تحول الطاقة وأهمية الحلول البديلة

يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير ” السعي الى الكمال هو عدو الإنجاز”. ونحن نرى فكرته تنطبق إلى حد ما على إحدى أهم المبادرات وأكثرها عمقاً في تاريخ البشرية، وهي ثورة الطاقة النظيفة. فالسعي إلى المثالية في تحقيق التحول إلى التقنيات والأنظمة المحايدة كربونياً، فضلاً عن أدوات السياسة العامة وحوافز السوق، يحد من اعتماد الحلول العملية التي يمكن أن تقدم مكاسب فورية وتمنحنا مزيداً من الوقت.

تشغيل الشبكة

وتوليد الطاقة يمثل المصدر الرئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة مؤخراً بأن التقنيات منخفضة الكربون” التي لا يمكن إيقافها ” تجعل استخدام الوقود الأحفوري العالمي في طريقه إلى الذروة في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعا-بحلول عام 2025 أو قبل ذلك. ووفقاً للوكالة، يتم حالياً توليد أربعة أخماس احتياجات الطاقة الجديدة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من هذا الأمر المشجع، الا انه لا تزال شبكات الكهرباء غير مهيأة للعمل على مصادر الطاقة المتجددة، وأن ما يقارب 80% من إنتاج الطاقة لا يزال معتمداً على الوقود الأحفوري. وتبقى قدرتنا على تعزيز إنتاج الطاقة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من البدائل محدودة، ما لم نتخذ خطوات جريئة ومكلفة من حيث المال والوقت لتوسيع شبكات الكهرباء وتشييد بنية تحتية متينة.

ومن ناحية أخرى، لم تعد بعض الفرضيات الرئيسية التي تستند إليها التوقعات السابقة صالحة. فمستويات الطلب على الطاقة الكهربائية غير مستقرة، وهي تتنامى مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية وبناء مراكز بيانات جديدة وتعزيز القدرة على تصنيع أشباه الموصلات، إلى جانب استهلاك مصانع الشرائح الالكترونية ومراكز البيانات التي يصل حجم استخدامها للطاقة أكثر بمئة مرة مقارنة بما تستهلكه الشركات الصناعية التقليدية.

حلول بديلة لتعزيز جهود تحول الطاقة

فعلى الرغم من انتشار توليد الطاقة بالاعتماد على الشمس والرياح، تستمر الحاجة إلى مصادر جديدة موثوقة ومستدامة لتوليد الطاقة، وللتعويض عن تلك التي يتم انتاجها من الوقود الأحفوري، وهذا ما يفسر الاهتمام الكبير بتوسيع نطاق استخدام الهيدروجين النظيف كوقود بديل وتسويقه تجارياً.

ونحن بحاجة في الوقت الحالي إلى حلول بديلة، مثل استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النووية كبدائل نظيفة مقارنة بالفحم الحجري والنفط. وعلى الرغم من المخاطر البيئية لكلٍ منهما، فإن الاستغناء عن هذين المصدرين في الوقت الحالي، وعدم استخدامهما في دفع عملية التحول قد يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي ويهدد أمن الطاقة.

كما أن الاضطرابات السياسية قد تعيق الاستثمارات في البنية التحتية الجديدة للغاز الطبيعي، مثل خطوط الأنابيب ومرافق التسييل والشحن، لكن يمكننا الاستثمار في حلول للحد من انبعاثات غاز الميثان من الغاز الطبيعي المسال عن طريق التخفيف من التسريبات المرتبطة بالتنقيب والتخزين والنقل.

ويشير الخبير فرانكلين سيرفان شرايبر من مركز “إيرث مايند” إلى تنامي أهمية وفاعلية الطاقة النووية، لا سيما في دول الخليج، إذ تتيح التطورات الجديدة في عمليات المعالجة النووية إنتاج الطاقة بطريقة أكثر أماناً ونظافة وأقل تكلفة، مع عدم تجاهل المخاوف من انتشار الأسلحة النووية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيرفان شرايبر: “تمثل الطاقة النووية المصدر الوحيد للطاقة الأساسية الخالية من الكربون المتوفرة في منطقة الخليج “التي تخلو من الأنهار”، مما يجعلها ركيزة أساسية لأي مزيج طاقة محايد كربونياً.”

في مجال النقل

لا تزال الحلول حيادية الكربون في مجال النقل البري قيد الدراسة والبحث دون تطبيق عملي، حيث نرى أن أكثر السيارات مراعاة للبيئة في الولايات المتحدة لا تنتمي إلى الطرازات الكهربائية بالكامل من علامتيّ تِسلا أو ريفيان. بل إنها سيارة تويوتا بريوس الهجينة الأكثر موثوقية، والتي تحظى بشعبية كبيرة وذات الاستخدامات المتعددة، وأيضاً تعتبر الأقل تكلفة.

