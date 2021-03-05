الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط ضمن أكثر الدول الحرة اقتصاديا

وعلى ذات المؤشر حلت الإمارات في المركز الـ14 عالميا متقدمة على دول كبرى عديدة مثل الولايات المتحدة، والسويد واليابان وألمانيا، في القائمة التي تضم 178 دولة خاصة في مؤشرات مثل حرية العمل و حرية العامل: والحرية النقدية الحرية التجارية، حرية الاستثمار والحرية المالية.

https://www.heritage.org/index/ranking

وحصلت الإمارات على معدل 76.9 نقطة من 100، بزيادة 0.7 نقطة عن معدلها في مؤشر العام الماضي، وتصدرت سنغافورة المؤشر عالميا بمعدل 98.7 نقطة، تلتها نيوزيلندا بـ 83.9 نقطة، ثم أستراليا في المركز الثالث بمعدل 82.4 نقطة.وفي المركز الخامس جاءت سويسرا بـ 81.9 نقطة ثم أيرلندا في المركز الخامس بـ81.4 نقطة.

وفي المركز السادس جاءت تايوان ثم بريطانيا سابعا وإستونيا ثامنا وكندا تاسعا والدنمارك في المركز العاشر. و”هيريتدج فاونديشن” هي مؤسسة فكرية بحثية أمريكية، تصدر تصنيفا سنويا للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة. وتؤثر “هيريتدج فاونديشن” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها على المحافظين الأمريكيين من الناحية المالية.

ونقلت ا ف ب أن هونغ كونغ غابت هذا العام عن الترتيب السنوي للاقتصادات الأكثر حرية في العالم وهو تقييم تتصدّره المدينة منذ فترة طويلة، بينما رأت مؤسسة “هيريتدج فاونديشن” التي تعده أن بكين تسيطر الآن على المدينة بشكل مباشر.

ويمثل هذا الإعلان ضربة كبرى لسمعة هونغ كونغ التي تخضع لهيمنة كبيرة من بكين عقب التظاهرات الشعبية الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي هزت الإقليم شبه المستقل لأشهر في العام 2019.

وتنشر “هيريتدج فاونديشن”، وهي مؤسسة فكرية أميركية، تصنيفا سنويا للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة. وباستثناء عام واحد، احتلت هونغ كونغ المركز الاول في هذا التصنيف لمدة 26 سنة .