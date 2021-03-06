السيسي في السودان للتباحث في أزمة سد النهضة

ومن المتوقع أن يناقش السيسي اقتراح السودان الخاصة بالرباعية الدولية لحل أزمة سد النهضة. وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في وقت سابق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

ويلتقى السيسي ، خلال زيارته رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء السوداني، وكان السيسي استقبل الثلاثاء الماضى الدكتورة مريم الصادق المهدي” وزيرة خارجية جمهورية السودان ، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.

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