ونظراً للخيارات الهجينة المحدودة في فئة شاحنات النقل لمسافات طويلة، تتركز معظم الأبحاث وجهود التطوير والاستثمار حالياً نحو تطوير مركبات خالية من الانبعاثات، مثل الشاحنات الكهربائية العاملة بالبطارية أو تلك التي تعمل بوقود الهيدروجين.

في الوقت الحالي، يبلغ أقصى مدى للشاحنات التي تعمل بالبطاريات الثقيلة ذات النطاق الصناعي حوالي 300 ميل، ويتطلب إعادة شحنها عدة ساعات. في حين ان عملية إعادة شحن الشاحنات العاملة بالهيدروجين تستغرق مدة أقل (حوالي 30 دقيقة)، ويمكن لهذه الشاحنات أن تقطع مسافة تصل إلى 500 ميل في التعبئة الواحدة. لكن توفير شبكات الشحن ومحطات التعبئة والبنى التحتية اللازمة لكلا النوعين من الشاحنات يستغرق سنوات عديدة. ولا تزال الإصدارات الحالية من المركبات عديمة الانبعاثات أعلى سعراً بثلاثة أضعاف تقريباً من شاحنات الديزل على الرغم من الاعفاءات الضريبية وزيادة الحوافز المتعلقة بإنتاجها.

في القطاع الخاص

تواجه الشركات اليوم تحديات عديدة على صعيد السياسات لمواكبة القرارات الجديدة بخصوص الانبعاثات ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة. وقد أسفرت مجموعة من القواعد الجديدة التي أقرتها كندا وألمانيا هذا العام عن سيلٍ من الاحتجاجات من جانب الشركات التي طلبت منحها مزيداً من الوقت من أجل الامتثال للأنظمة الجديدة. ورفض الاتحاد الأوروبي مؤخراً قواعد جديدة تفرض إصدار تقارير مفصلة حول تأثيرات البيئة والعمالة لسلاسل الامداد الخاصة ببعض الدول الأعضاء.

ومن جهة أخرى، تراجعت مجموعة من الشركات عن التزاماتها المناخية، بعد أن بذلت جهوداً مضنية لإقناع المستثمرين بالعوائد المجزية للاستثمار في مجال الاستدامة دون جدوى.

وأكدت شركة “بين آند كومباني” في أحد تقاريرها الصادرة في شهر سبتمبر حول تحول الطاقة “أن الشركات لا تواجه صعوبة في الحصول على رأس المال المخصص للاستثمارات منخفضة الكربون، لكن المشكلة تكمن في ضمان تحقيق عائد على الاستثمار.”

هذا التراجع من جانب القطاع الخاص يسلط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يدرك قادة الشركات الحاجة الملحّة إلى وجود معايير بيئية ومستدامة لتطوير أهداف الحياد المناخي. كما يطالب القادة بضمانات أن المبادئ التوجيهية والقرارات الجديدة لن تؤدي إلى تراجع الاستثمار أو الحد من دور التقنيات الجديدة قبل أن يتم تطويرها بالكامل.

الأولوية للمرونة

أكثر من 40 دولة، تضم حوالي نصف سكان الكرة الأرضية، ستجري انتخابات هذا العام. وستكون عمليات التصويت إلى حد ما بمثابة استفتاء على السياسات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية. ويتعين على السياسيين وصناع السياسة مواجهة حالة اللامبالاة بالوضع المناخي من خلال نشر المعلومات التي تسلط الضوء على ضرورة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة. ولتجنب ردود الفعل الشعبية، علينا تفادي التركيز على التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية على حساب التكنولوجيا منخفضة الكربون الأقل تكلفة والقادرة على إحداث تأثير فوري بجزء بسيط من التكلفة.

كذلك، يجب ألا يمنعنا سعينا لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون، من الاستثمار في تعزيز القدرة على التكيف والارتقاء بمستويات المرونة. وحتى لو استطعنا تسريع وتيرة تحول الطاقة، علينا تخصيص الأموال اللازمة وانفاقها على:

بناء جدران الحماية البحرية

إدارة مياه الأمطار

تعزيز إمدادات المياه

تطوير شبكات توزيع الطاقة

تشييد الأبنية والمنازل والبنية التحتية المقاومة للعوامل المناخية.

إننا نشهد يومياً إنجازات جديدة لثورة الطاقة النظيفة، وحتى إن لم تكن دائماً على قدر التوقعات. وعلى الرغم من أن التحسينات التقنية تسرّع من وصولنا إلى مستقبل خالٍ من الكربون، فإنه وفي بعض الأحيان لا يمكن للشركات تحقيق أهدافها الأساسية، كما هو حال “مولتن إندستريز”، الشركة الناشئة في مجال الهيدروجين والتي ابتكرت طريقة جديدة لإنتاج الجرافيت المستخدم في زيادة سعة تخزين البطاريات.

إننا اليوم بحاجة إلى حلول عملية ذات نتائج تدريجية بينما نسعى لتحقيق الحلول التحولية الجذرية.