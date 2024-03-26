نهوض التقنية الحيوية وعلم الجينوم في السعودية

تشير التوقعات إلى أن قطاع التقنية الحيوية وعلم الجينوم العالمي سينمو بمعدل الضعف خلال السنوات القادمة بدعمٍ من لتطورات التي تشهدها التقنيات الناشئة، لذلك تعزز الحكومات في جميع أنحاء العالم جهودها المبذولة لمساعدة القطاع على تحقيق أهدافه المنشودة. وحتى تاريخه، قادت الولايات المتحدة، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا القطاع، لكن المملكة العربية السعودية بدأت بتحسين أدائها في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ربما يكون قطاع التقنية الحيوية في المملكة في بداياته، ولكن من خلال تطبيق المبادرات المستهدفة، والاستثمار، ووجود الإرادة السياسية، يمكن للمملكة العربية السعودية الاستفادة من هذه الفرصة التي تشهد تطوراً سريعاً.

الصورة العالمية لقطاع علم الجينوم

قُدرت قيمة سوق التقنية الحيوية العالمي بمبلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ الضعف لتصل قيمته إلى ما بين 3.5 تريليون دولار و4 تريليون دولار بحلول عام 2030. وفي الجانب المتعلق بالطلب، من المتوقع أن ينمو مدفوعاً بالدعوات إلى الارتقاء بخدمات التشخيص والعلاج في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز المتزايد على العافية والوقاية. أما في الجانب المتعلق بالعرض، بدأت عوامل مثل زيادة التركيز الحكومي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، والتقدم التكنولوجي تؤتي ثمارها.

ومع استمرار مسيرة تطور القطاع، يقوم القطاعان العام والخاص باستكشاف مختلف فرص الفائدة على طول سلسلة قيمة العافية والرعاية الصحية. وبشكل لافت، تحول القطاع للتركيز على الرعاية الصحية الدقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما ظهرت العلاجات المستهدفة الفائقة التي تستفيد من البيانات الجينومية. فيما يلي الاتجاهات الرئيسية الأخرى نذكر منها:

نماذج الأعمال: تبرز نماذج الأعمال الجديدة القائمة على التعاون بين الجهات الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية كأحد العوامل الرئيسية لنجاح الأساليب الحديثة للرعاية الوقائية والعلاجية. وأوضحت آرثر دي ليتل أهمية الدور الذي يلعبه هذا التعاون في الارتقاء بالابتكار وذلك في النشرة التي نشرتها بعنوان، “التعاون القوي بين قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة – الضرورة الملحة الجديدة”. العلاجات: ظهرت نماذج علاج جديدة تركّز على العلاجات المتقدمة مثل التعديل الجيني والتي توفر علاجات ذات طابع شخصي وموجهة للأمراض مثل السرطان، والاضطرابات الوراثية النادرة. وفي نشرتها المنشورة حديثاً بعنوان “علوم الحياة المستقبلية” حددت آرثر دي ليتل بالتفاصيل النماذج الناشئة للعلاجات، ومدى قوة تقنيات الجينات والأوميكس. البيانات والتقنية: مع التطورات التي تشهدها تقنيات تسلسل الجيل التالي، سيصبح إنشاء وتحليل الجينوم البشري بأكمله قريباً أمراً اعتيادياً يمكن لأي مختبر القيام به. كما سيساعد جمع المعلومات والبيانات البيولوجية على نطاق واسع من مجموعات الجزيئات الأخرى في طرح أفكار جديدة تتعلق بتطور الأمراض وآثار العلاج.

المملكة العربية السعودية في دائرة الأضواء

لا تزال التقنية الحيوية وعلم الجينوم في المملكة العربية السعودية في بداياتها، حيث تستحوذ المملكة على 0.2٪ فقط من قطاع الجينوم العالمي. لكن تطوير القطاع يجري على قدمٍ وساق بتوجيهٍ من أعلى المستويات. وفي إطار التزام المملكة الواضح بتطوير القطاع، أعلن عن إطلاق المبادرات نذكر منها الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية. وبرنامج الجينوم السعودي 2.0 الذي حدد أهدافًا طموحة تشمل تعزيز مكانة البلاد كرائد إقليمي في مجال علم الجينوم وعلم الوراثة. وبالفعل تم إنشاء مستودع وراثي واسع من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية، حيث تم جمع 63000 عينة وراثية واكتشاف 7500 نوع من مسببات الأمراض حتى تاريخه.

