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سلطنة عمان توقع اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار

مسقط- (رويترز) – قالت مصادر إن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان توقع اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار

كانت مصادر قالت لرويترز في يناير كانون الثاني إن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وقالت المصادر إن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق.

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