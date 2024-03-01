هل تحطمت قراراتك المهنية للعام الجديد؟ إليك كيفية اتخاذ قرارات تدوم!

في شهر يناير، يمتلئ الناس بالإثارة لبدايات جديدة. يتم الالتزام، والآمال تصل إلى عنان السماء، ولا حدود لتطلعاتهم. وتشمل قائمة الالتزامات برامج رياضية جديدة، وزيادة الانضباط والتركيز، وتبلور الطموحات المهنية، وصقل السيرة الذاتية، وحجز دورات التطوير.

وبعد تسعة أشهر، لا يزال معظم الناس في الوظيفة نفسها، ويشتكون من رؤسائهم في العمل وغير راضين عن رواتبهم. ومع ذلك، سيجد البعض طريقة لتغيير مسارهم المهني ومنظورهم. لكي نفهم لماذا يحقق بعض الأشخاص أهدافهم المهنية بينما لا يفعلها الآخرون، سنخوض في سؤالين: لماذا نضع الأهداف، وكيف نلتزمها؟

لماذا نضع الأهداف؟

يمكن أن يُعْزَى تقليد إعطاء الوعود في رأس السنة الجديدة إلى الحضارة البابلية القديمة. فلقد كان البابليون يعدون وعودًا لآلهتهم بتسديد الديون وإعادة المقترضات. في الوقت الحالي، تنحصر العهود في المقام الأوّل في تدخلات لتحسين الذات.

ويمكن ملاحظة هذه الاتجاهات في ثلاث فئات: نمط الحياة، والمهنة، والعلاقات. تشهد صالات الألعاب الرياضية زيادة في الاشتراكات، وينخفض استهلاك الكحول في شهر يناير، وترتفع العضوية في تطبيقات المواعدة. وبطبيعة الحال، تتجدد التطلعات للتحسين المهني والنمو الوظيفي. وليس من قبيل الصدفة أن يتماشى هذا مع دورة مراجعة أداء الشركة في ديسمبر ويناير. ولكن مع حلول الربيع، تتلاشى معظم العهود.

من المهم أن نفهم أن قرارات العام الجديد غالبًا ما يتم اتخاذها ببساطة لأن الجميع يفعلون ذلك. ومع ذلك، فإن مستويات عدم الرضا لا تتبع دورات سنوية، بل تتراكم مع مرور الوقت. إن قلب مفتاح التغيير في يوم رأس السنة الجديدة ليس الطريقة المثلى لإحداث تغييرات سلوكية. إن النهج الأفضل هو بناء نظام دعم يشجع على التفكير المستمر والتكيف، بالاعتماد على قرارات موضوعية مبنية على الأدلة. وهذا مهم على نحو خاص للالتزامات المهنية نظرًا لأهميتها وتأثيرها على المدى الطويل.

على مر الأعوام، لاحظنا ثلاث سمات تتجلى في الأشخاص الذين يقومون بذلك على نحو أكثر فعالية.

1- الفعل يغني عن القول

لاحظنا وجود علاقة عكسية بين الحديث عن الطموحات وتحقيقها. فكلما تحدث الناس أكثر عن طموحاتهم المهنية، قل احتمال تحقيقها. الحديث أقل يعني تفكيرًا أعمق وتخطيطًا أفضل. والخطوة الكبيرة في تحقيق الطموح هي فهم عميق لـ “لماذا” و “من أجل ماذا” و “إلى أي غاية”. وكلما كان إيمانك بأجوبة هذه الأسئلة أعمق، زادت احتمالية النجاح.

يعد التخطيط لمسار وظيفي أو السعي للحصول على وظيفة أفضل مهمة معقدة. أن تصبح الأفضل في مجالك أو تستكشف قدراتك في القيادة يتطلب العمل الجاد والتصميم القوي. ستدهش من عدد الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا، ويعملون متأخرًا، ويبذلون جهدًا في عطلات نهاية الأسبوع ليكونوا أكثر استعدادًا للأسبوع المقبل. إن عيش حياتك بما يتماشى مع التزامك هو المفتاح لتحقيق ذلك. لا توجد طرق مختصرة. قبل تقديم أي التزام، افهم العواقب ثم تحرك للأمام- لا تكتفي بالحديث عنه. فاجئ نفسك والأشخاص من حولك. نصيحة: لا تشارك أكثر من اللازم – انطلق بهدوء.

2- الواقعية البراغماتية – مقترنة بالصبر.

