نظام المعاملات المدنية السعودي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي

اتخذ نظام المعاملات المدنية السعودي حيز النفاذ بتاريخ03/06/1445 ه الموافق ل 16 /12/2023 م، ومن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على بيئة العمل السعودية.

نظام المعاملات المدنية هو الثالث من بين أربعة أنظمة تم إصدارها في المملكة كجزء من التعديلات القانونية التي تجريها بهدف الارتقاء بالبيئة التشريعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وينطبق النظام الجديد على كافة المعاملات المدنية والتجارية، أي المعاملات التي تشمل الأفراد والمؤسسات، ما لم تكن خاضعة للأنظمة التجارية المعمول بها. ونظراً لأنّ النظام سيكون له أثر رجعي، سينطبق أيضاً على المعاملات التي أُجريت قبل تاريخ 16/12/2023.

المشهد التشريعي قبل دخول نظام المعاملات المدنية حيّز النفاذ

تاريخياً، لم يُعتمد في المملكة العربية السعودية نظام مدوّن شامل للمعاملات المدنية. ونتيجة لذلك، حكمت مبادئ الشريعة الإسلامية العامة معظم العقود، مما تسبّب إلى حدّ ما بحالات من عدم اليقين لعدد من الأسباب.

أولاً، تعدّ مبادئ الشريعة مبادئ عامة مرتكزة على النصوص والتقاليد الدينية، ولكنها غير محصورة في مصدر موحد.

ثانياً، لم يُعتمد في المملكة العربية السعودية من قبل “مبدأ الأسبقية القانونية الملزمة”، أي أنّ محاكم الدرجة الاولى لم تكن ملزمة بالأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف، وغالباً لا يتم نشر أحكامها.

وأخيراً، طبّق القضاة في المملكة مبادئ الشريعة الإسلامية على العقود على أساس دراسة كل عقد على حدة، وكانت هذه المبادئ قابلة للتفسير من القاضي المعنيّ.

نظام المعاملات المدنية ونطاقه

يعدّ نظام المعاملات المدنية من أكبر وأوسع التشريعات الصادرة في المملكة العربية السعودية حيث يحتوي على (721) مادة تركز على المعاملات المدنية. لكنه لا يشمل مسائل الاحوال الشخصية والعقارية، على عكس القانون المدني في القارة الاوروبية الذي يشمل هذه المجالات.

يتكون نظام المعاملات المدنية من جزء عام، ومن جزء محدد خاص بالعقود؛ وجزء آخر يتناول مبادئ الشريعة الإسلامية.

يحتوي الجزء العام من النظام القواعد التي تنطبق على كافة المعاملات المدنية. ويبدو هذا الجزء مألوفاً بالنسبة إلى محامٍ أو مؤسسة اوروبية نظراً لشموله مواضيع مشابهة جداً للجزء العام من القانون المدني في القارة الاوروبية. ويتضمن الجزء العام من نظام المعاملات المدنية القواعد المتعلقة بإبرام العقود، والتمثيل القانوني، والتفسير، والالتزامات وأحكام تنفيذ العقود ومخالفتها والاخلال بها وفسخها، والوفاء بالالتزامات. كما يتناول الأفعال الضارة، والإثراء غير المشروع، والأضرار والتعويضات، وينظم التقادم.

يشمل الجزء الخاص بالعقود على قائمة بالعقود التي يتم تدوينها وتنظيمها. منها العقود المنظمة، عقود البيع والمقايضة والهبات والقروض والإيجارات والمقاولات، والضمانات، والشراكات، وغيرها. ويبدو هذا الجزء مألوفاً إلى حد كبير أيضاً بالنسبة إلى الاوربيين. كما يتضمن هذا القسم مفاهيم العقود الإسلامية مثل عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة.

أما الجزء الوحيد الذي لن يجده القانوني الاوروبي مألوفاً فهو الجزء الذي يتضمّن قائمة مبادئ الشريعة الإسلامية الـ(41) المعمول بها، والتي تم تدوينها حالياً بشكل واضح. بالرغم أنّ نظام المعاملات المدنية شامل إلى حد ما، إلا أنه سيتم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية هذه في حال ظهور أيّ ثغرات.

كما تم تسليط الضوء عليه أعلاه، فإن التشابهات بين التشريعات الأوروبية ونظام المعاملات المدنية تشير انه تم استخدام نفس الأسس للقانون المدني الأوروبي ويجمع بينه وبين مبادئ الشريعة الإسلامية المنظمة في قوانين موحدة. يجدر بالذكر أنه، مشابهاً لقوانين القارة الأوروبية، إلا أن بعض أحكام نظام المعاملات المدنية تعد ملزمة ويتمتع الأطراف بالحرية في التخلي عن بقية الاحكام في عقودهم

أهمية النظام للاستثمارات الأجنبية

يحمي نظام المعاملات المدنية حقوق كافة الأطراف المشاركة في المعاملات من خلال إنشاء إطار عمل قانوني يتمتع بالشفافية والشمولية، مما يضمن فهم الأطراف الواضح لحقوقهم والتزاماتهم ويمكّنهم من الاعتماد على نظام قانوني عادل ومألوف.

يساهم ذلك في تعزيز الأساس القانوني وثقة الشركات المحلية والدولية، ويحدّ من النزاعات ويعزز سلاسة المعاملات التجارية. كما يستفيد المستثمرون في الدول الأوروبية، من النظام بشكل خاص، نظراً لأوجه التشابه بينه وبين قوانين المعاملات المدنية المألوفة في بلدهم.

في الختام

من المتوقع أن يكون لاتخاذ نظام المعاملات المدنية تأثير بعيد المدى على المملكة العربية السعودية. فهذا النظام حصيلة الجهود المنسقة التي بذلتها الجهات المعنية في المملكة، ويعزز التطورات اللافتة التي طرأت على المشهد القانوني فيها. ويهدف تدوين المملكة لمبادئ الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية إلى تعزيز الثقة والشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي، مما يعود بالمنفعة على المملكة بشكل عام ويعزز جاذبية الاستثمارات فيها.