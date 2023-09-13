هل يمكن أن تساهم مشاركة البيانات في خفض التكاليف ذات الصلة بتطوير البنية التحتية؟

بقلم: توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط

يتميز المشهد الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بتجاوز مستويات النمو العالمية وتنامي الطموحات الرقمية الاستشرافية والداعمة للرؤى المستقبلية. وتشهد المنطقة بالتالي، مرحلة جديدة من التطور المتسارع والتحول الاستثنائي. ورغم الميزات التي يوفرها هذا الواقع في ظل استمرار التباطؤ الاقتصادي حول العالم، إلا أن النمو السريع يترافق مع مجموعة من المخاطر والتحديات، والتي يمكن الحد من وطأتها ومواجهة آثارها السلبية على نحو أفضل، وذلك عبر اتباع منهجية تقليدية أثبتت نجاحها تاريخياً، والمتمثلة في فكرة: المشاركة.

ومن المتوقع أن تؤدي استمرارية النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تنامي الاتجاه لتطوير وتحسين البنية التحتية الحيوية مثل الطرق وشبكات الاتصالات والمستشفيات والمدارس، بشرط أن يتم تحقيق الأهداف ذات الصلة على النحو المطلوب وبناء على مسار متوازن ودقيق. ذلك أن الاستثمارات المرتفعة والمتلاحقة، تؤدي إلى تسريع ظهور التحديات والمخاطر، بالإضافة إلى رفع سقف النفقات بشكل يفوق التوقعات.

وهنا تكمن أول الاقتراحات الهادفة في هذا الصدد: فبدلاً من العمل على نحو منعزل وفردي، ومواجهة التحديات الناجمة عن الحجم الهائل والمستمر للإنفاق بهدف تطوير بنية تحتية جديدة خاصة بكل جهة من الجهات المعنية، يتوجب على الشركات الضخمة في القطاعات الرئيسية، الانفتاح على المنظومة القائمة والمشاركة في إطار جهود تعاونية هادفة للاستفادة من الإمكانات والفرص التي يوفرها المشهد الحالي. ويؤدي هذا التوجه إلى الحد من النفقات الرأسمالية لكل مستخدم، وتوفير عوائد أعلى، بالإضافة إلى تنامي الاستثمارات في البنية التحتية عموماً.

ويعتبر قطاع الاتصالات أحد أوضح الأمثلة على هذا الاقتراح، حيث يتوقع أحد التقارير الصادرة عن إريكسون أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستمثل 73٪ من مجموع الاشتراكات بخدمات الهاتف المحمول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2026 – ما يجلعه ثاني أكبر الأسواق لناحية انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس في العالم. وبغض النظر عن مدى ارتفاع الطلب، إلا أن تركيز كل مشغل من مشغلي خدمات الاتصالات في تطوير شبكته الخاصة من الألياف، سيؤدي إلى تجاوز مستوى العرض لمستويات الطلب، ما سينجم عنه استهلاك الطاقة على نحو متزايد وتوسيع حجم النفقات غير الضرورية، وزيادة أعباء التكاليف على كاهل المستهلكين. ما يؤكد الحاجة لإعادة تقييم الواقع، والتأكد من القدرة على تحمل تكاليف الخدمات.

من ناحية أخرى، سيؤدي تبني نهج المشاركة من قبل المشغلين إلى تشكيل سيناريو مربح للجانبين. وستستفيد الشركات التي توفر شبكة الألياف الحالية من إيرادات جديدة، بينما ستنخفض نفقات المشغلين الذين يستخدمون القدرات الاستيعابية الإضافية مقارنة بتكوين هذه القدرات الاستيعابية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، مع خفض مستويات التكلفة على المستهلكين.

ورغم المزايا التي يوفرها هذا الواقع لأصحاب المصلحة في جميع المجالات، إلا أنه من الأهمية بمكان توخي الحذر لضمان الابتكار وتعزيز روح التنافس. ذلك أن تبني نهج مشاركة البنية التحتية بين الشركات سيؤدي حتماً إلى خفض النفقات على نحو ملحوظ، إلا أنه ينطوي على بعض المخاطر المتمثلة في إمكانية تراجع القطاع وتردي تجارب العملاء أيضاً.

توحيد الجهود التعاونية

ولمزيد من التوضيح، دعونا نعود أدراجنا خطوة إلى الوراء. فمن المؤكد أن توحيد الجهود التعاونية سيكون من أهم التحديات التي يتوجب على الشركات مواجهتها، لاسيما في بيئة ترتكز بالدرجة الأولى على المنافسة وكتمان الأسرار، الأمر الذي يؤدي إلى طرح نقاش حساس في هذا الصدد. ماذا لو رفضت الشركات اتخاذ هذه الخطوة، هل يتوجب على الحكومة التدخل وتشجيعها على تبني هذا التوجه؟ بعبارة أخرى، هل ينبغي اعتماد مبدأ مشاركة البنية التحتية بتوجيه حكومي؟

وإذا كان النهج الإلزامي لمشاركة البنية التحتية على هذا القدر من الجدلية، فإن القضية الثانية المطروحة للمناقشة تنتقل بالجدلية إلى مستوى آخر، حيث تمس بقدسية خصوصية البيانات. وانطلاقاً من موضوع المشاركة، تظهر إحدى العناصر الداعمة لهذا الاتجاه في تشجيع أو تكليف المؤسسات عبر القطاعات الأساسية بمشاركة بيانات العملاء لغايات الارتقاء بالكفاءة وتحسين الأداء والإنتاجية.

