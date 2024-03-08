كيف يمكن للشركات السعودية مساعدة الجيل “زد” على الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، وذلك يوم الخميس 29 فبراير2024، وكانت آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي على القوى العاملة وطبيعة العمل من الموضوعات البارزة ناقشها المؤتمر ولم يكن هذا الأمر مفاجئاً في الواقع، إذ استثمرت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بكثافة خلال الأعوام القليلة الماضية في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، وبدأ هذا النهج يؤتي ثماره.

وأظهرت نتائج الاستبيان الذي أجراه منتدى أوليفر وايمان في نوفمبر الماضي، وشمل 19 دولة وأكثر من 25,000 موظفاً أن نحو 68% من أفراد القوى العاملة في المملكة العربية السعودية يستخدمون هذه التقنية أسبوعياً مقارنة بنحو 55% على الصعيد العالمي، وأن 93% من السعوديين يرون أن هذه التقنية أداة مهمة في العمل، مقارنة بنحو 95% في منطقة الشرق الأوسط، و79% عالمياً.

وبهدف تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية، يجب على الشركات والحكومة التركيز على أفراد الجيل “زد” والبالغ عددهم 13 مليوناً في السعودية، وذلك من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتشجيع الاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2023.

ويشير مصطلح الجيل “زد” إلى الأفراد الذين ولدوا خلال الفترة ما بين عامي 1997 و2010، وهم الجيل الذي نشأ على وجود التقنيات الرقمية، وتتزايد نسبتهم حالياً في سوق العمل. واعتمد الكثير منهم تقنية الذكاء الاصطناعي في بداية ظهورها، وهم الأكثر تحمساً تجاه الإمكانيات التي تنطوي عليها هذه التقنية المتطورة، ولكنهم في ذات الوقت الأكثر قلقاً من الأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي على توافر فرص العمل، إذ تتبادر إلى أذهان الكثيرين من القوى العاملة الشابة حالياً أسئلة مثل: ما هي التحديات التي سأواجهها؟ ما هي المهارات الواجب اكتسابها؟ وكيف يمكنني المحافظة على قدراتي التنافسية وجاذبية خبراتي لأصحاب العمل؟

ولا شك بأن توفير التدريب والدعم اللازم سيساعد الشباب في تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتهم، وتحول المملكة إلى نموذج عالمي في التميز، وذلك باعتماد الطرق الآتية:

مواصلة تشجيع اعتماد الذكاء الاصطناعي ومعالجة المخاوف المرتبطة به

ازدادت مستويات استخدام الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق شات جي بي تي (ChatGPT) عام 2022. وعلى عكس الحال في الدول الأخرى، فقد كان استخدام الموظفين السعوديين الأكبر سناً للذكاء الاصطناعي أعلى بنسبة 69% مقارنة بالنسبة المسجلة لدى أفراد الجيل “زد” في المملكة العربية السعودية. وتساوت نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في صفوف أفراد الجيل “زد” في المملكة مع المتوسط العالمي عند 66% ولكنها كانت أقل من النسبة المسجلة في الشرق الأوسط والبالغة 76%، أما على الصعيد العالمي فإن نحو 54% من الأفراد ممن ليسوا من الجيل “زد” يستخدمون هذه التقنية.

ولا تشكل رؤية الجانب الإيجابي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل أي مشكلة، إذ يدرك أفراد الجيل “زد” في المملكة تماماً فوائد هذه التقنية، ويعتقد أكثر من نصفهم أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في زيادة إنتاجيتهم، وهي نسبة مساوية تقريباً لتلك المسجلة في صفوف الأفراد الذين شملهم الاستطلاع على الصعيد العالمي. كما يستخدم أكثر من نصف المواطنين السعوديين (58%) الذكاء الاصطناعي في الكتابة، التي تعد أعلى من نسبة الاستخدام العالمي البالغة 49%، ولكنها أقل من النسبة المسجلة في الشرق الأوسط والبالغة 64%.

ويشعر 69% من أفراد الجيل “زد” في المملكة العربية السعودية بالقلق إزاء آثار الذكاء الاصطناعي على توافر الوظائف، مقارنة بنسبة 59% في صفوف الأفراد الأكبر سناً، وذلك بسبب شعور الموظفين الأكبر سناً بمزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي لاعتقادهم بأن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون أقل على الوظائف في المستويات العليا.

ويؤثر هذا الخوف بالفعل على الحفاظ على الكفاءات، إذ يبحث 24% من أفراد الجيل “زد” في المملكة في الوقت الحالي عن وظائف أخرى أكثر استقراراً في حقبة التحول إلى الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 14%. ويمكن للشركات والحكومة التقليل من هذه المخاوف، وإقناع الموظفين بعدم الحاجة إلى ترك العمل دون داعٍ من خلال التواصل معهم بوضوح ودورياً حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على العمل، والأنشطة التي سيتم استبدالها أو تعزيزها أو تحويلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخططها لدعم موظفيها خلال الفترة الانتقالية.

