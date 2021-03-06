حاكم مصرف لبنان يهدد بمقاضاة بلومبرج

وقال المتحدث لرويترز “اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة”.

كان تقرير لوكالة بلومبرج قد ذكر أمس الخميس نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.

من جهته، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرج بعدما نشرت تقريرا يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.

ونفت واشنطن اليوم التقرير عن دراسة فرض عقوبات على سلامة، الذي بات دوره في الانهيار المالي في البلاد محل تدقيق شديد.

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