وعلى نطاق أوسع، يأتي الاستثمار في البحث والتطوير وبناء اقتصاد قائم على المعرفة على رأس أولويات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. وتماشياً مع هذه الطموحات، خصصت المملكة 3.9 مليار دولار لتطوير قطاع التقنية الحيوية وعلم الجينوم في عام 2021 في سعيها إلى أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، وستصل الاستثمارات السنوية إلى ما يعادل 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يضيف هذا الاستثمار 16 مليار دولار إلى الاقتصاد ويخلق وظائف عالية القيمة في قطاعي العلوم والتقنية.

وفي سياق الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الآخذ بالنمو، تعمل المملكة على تطوير آلية تنظيم وحوكمة واضحة للبحث والتطوير. كما طرحت الهيئة السعودية للغذاء والدواء مبادئ توجيهية جديدة للتجارب السريرية، ومن المقرر أن تعمل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة كعامل تمكين، ومشرّع في مقبل الأيام.

المؤسسات البحثية والأكاديمية

بينما تقود الحكومة جهود التغيير من خلال استثماراتها ورؤيتها، تعمل العديد من الكيانات داخل منظومة البحث والتطوير على تعزيز أجندة التقنية الحيوية. ومن أبرز هذه الكيانات مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (KAIMRC)، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST).

يعمل مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية على اللقاحات، والبحوث الوراثية، والعلاجات، وفحص الأدوية، في حين تعمل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تعزيز المجموعات البحثية في مجالات علم الجينوم والعلوم الحيوية من خلال التعاون مع قطاع العمل. ويعتبر المركز الوطني للتقنية الحيوية، على سبيل المثال، ثمرة تعاون مشترك بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. يهدف المشروع للنهوض بالبحوث الطبية والتقنية الحيوية من خلال الموافقة على أكثر من 110 مشروعاً ولا يزال 67 مشروعاً قيد الموافقة.

وهناك جهات فاعلة رئيسية أخرى منها المعهد الوطني لأبحاث للصحة، الذي يوفر الدعم لموظفي البحوث العاملين في هذا القطاع، ومؤسسة هيفولوشن الخيرية غير الربحية، التي تركز على طب إطالة العمر، وشركة لايفيرا، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تركز على صناعة المنتجات الدوائية الأساسية والمنقذة للحياة.

وجذبت المملكة العربية السعودية إلى جانب المبادرات المحلية اهتمام الشركات العالمية كذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع “بوهرنجر إنجلهايم”، و”نوفو نورديسك”، و”نوفارتس”، وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات.

تسريع وتيرة التقدم في علم الجينوم

من الواضح بأن المملكة تسلك الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتقنية الحيوية، لكن لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في تطوير القدرات عبر سلسلة القيمة، وهنا يأتي دور برامج التسريع والحاضنات في المملكة, وهذا سوف يدعم أيضا التنسيق والمواءمة بين مختلف أصحاب المصلحة في النظام البيئي للتكنولوجيا الحيوية.

فجميع المؤسسات في جميع أنحاء المملكة تسعى إلى تحقيق نفس الهدف الذي يتمثل في بناء منظومة مزدهرة للتقنية الحيوية وعلم الجينوم تضع المملكة على الساحة العالمية، بدايةً من واحة التقنية الحيوية الطبية في مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، وصولاً إلى مبادرة “تقدّم” التي أطلقتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، و”برنامج الشركات الناشئة للتقنية الحيوية” في وادي الدمام.

يتجه المشهد السعودي للتقنية الحيوية نحو التطور وهذه البداية فقط. ولكي تتمكن المملكة من تعزيز مكانتها كرائدة في مجال التقنية الحيوية وعلم الجينوم، عليها أن تستمر بالطريقة التي بدأت بها من خلال دعم الإمكانات المحلية، وتعزيز الابتكارات الرائدة، ورفع مستوى التعاون الدولي والصناعي، تنمية رأس المال البشري وجذب المواهب وتعزيز الملكية الفكرية وحمايتها، والاستثمار في التقنية والإمكانات المحددة المطلوبة لتمكينها من أداء دورها الريادي على مستوى العالم في المستقبل.