مضاعفة الالتزام بالتدريب الرقمي والمصادر

تشهد معظم الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي تطوراً مستمراً، ما يعني حاجة الموظفين إلى تعلم أشياء جديدة باستمرار في أثناء استخدامهم هذه الأدوات بمرور الوقت. ويختلف هذا الأمر عن معظم التقنيات السابقة التي تعاملنا معها، وهذا هو السبب الذي دفع الموظفين إلى تصنيف الذكاء الاصطناعي كأولوية قصوى لصقل مهاراتهم، وهو أيضًا سبب إشارة 57% من الموظفين إلى أن تدريبهم الحالي غير كافٍ.

ويستخدم 20% فقط من الموظفين الذكاء الاصطناعي يومياً، ولذلك يجب على الشركات والحكومات مواصلة تشجيع الموظفين على متابعة الاختبار والتعلم، وذلك من خلال توفير التدريب النوعي وصقل المهارات، الأمر الذي يعد مهماً للأفراد والمؤسسات على حد سواء. وبلغت نسبة الأفراد في المملكة العربية السعودية الذين كشفوا بيانات سرية لمؤسساتهم خلال استخدامهم للذكاء الاصطناعي نحو 83%، وهي مقاربة للمتوسط العالمي البالغ 84%.

كما يجب على الشركات مضاعفة التزامها بالتدريب الرقمي لأفراد الجيل “زد”، فرغم قضائهم وقتاً طويلاً على شبكة الإنترنت، إلا أنهم يفتقرون إلى المهارات اللازمة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأظهر استبيان أجرته “سيلزفورس” في وقت سابق إلى أن نحو الثلث فقط يشعرون أن لديهم المهارات الرقمية اللازمة للعمل، بينما يعتقد 20% فقط بأن لديهم مهارات برمجة متقدمة أكثر، ويعتقد 18% أن لديهم مهارات تشفير البيانات والأمن الإلكتروني، و7% أن لديهم مهارات الذكاء الاصطناعي.

إلا أن الأخبار السارّة في هذا الإطار تتمثل بحماس الموظفون لتحسين مهاراتهم، إذ أشار 100% من عينة الاستبيان في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى أنهم بحاجة إلى المزيد من التدريب خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ولكن أغلبهم غير راضٍ عن التدريب الذي يحصلون عليه في الوقت الحالي، إذ قال أكثر من النصف –61% في دولة الإمارات العربية المتحدة و57% في المملكة العربية السعودية- بأن التدريب الذي تقدمه شركاتهم في الوقت الحالي غير كافٍ.

سد فجوة المهارات الناعمة (ومهارات التواصل)

يجب على الشركات مساعدة أفراد الجيل “زد” على تطوير مهاراتهم الشخصية (ومهارات التواصل) التي تتزايد أهميتها بالتزامن مع إلغاء الوظائف المتكررة، بسبب الذكاء الاصطناعي. والتحق معظم أفراد الجيل “زد” بوظائف الحالية وبدؤوا مهام عملهم خلال فترة جائحة كورونا، أو أمضوا وقتاً أقل في المكاتب، بسبب أنماط العمل عن بُعد أو الهجينة، ولم يكتسبوا إلى الآن المهارات التي اكتسبها أفراد الأجيال الأكبر في أثناء عملهم مع الزملاء الأقدم.

ويمكن لجهات العمل المساعدة من خلال إتاحة الفرصة لأفراد الجيل “زد” لمرافقة زملائهم الأكثر خبرة، كما يمكن للمرشدين أن يكونوا قدوة، ويقدموا الملاحظات الضرورية التي يحتاج إليها، وينشدها أفراد الجيل “زد”، إذ أشار أكثر من 40% من عينة استبيان منتدى أوليفر وايمان إلى أنهم يريدون برامج إرشاد ينفذها أقرانهم الأكثر خبرة، ما يعكس رغبتهم في خوض تجربة العمل الجماعي والصداقات القوية في أماكن العمل.

وفي الختام، فإن أهداف المملكة العربية السعودية طموحة، ولديها استراتيجية وطنية تهدف إلى استقطاب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي وتأسيس 300 شركة ناشئة بحلول عام 2030. وتدرك المملكة أهمية هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة إلى الابتكار وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يمكنها أن تزيد مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%. ولذلك، فإن تطوير مهارات الجيل “زد” وتزويد أفراده بالبروتوكولات الواضحة والشفافة هي من جملة الأمور التي ستساعد على ضمان استعدادهم وقدرتهم على المساهمة على نحو أكبر.