تسير الفرضية هنا على النحو التالي: تحتاج أي جهة حكومية مكلفة بالموافقة على استثمارات البنية التحتية، إلى فهم طريقة استخدام البنية التحتية القائمة حالياً بالدرجة الأولى، الأمر الذي يتطلب مستوى متقدم من المعرفة لا يمكن تحقيقه إلا عبر الوصول إلى البيانات.

وتعد حالة السوق المصرفية في أوروبا الشمالية إحدى أهم الأمثلة لمشاركة الهياكل الأساسية على المستوى الوطني. فقد أطلقت المصارف الكبرى في المنطقة مبادرة مركزية للبنية التحتية الخاصة بالمدفوعات، بهدف فهم واعتماد البنية التحتية الحديثة للدفع التي تتطلب قدرة استيعابية كبيرة ونطاق أوسع للاتصال بسرعات أكبر، وبتكلفة أقل على طول سلسلة قيمة المدفوعات.

ويعتبر قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد على البيانات لتطوير البنية التحتية، وتعزيز عمليات رعاية المرضى. على سبيل المثال، يؤدي الفهم العميق لكل جانب من جوانب الرعاية الخاصة بالمرضى إلى المساهمة على نحو أساسي في تحسين البنية التحتية للقطاع.

الاستخدام غير السليم لبيانات المرضى

الجدير بالذكر، أن البيانات ليست مجرد رصاصة فضية نادرة، وإنما هي إحدى العناصر التي يمكن تعويضها إلى حد ما من قبل المؤسسات عبر القطاعات المتنوعة. من ناحية أخرى، يظهر المشهد مجموعة من التحفظات المحتملة والناجمة عن الاستخدام غير السليم لبيانات المرضى، حيث قد تتغاضى الشركات والحكومات والأفراد عن المخاطر. لا مفر من الحقيقة: الواقع أن عملية جمع البيانات واستخدامها تهدد الخصوصية، إلا أن الفوائد الناجمة عنها، مثل انخفاض تكلفة الرعاية الصحية وتحسين الخدمة الشخصية، تستحق عناء التخلي عن جزء منها.

تنامت الخلافات خلال السنوات الماضية حول أهمية الخصوصية، وهنا ننتقل إلى مجال جديد من النقاشات الحساسة: يعد استخدام بيانات العملاء لتحسين الخدمة أمر طبيعي، إلا أن المشكلة تكمن في مشاركة هذه البيانات مع جهة ثالثة في قطاع مختلف كلياً، وهنا تتجلى المخاطرة. إلا أن هذا الواقع قد يكون أحد أهم الأهداف التي نتطلع لها في هذا الصدد.

تخيلوا عالماً يشارك فيه مشغلو الاتصالات بياناتهم مع فريق خدمة الإطفاء حول عدد الأجهزة النشطة ومواقعها داخل مبنى محترق. أو عالم تتواصل فيه الجهة المسؤولة عن تنظيم الطرق والمواصلات مع المستشفى حول بيانات أحد الضحايا على الطرق – لإطلاع الفريق المختص مثلاً على فصيلة دم الضحية وغيرها من البيانات الصحية الحيوية. بأبسط العبارات، تعتبر هذه العملية بمثابة مشاركة للبيانات بهدف تحقيق الصالح العام، إلا أن الأمر يتطلب الوصول إلى بيانات المواطنين التي تكون حساسة أحياناً، والاستعداد لمشاركتها بين جميع أصحاب المصلحة. ورغم صعوبة هذا الموقف بالنسبة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، إلا أن تمكين الهيئات الحكومية من الوصول إلى البيانات سيعود بالنفع المجتمعي عبر مجالات متعددة، لاسيما وأن تحليل بيانات المواطنين والتصرف بناء عليها سيخضع لتقدير الدولة.

ويمكن مواجهة هذا التردد بسهولة نسبية على المستوى المحلي في مجال الاتصالات والنظم الرقمية، حيث يتعين على الشركات والسلطات مشاركة البيانات الرئيسية مع الحكومة. إلا أن المعضلة الحقيقية تتجلى في توفير هذه البيانات من قبل الجهات الرائدة على المستوى العالمي، والتي تتعامل بشكل مباشر مع المجتمع دون الخضوع للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن ضمنها شركتي جوجل وفيسبوك اللتين تحتفظان ببياناتهما على نحو فائق السرية. وتحتاج الدول في إطار رؤيتها لتحسين بنيتها التحتية الأكثر حيوية، للتعاون مع عمالقة التكنولوجيا على نحو وثيق – أو التعامل بحزم مع الجهات التي ستقاوم موجة التغيير المطلوبة.

في الواقع، سواء تعلق الأمر بمشاركة الألياف أو الإفصاح عن البيانات، يتطلب بناء وتطوير البنية التحتية المستدامة للمستقبل بعض الشجاعة والتفاعل على جبهات متعددة، بالإضافة إلى إحداث تغييرات أساسية لتبديل الوضع الراهن. في الوقت الحالي، يبدو المشهد غير مكتمل لناحية اتباع أفضل الاستراتيجيات اللازمة للتقدم على هذا المسار، في وقت تتزايد الأسئلة المطروحة دون أي إجابة واضحة لها. ومن المؤكد بأن المشاركة تعتبر أساسية في عالم يتسم بعدم الكفاءة ومحدودية الموارد.

بطبيعة الحال، يتطلب النجاح في هذا الإطار التركيز على التفاصيل، إلا أن العنصر الأكثر أهمية يتجسد في بدء الحوار ومناقشة الآفاق المستقبلية في أقرب فرصة ممكنة.