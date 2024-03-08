نحو مستقبل أكثر تنوعًا لـ التحكيم في السعودية

لطالما شكّل اعتماد مبدأ التنوع والمساواة في قطاع التحكيم الذي يهيمن عليه الرجال تحدياً بالنسبة إلى المنظومة القانونية حول العالم. ولكنّ جهوداً حثيثة بُذلت لاستقطاب النساء المحترفات إلى قطاع التحكيم في السعودية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما نراه في المملكة العربية السعودية، حيث يعدّ تعزيز التمثيل النسائي في القوى العاملة السعودية وتمكين المرأة إحدى ركائز رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة.

فقد أطلق أكبر اقتصاد على مستوى العالم العربي عن برنامج رؤية 2030 عام 2016، بهدف تنويعه والحدّ من اعتماده على الوقود الأحفوري. وتمثّل أحد أبرز أهداف هذه الرؤية الطموحة الأربعة عشر برفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30% بحلول نهاية البرنامج.

وبفضل عدد من السياسات الحكومية الرائدة التي اعتُمدت إلى جانب الجهود لتمكين المرأة في المجتمع، لقد تم تجاوز هذا الهدف قبل سبع سنوات من المدة المحددة، حيث ارتفعت مشاركة المواطنات السعوديات في القوى العاملة بحسب المجلس الأطلسي إلى 35% بحلول نهاية عام 2022، وهي نسبة لافتة فعلاً.

كما أسهم برنامج رؤية 2030 في تذليل الكثير من الحواجز التي تعيق تقدّم المرأة، حيث عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم أول محكّمة دولية من المملكة العربية السعودية، وأُطْلِق أول رائدة إلى الفضاء، وكذلك تعيين أولى النساء السعوديات في مجال قيادة القطارات.

في الواقع، تتيح رؤية 2030 فرصاً لم يسبقها مثيل للنساء في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تمهّد الطريق لجيل جديد من الرائدات في مجال الأعمال والقطاعين الحكومي والقانوني اللواتي يشكّلنَ قدوة لأجيال المستقبل. ويعمل عدد كبير من هؤلاء النساء الرائدات في قطاع التحكيم في السعودية، ويقدّمن إسهامات مهمة في المشهد القانوني المتغير، ويعززن لذلك دور المرأة في حلّ النزاعات القائمة في المملكة.

لقد حظيت مؤخراً بفرصة المشاركة في حلقة نقاش نُظّمت في إطار أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، وحملت عنوان “التنوع في مشهد المنازعات في المملكة العربية السعودية وخارجها”. وطرح النقاش معلومات قيّمة حول التحوّل الإيجابي نحو مجتمع حلّ منازعات أكثر انفتاحاً وتنوعاً في المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي ككلّ، وقدّم نظرة معمّقة حول دور المرأة السريع التطور في مجال التحكيم في السعودية.

ولكن مع كل الإيجابية حول الفرص المتاحة أمام المرأة في المنطقة، ولا سيما في مجال التحكيم، هل يمكننا القول إننا حققنا مرادنا؟ طبعاً لا. ما زال يتعيّن علينا تكثيف الجهود للتوصّل إلى مساواة حقيقية بين النساء والرجال في مجال التحكيم، وليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، بل على مستوى العالم أيضاً.

ونظراً لأنّ مجال التحكيم هيمن عليه الرجال عبر السنوات، لا يمكن لأحد أن يتوقع منطقياً تمثيلاً متساوياً على المدى القصير في هذا القطاع، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال في أولى مراحل نشأته. لكنّ الزخم التقدمي الذي لمسناه خلال العقد الماضي يبعث فينا الأمل والإيجابية، ويطمئننا حيال مستقبل المملكة التي خرّجت أول دفعة من المحاميات عام 2008، وأدخلت أولى المحاميات إلى المحاكم عام 2013، وعيّنت عبر المركز السعودي للتحكيم التجاري في السنوات الأخيرة أول امرأة في مجال التحكيم.

وتعدّ هذه خطوات جديرة بالثناء لا سيما، وأنّه لم يتمّ بعد التوصّل إلى “التمثيل المتساوي” في قطاع التحكيم الدولي.

ومع اكتساب قطاع التحكيم بحدّ ذاته زخماً كبيراً ووسط التوقّعات بنموّ حجم النزاعات على المدى القصير، لا سيما في مجال البناء، تبرز فرص عدة أمام النساء في مجال التحكيم في السعودية. ولمواكبة هذا الواقع، لا بدّ من توفير تدريب مخصص للنساء، حيث يمكن لبعض المحكّمات مثلاً الاستفادة من التدريب المنفصل الذي يركز على الإناث، ومن فعاليات التواصل التي تتيح لهنّ مناقشة التحديات والعوائق التي تحول دون تقدمهنّ الوظيفي براحة أكبر.

وتوفر الفعاليات المماثلة فرصة مهمة لتطوير المهارات الأساسية وتعزيز الثقة التي يمكن أن تساعد هؤلاء النساء على الانتقال إلى المراحل التالية في مسيرتهنّ المهنية في مجال التحكيم.

كما تحتاج المحاميات إلى اكتساب الخبرات في المجال والتعرّف على العملاء، حيث أنه من غير الممكن لهنّ أن يصبحنَ محكّمات بين ليلة وضحاها. ففي المملكة منظومة كاملة تحتاج إلى تطوير لتمكين المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التحكيم، ولا بدّ لذلك من تضافر جهود عدد من الأطراف لإنشاء مجموعة كافية من المواهب النسائية المؤهلة للعمل في مجال التحكيم. باختصار، تتطلّب هذه العملية وقتاً ومثابرة، ويحتاج قطاع التحكيم إلى كل الدعم الذي يمكن توفيره لتحقيق هذا الهدف.

ويقع جزء من مسؤولية تطوير دور المرأة في مجال التحكيم على عاتق الرجال، ولا سيما أولئك الذين يشغلون مناصب بارزة في مكاتب وشركات المحاماة في المنطقة، إذ يتعيّن عليهم دعم الشابات اللواتي يطمحنَ للعمل في مجال التحكيم مستقبلاً وإتاحة المجال لهنّ لإبراز قدراتهنّ في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلّب تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مجال التحكيم الحرص على تمثيل كل منهما في الفريق، والتدريب على مكافحة التحيّز غير الواعي، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسلوكيات غير المناسبة في مكان العمل. ويجدر بالقادة أيضاً تجنّب إقصاء النساء من حلقات النقاش وجعلها مقتصرة على الرجال، وتفادي التمثيل الزائد للرجال المتحدثين في المؤتمرات، والسعي بالمقابل إلى تحقيق المساواة في التمثيل قدر الإمكان.

ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات والاحتفاء بصعود المرأة في مجال التحكيم في السعودية، يمكن أن يصبح القطاع مساهماً أساسياً في تمكين المرأة وإرساء أسس الاقتصاد السعودي الجديد الذي سيكون له تأثير نوعيّ في بيئة الأعمال والمجتمع في المنطقة.