يدهشنا دائمًا عدد الأشخاص في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من عمرهم الذين يطمحون إلى أن يصبحوا مديرين تنفيذيين. ومع ذلك، عندما يُطلب منا وصف يوم في حياة مدير تنفيذي وخطته المهنية متوسطة المدى للوصول إلى هذا المنصب، فإننا عاد ما نتلقى نظرات فارغة. شيئان يغفلهما معظم الناس عندما يتعلق الأمر بمسيرتهم المهنية هما الواقعية والبراغماتية.

إذا كنت تبلغ من العمر أواخر الثلاثينيات، واكتفيت بتحقيق المبيعات في بلد واحد فقط مع صاحب العمل العالمي، فمن غير المحتمل أن تكون قادرًا على المنافسة بنجاح مع المترشحين الآخرين على وظيفة عليا. من المهم أن يكون لديك أهداف مهنية واقعية وتقدمية. إنها مرضية وستؤدي إلى حياة عمل أكثر إرضاءً. يعد إنشاء خطة محددة جيدًا مع سيناريوهات مهنية محددة حول طموحاتك أمرًا بالغ الأهمية. إنه نجم الشمال المرشد لرحلتك المهنية.

ومع ذلك، نادرًا ما تسير الخطط كما هو مخطط لها، لذا فإن الواقعية هي المفتاح. وإلا، سيتم تفويت الفرص غير المتوقعة على طول الطريق. لم نشعر بخيبة أمل أبدًا عندما اخترنا متابعة تلك”الأبواب المنزلقة” باحتراف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجربة جديدة/فرصة تعلم/فرصة جديدة، ورفع حالتك بطرق غير متوقعة. إذا كان العمل الصعب غير مرغوب فيه من قبل أي شخص، فهو الأفضل. إنها طريقة جيدة للتألق. الواقعية والصبر يسيران جنبا إلى جنب. يبالغ معظم الناس في تقدير ما هو ممكن على المدى القصير، ويقللون من شأن ما هو ممكن على المدى الطويل.

نصيحة: اسمح لشخص ما بتحديك ومراجعة أفكارك المهنية – شخص تكون صادقًا معه بنسبة 100٪. لا تجميل، لا مبالغة، لا لف ودوران.

3- فهم الخيارات والعواقب

العقود هي الاختيارات. العقود المهنية هي خيارات مهمة ذات آثار طويلة المدى. في حياتنا المهنية، رأينا بعض الأفراد يستقيلون من وظائفهم، ويسعون لتحقيق أحلام بعيدة دون دراسة متأنية. في كثير من الأحيان، يرجع ذلك إلى رد فعل مبالغ فيه على التعليقات المخيبة للآمال أو حتى الخلافات البسيطة حول الراتب. معظم هؤلاء الأفراد يندمون على اختياراتهم بعد فترة وجيزة.

ومع ذلك، هناك الكثير من الأشخاص الذين يقدمون الوعود ولا ينفذونها. قد يعرف بعض الأفراد غريزيًا أن شيئًا ما ليس على ما يرام… فهو ليس كما ينبغي أن يكون. إنهم يقنعون أنفسهم بأن الوضع الحالي ليس سيئًا للغاية، وأن تغيير المهنة أمر محفوف بالأخطار. يمكن للكثير منا أن يغض الطرف عن عمد أو حتى تقديم الأعذار للسلوك السيئ، وسوء الإدارة، والأجور المنخفضة. ثم يجدون أنفسهم ضحايا أزمة كان من الممكن تجنبها. وما عليك سوى أن تسأل الموظفين السابقين في شركة إنرون، وليمان براذرز، ومؤخراً في بنك كريدي سويس. التفكير العميق وفهم عواقب خياراتك هو المفتاح. كن صادقًا وواضحًا مع نفسك: يجب عليك تقييم الأخطار قبل الدخول في التنفيذ.

نصيحة: قم بتجربة الإجهاد لتقييم النتائج المتوقعة لأي قرار تعتزم اتخاذه. حدد فرص نجاح هذا الاختيار على مقياس من 1 إلى 10. من خلال التعرف إلى الأخطار والعواقب المحتملة، ستكون أكثر عرضة للتمسك بالتزاماتك.

في الختام، تعد قرارات السنة الجديدة إلى حد ما من التقليد السنوي. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نقلل من التغييرات الحقيقية والمهمة في حياتنا المهنية أو نتعامل معها باستخفاف. كن واقعيًا، والأهم من ذلك، استثمر وقتك وجهدك بحكمة. وكما قال بيتر دراكر:”الوقت هو أثمن الموارد، وإذا لم تتم إدارته فلا يمكن إدارة أي شيء آخر”.