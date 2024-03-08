نساء الشرق الأوسط يبدعن في قطاع الطيران

الشرق الأوسط – تشكل النساء نحو نصف إجمالي القوى العاملة في العالم، ومع ذلك فإنهن يمثلن 29٪ فقط من إجمالي العاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وفي قطاع الطيران الذي لطالما هيمن عليه الذكور – الذي تحظى فيه مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بأهمية بالغة – تظهر المعطيات أيضاً تمثيلاً غير متكافئ للنساء، مع محدودية تقلدهن للمناصب العليا.

وتشهد القطاعات حالياً تحولات سريعة الوتيرة. وثمة كثير من التدابير المطلوبة لضمان أخذ وجهات النظر والخبرات المتنوعة لنصف سكان العالم بعين الاعتبار فيما نسير نحو المستقبل. وتحتضن منطقة الشرق الأوسط نسبة كبيرة من الشباب، ثم إنَّها غنية بالمواهب والإمكانات، لكنها لا تزال تعاني نقص التمثيل المطلوب في القطاعات الحيوية مثل الطيران.

ويلفت شعار اليوم العالمي للمرأة هذا العام، “الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم”، بجد إلى أهمية تمكين الفتيات والنساء من خلال دعم مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك حل المشكلات والتفكير النقدي. ولعل وجود قوة عاملة أكثر مساواة بين الجنسين، التي توظف وجهات النظر المتنوعة لحل التحديات، أمر ضروري لدفع عجلة تطوير قطاعات عديدة مثل الفضاء، وهو ما يمكن القيام به بعدة طرق.

وقد كثّف القطاع الخاص في المنطقة جهوده لتدريب وتحفيز الطالبات، وتعزيز اهتمامهن بالعلوم والتكنولوجيا. وتوفر برامج التدريب المهني المبكر للشباب فرصة اكتساب الخبرة العملية في الصناعات التقنية. ويعمل قطاع الطيران اليوم على سد الفجوة الموجودة من خلال التعاون الوثيق مع الجامعات لتدريب وتطوير القوى العاملة، ومن ثم تقديم فرص التدريب الداخلي وغيرها من مبادرات التطوير الوظيفي التي تستهدف شريحة النساء.

وفي الشرق الأوسط، تقدم البرامج الحكومية أيضاً دعماً بالغ الأهمية. ولطالما تصدرت دولة الإمارات كثير من برامج الدعم لسد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز مهارات الطالبات في هذه الميادين. ومن بين هذه المبادرات مبادرة “بناء مواهب المستقبل” الرامية لتزويد 10 آلاف طالبة من طالبات المدارس الحكومية في دولة الإمارات بمهارات القرن الحادي والعشرين لتعزيز جاهزيتهن لوظائف المستقبل، وزيادة مشاركتهن في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ولعل ترسيخ دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتلعب دوراً توجيهياً، وتكون قدوة يُحْتَذَى بها، سيحفز أيضاً المزيد من الفتيات والنساء على التوجه نحو مجال الطيران المثير للاهتمام. وفي الواقع لدينا الكثير من هذه النماذج التي نفتخر بها في الشرق الأوسط التي تحثنا جميعاً على توسيع آفاقنا والخروج عن المألوف.

نساء الشرق الأوسط في قطاع الطيران

تعد سمو الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم أول إماراتية تشغل منصب طيار تجاري في الإمارات العربية المتحدة، بينما تعد الدكتورة سعاد الشامسي أول مهندسة طيران إماراتية في الإمارات العربية المتحدة، ومشعل الشميمري من المملكة العربية السعودية أول مهندسة طيران أنثى في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المؤكد أن قصصهن الملهمة ستمهد الطريق أمام جيل جديد من صنّاع التغيير.

وأخيراً، فإنه مع بذل الجهود لتفعيل دور النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من المهم أيضاً التركيز على خلق بيئة عمل شاملة لضمان استمرارهن في هذا الاتجاه. إذ يجب على المؤسسات تكثيف الجهود لتشجيع التنوع والمرونة وإتاحة الفرص للتقدم الوظيفي، بما في ذلك إزالة حواجز التوظيف أمام النساء.

ولعل تكريس الاستثمارات الصحيحة في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفرص الانضمام إلى القوى العاملة في مجال الطيران، والإرشاد والنماذج المطلوبة، والدعوة إلى تبني السياسات الشاملة للجنسين، هي ما نحتاج إليه لتشجيع المزيد من النساء على مزاولة المهن في مجال الطيران. مع أن الطريق إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المجال لا يزال طويلاً، لكن يجب علينا مواصلة العمل الجاد لبناء مستقبل يتيح لعدد أكبر من النساء الانضمام إلى قطاع الطيران مستقبلاً.