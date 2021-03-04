بريطانيا ترفع ضرائب الشركات لأول مرة منذ 47 عامًا وتقدم لها حوافز بـ 25 مليار جنيه استرليني

كشف وزير المالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية بحسب صحيفة الغارديان. وقالت وزارة الخزانة إن زيادة الضرائب ستجمع 47.8 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026 ، مما يمثل أكبر زيادة ضريبية في الميزانية. ستستمر الشركات التي تقل أرباحها عن 50000 جنيه إسترليني في دفع معدل ضريبة الشركات الحالي البالغ 19٪ ، على الرغم من أن المعدل سينخفض تدريجيًا للشركات مع اقترابها من مستوى ربح 250.000 جنيه إسترليني.

إعلان سوناك هو أول زيادة في المعدل الرئيسي لضريبة الشركات منذ عام 1974 في عهد دينيس هيلي ، وزير العمل. جاء الارتفاع بمثابة صدمة لحلفاء حزب المحافظين التقليديين في الأعمال التجارية الكبرى. خفض المستشارون المحافظون المتعاقبون ضريبة الشركات بشكل مطرد من 28٪ عندما وصل الحزب إلى السلطة لأول مرة في عام 2010 إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقال سوناك إنه “من الإنصاف أن نطلب من الشركات المساهمة في مبادرة التعافي” في ضوء إنفاق أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني على الدعم الطارئ للشركات أثناء جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك ، أعلن سوناك أيضًا عن “خصم ضريبي كبير” لمدة عامين للشركات التي تستثمر في مصانع أو آلات جديدة ، في محاولة لتحسين نمو الإنتاجية الضعيف تاريخيًا في المملكة المتحدة.

ستحصل الشركات على تخفيض ضريبي بقيمة 130٪ من الاستثمارات بين 1 أبريل 2021 و 31 مارس 2023 ، مما يعني أن الحكومة ستدفع فعليًا للشركات لاستثمار رؤوس أموالها. سيكون الخصم بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني على مدار عامين للشركات.

قال محللون إن دعم الاستثمار قد يكون نعمة للشركات الكبيرة التي لديها خطط استثمارية موجودة مسبقًا. سجلت مجموعة الاتصالات BT ، التي لديها برنامج استثماري كبير في النطاق العريض ، مكاسب في سعر السهم بنسبة 6.8٪ يوم الأربعاء.

وكانت الحكومة البريطانية قد اقترضت عام 2020 مبلغاً بلغ 355 مليار جنيه استرليني (473 مليار دولار)، ما يعادل 17% من الدخل القومي البريطاني في 2020، وبذلك تتراجع نسبة الاقتراض لتصل إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2022.