة التى تمحورت لعقود حول أهمية تفعيل مبدأ المساواة من خلال تحويل الرؤى إلى واقع ملموس.

ويمنح البرنامج الجديد إجازة تمتد لثمانية أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل للأم والأب على حد سواء، لتمكينهما من تمضية وقت أطول مع أطفالهما المولودين حديثاً وتوفير رعاية أفضل، وهو البرنامج الذى يتم استثماره على النحو الأمثل من جانب الموظفين.

ولطالما كانت مبادئ المساواة والمشاركة جزءاً لا يتجزأ من منظومة القيم الأكثر أهمية في ثقافة بروكتر وجامبل. وهنا تأتي أهمية القمة العالمية التي تنظمها الشركة سنوياً في مجال المساواة بعنوان “We See Equal”، بهدف زيادة الوعي بهذه المفاهيم، وتوسيع نطاق الحوار حول المساواة بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم.

وتساهم هذه الإجازة في تعزيز راحة الوالدين وصحتهم النفسية والجسدية، إضافة إلى منحهما فرصة الاستمتاع بتربية الأطفال، وتمكينهم من تحسين مستوى إنتاجيتهم. كما يؤدي دعم الأزواج إلى تسريع وتسهيل عملية العودة إلى العمل بالنسبة للأمهات، مع الحد من التحديات الناجمة عن تجارب العناية بالأطفال، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في مكان العمل. وفي الواقع، هناك رابط وثيق بين مشاركة الآباء في رعاية الأطفال وتحسين مستوى رفاهيتهم وسعادتهم، فضلاً عن زيادة التزامهم تجاه الأسرة، حيث أفاد معظم الموظفين بأنهم تعلموا مهارات جديدة مثل تحديد الأولويات، وتطوير شخصيات نموذجية يحتذى بها، وتعزيز الجانب الإنساني لديهم، وهي مهارات تنتقل معهم لا إرادياً عند القيام بأعبائهم الوظيفية.