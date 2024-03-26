هل تواكب منصات التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط الاحتياجات المتزايدة لقاعدة المستثمرين؟

يتضح من تنامي شعبية شركات الوساطة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط التأثير المتزايد للمستثمرين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة، ومن المرجح أن يستمر هذا المجتمع في تعزيز حضوره ويمارس نفوذا استثمارية كبيرة في السنوات المقبلة.

في الفترة الأخيرة، ظهرت شركات وساطة جديدة عبر الإنترنت، وبدأت نشاطها في المنطقة، وذلك بفعل الطلب المتزايد من قبل شريحة سكانية شابة ومهتمة بالتكنولوجيا. أصبحت السوق الرقمية وسيلة سهلة للوصول للأفراد الذين يبحثون عن فرص استثمارية مباشرة، وتقدم حلولا متقدمة بتكلفة منخفضة أو حتى مجانية. ونتيجة لذلك، زادت المنافسة وتنوعت الخيارات للمستثمرين.

أدى التنافس المتنامي إلى انخفاض الرسوم، وهو ما يجذب فئة جديدة من المستثمرين المهتمين بالمعلومات حول الاستثمار في الأسهم، ليس في الشرق الأوسط فقط، بل أيضًا في الخارج، وبشكل خاص في الولايات المتحدة.

يفضل مستثمرو التجزئة في الشرق الأوسط الاستثمار في الأسواق الأمريكية؛ بسبب كبر حجم رأس المال فيها وتمتعها بأكبر قدر من السيولة، ووجود العلامات التجارية العالمية الكبيرة بين الشركات المدرجة فيها. عند النظر إلى الوضع الحالي لسوق الأسهم الأمريكية، يمكن اعتبارها فرصة استثمارية جذابة؛ نظراً لزيادة مؤشر ناسداك بأكثر من 67% خلال السنوات الخمس الماضية، ووجود العديد من الأسهم ذات السيولة العالية في قطاع التقنية وغيره.

يُظهر تعاون ناسداك مع المؤسسات المالية حول العالم أن المستثمرين الأفراد الجدد يسعون بقوة لتعزيز فهمهم المالي، وأن الشركات الوسيطة التي تلبي هذه الحاجة تحقق تفوقًا على منافسيها.

ومع تقدم الوعي المالي، ولا سيما بين المستثمرين الجدد، فإن طلباتهم للحصول على معلومات متقدمة سوف تنمو أيضا. في النهاية، سوف يسعون للوصول إلى أدوات التداول والبيانات التي يستخدمها المستثمرون المحترفون المتقدمون. يعتمد اختيار موقع فتح حساب المستثمر إلى حد كبير على ما إذا كان الوسيط قادرًا على تقديم هذا المستوى من الخدمة.

من المعتاد بين المستثمرين المحترفين في الأسهم إجراء تحليل عميق لسجل الطلبات، الذي يحتوي على الطلبات الشرائية والبيعية التي لم تُنَفَّذ بعد، بهدف التأكد من تداولهم بأفضل الأسعار المتاحة.

يمكن لناسداك توفير معلومات دفتر الطلبات للمستثمرين الأفراد من خلال الوسطاء وموفري المعلومات المالية الآخرين، حيث توضح الأوامر والأسعار عند كل مستوى سعر في أسواق ناسداك وبورصة نيويورك للأوراق المالية، بما في ذلك الأوراق المالية المدرجة إقليميًا والأسهم الفردية.

قد يكون منح مستثمري التجزئة الوصول إلى بيانات بهذه التفاصيل الدقيقة محيرًا، لكن بيانات دفتر الطلبات يمكنها مساعدتهم على اتخاذ قرارات تداول أفضل. وهذا بدوره يمكن أن يساعدهم على التعامل بفعالية مع الضغوط السوقية وتقلبات الأسعار الكبيرة.

يمكنك أن تتصوّر أن سعر السهم يهبط، ويُوضَع أمر شراء كبير في السجل بسعر أقل من سعر السهم الحالي. قد يكون ذلك التحدي كفرصة للحصول على فهم أعمق للسوق، ولكن في حالة عدم قدرتك على رؤية ذلك، فقد تجد نفسك في وضع تنافسي ضعيف مقارنة بالمستثمرين الآخرين الذين يمتلكون حق الوصول إلى تلك البيانات.

على الرغم من حقيقة أن هذا المستوى من البيانات لا يمكن أن يحمي المستثمرين كلّياً من جميع الخسائر، إلا أن الأبحاث الأكاديمية تظهر أن الأوامر الكمية غير القياسية أو بيانات دفتر الأوامر ضمن أفضل عرض وطلب لها قوة تنبئية لتحركات الأسعار المستقبلية. يمكن لبورصة ناسداك أن تستخلص هاتان النقطتين من البيانات، مما يجعلها مصدرا قيما للمستثمرين.

هناك سبب آخر مهم لضرورة وجود بيانات العمق في دفتر الطلبات، وهو أن السيولة عادةً ما تكون متوفرة في أسواق الأوراق المالية من خلال مشاركة مختلف الجهات مثل المصارف، ووسطاء التأمين، وصانعي السوق، وصناديق الاستثمار، ومديري الأصول، ومستثمري التجزئة، والشركات. غالبًا ما تدير هذه الهيئات توجيهاتها نحو البورصة التي توفر أفضل سيولة، حيث يمكنهم تحقيق أقصى قدر من التنفيذ بكفاءة.

تستهوي الطروحات العامة الأولية (IPOs) الشركات التي ترغب في الاكتتاب في الولايات المتحدة انتباه المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويتوقع أن يحدث الأمر نفسه للعديد من المستثمرين الجدد في منطقة الشرق الأوسط. ونظراً لكون ناسداك هي المكان الذي تتم فيه بعض من أكثر الطروحات العامة الأولية جاذبية في العالم، فإننا في وضع استثنائي يمكننا من تزويد المستثمرين برؤى حول كيفية الاستثمار في الشركات المدرجة حديثاً، عادة خلال فترة التسعير فقط.

ندرك أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا التدفق إلى تعريض المستثمرين الجدد لمخاطر زائدة، سواء كانوا يستثمرون في الأسهم المدرجة، أو في الطروحات العامة الأولية الشهيرة. واحدة من أفضل الطرق لضمان اتخاذ المستثمرين قرارات مستنيرة هي من خلال تعزيز الثقافة المالية والوصول إلى بيانات أفضل، بهدف تقليل المخاطر التي قد تواجههم.

تستغل شركات الوساطة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط التكنولوجيا لتقليل التكاليف وتعزيز الأمان الإلكتروني، وتوفير المزيد من البحوث الاستثمارية والموارد التعليمية المحسنة لعملائها، مما يعكس زيادة في الطلب على البيانات المالية والأدوات التحليلية الفعالة.

تمثل هذه العوامل الأساسية الركيزة للنمو المستمر في سوق التداول وزيادة عدد حسابات الوساطة في منطقة الشرق الأوسط. ومع تحسن الوعي المالي في جميع أنحاء المنطقة، يظهر الفرصة الكبيرة لزيادة عدد المستثمرين الجدد مع ارتفاع مستويات الدخل.

للاطلاع على الورقة البيضاء (Whitepaper) يرجى الضغط هنا.