نتائج إكسبو 2030.. ترقب سعودي وتفاؤل بفوز عاصمة القمم

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان عن الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو2030، استبقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإقامة حفل ختامي للحملة، وورشة عمل في مدينة مودون الفرنسية، حول ملف الاستضافة بحضور وفد سعودي رفيع المستوى وبمشاركة ممثلين عن عدد كبير من الهيئات والدول، عرضت المملكة فيها ثلاثة محاور رئيسية لإكسبو الرياض 2030، وهي الغد الأفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع.

تفاؤل كبير بفوز الرياض بإستضافة معرض إكسبو 2030، عطفا على الوعود التي تلقتها من الدول الأعضاء، وتبقى النتيجة النهائية مرهونة بصندوق الإقتراع، الذي سيحدد المدينة التي ستحظى بإستضافة المعرض.





المملكة نجحت منذ مطلع العام الحالي في عقد قمم متتالية، واستضافة ما يقرب من 116 من زعماء الدول شاركوا في اجتماعات مكثفة هدفها الأساسي تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا ان ولي العهد استثمر قمم الرياض للحصول على تأييد ودعم زعماء الدول لملف المملكة.

وهو ما انعكس ايجابا على عدد الأصوات المؤيدة لملف الرياض. حيث كان لقمم الرياض بعد آخر مرتبط بحشد المواقف وجمع الأصوات المرجحة لمواقف المملكة ومبادراتها التي تحتاج إلى أغلبية التصويت، ومنها استضافة معرض إكسبو 2030 ، من اللافت في جميع القمم دعمها لترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، وتضمين ذلك في البيانات الختامية، إضافة إلى تأكيد زعماء الدول على بذل الجهود لدعم الترشيح. ففي آخر القمم التي عقدت في الرياض، تضمن البيان الختامي للقمة السعودية ودول الكاريكوم، على «دعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل الجهود كافة لدعم هذا الترشيح».



الأكيد أن ذلك الدعم الدولي المنظم لم يأت عرضاً، بل جاء من خلال إستراتيجية إدارة ملف الاستضافة الذي وقف خلفه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتابع تطوراته بدقة متناهية، وتسويقه، وحضور بعض الاستقبالات التسويقية له، وعمل من أجل تسخير الجهود واستثمار جميع الأدوات المتاحة لحشد الدعم الدولي لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو2030.



لم تتوقف الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن العمل الدؤوب منذ الإعلان عن تقديم ملف الإستضافة، وعلى محاور مختلفة.



الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان أكد في تصريحات سابقة، أنه “بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة، ونخطط لاستضافة أكثر من 120 مليون زائر في 2030″. وأكد خلال الحفل الختامي بأن ”الرياض ستقدم عرضًا غير مسبوق نتوقع عندما نبني هذا المعرض أن يشارك فيه الجميع. سيشارك جميع الناس وسيظهرون قيمتهم وتقاليدهم وكل شيء ويشاركونها مع الآخرين”.



جهود كبيرة بذلتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قابلها دعم استثنائي، وجهود مكثفة ومباركة من سمو ولي العهد، وترقب يسيطر على مشاعر المواطنين تحسبا لنتائج التصويت النهائي، الذي أرجو الله أن يجعله من نصيب المملكة، ونفرح بتحقيق أهداف الرؤية وإقامة معرض إكسبو في الرياض.



عطفا على العمل الاحترافي الذي قامت به المملكة في تعاملها مع ملف الرياض اكسبو 2030، والدعم الكبير الذي وجده الملف من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تابع تطوراته بدقة متناهية، وتسويقه، وحضور بعض الاستقبالات التسويقية له، وعمل من أجل تسخير الجهود واستثمار جميع الأدوات المتاحة لحشد الدعم الدولي لاستضافة الرياض لمعرض إكسبو2030، منذ اليوم الاول للإعلان عن تقدم المملكة بطلبها الرسمي إلى «المكتب الدولي للمعارض.

فضل بن سعد البوعينين

عضو مجلس الشورى السعودي ومحلل اقتصادي