دليل الاستدامة: كيف يمكن لشركات الاستثمار الخليجية التكيف مع الواقع القائم والاستثمار في فرص القيمة المضافة الجديدة

أنطوان سماحه، شريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)

شهدت الآونة الأخيرة تصاعداً متسارعاً في الضغوطات التي يتعرض لها المستثمرون لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتتمتع شركات الأسهم الخاصة والمستثمرون الرئيسيون وصناديق الثروة السيادية بنموذج حوكمة كامل للملكية وأفق استثماري طويل الأمد وحرية نسبية من الضغوط قصيرة الأجل، ما يعزز مكانتها لريادة هذه الثورة المالية المستدامة.

ويتمثل التحدي الأهم الذي تواجهه حكومات المنطقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في ترجمة المخاوف الناجمة عن التغيرات المناخية إلى أفعال حقيقية تساهم في تغيير المشهد القائم. وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بإعادة تدوير جزء يسير من النفايات البلاستيكية والمعدنية التي تنتجها أو إعادة استخدامه أو استرداده، بمعدل منخفض عن المتوسط ​​العالمي البالغ 32٪[1]. ويعتبر مستوى استخدام السيارات الكهربائية منخفضاً، في حين تشير التوقعات إلى أن المجتمعات في هذه الأسواق مستعدة لتبني أنماط حياة مستدامة؛ ويعتمد ذلك بالدرجة الأولى على الجهود التي يبذلها القطاعان الحكومي والخاص لتسهيل هذا التوجه باعتماد الحوافز المالية وتوسيع نطاق مبادرات التوعية العامة وتعزيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية الخضراء وتنويع خيارات الخدمات البيئية بأسعار معقولة والتشجيع على تطوير السلع والخدمات الصديقة للبيئة. وسيساهم هذا النهج حال تبنيه في تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من النهوض بأجنداتها الخضراء، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للنمو على مستوى قطاعات متنوعة مثل السياحة وإنتاج السلع الاستهلاكية والنقل والعقارات والتعليم.

ورغم عدم توفر دليل استدامة موحد يمكن لجميع الأطراف المعنية اعتماده، يمكن النظر في العديد من الخيارات الإستراتيجية للارتقاء بمستويات القيمة عبر تبني نهج الاستدامة، ما يوفر قائمة من التحركات المحتملة للشركات التي تستشرف مساراتها المستقبلية:

تحويل الأصول المتخلفة عن نهج الاستدامة : شراء الأصول المتأخرة على مستوى الاستدامة في العوامل البيئية والاجتماعية وتحويلها عبر اعتماد مجموعة أدوات مطورة واستراتيجيات متقدمة وقدرات فريدة تركز على الاستدامة

: شراء الأصول المتأخرة على مستوى الاستدامة في العوامل البيئية والاجتماعية وتحويلها عبر اعتماد مجموعة أدوات مطورة واستراتيجيات متقدمة وقدرات فريدة تركز على الاستدامة التحويل الكامل لمحفظة الأعمال : التحسين المستمر لأداء الاستدامة للمحفظة الكاملة على أساس سنوي من خلال نشر أوسع للعوامل المساهمة في دعم مسارات الاستدامة والاستثمار في الجهود التعاونية القائمة في هذا المجال

: التحسين المستمر لأداء الاستدامة للمحفظة الكاملة على أساس سنوي من خلال نشر أوسع للعوامل المساهمة في دعم مسارات الاستدامة والاستثمار في الجهود التعاونية القائمة في هذا المجال توفير الاستدامة كخدمة : الاستثمار في الشركات التي توفر البيانات والاستشارات وخدمات الهندسة والخدمات ذات الصلة بالتحول الرقمي للشركات التي تتبنى نهج الاستدامة

: الاستثمار في الشركات التي توفر البيانات والاستشارات وخدمات الهندسة والخدمات ذات الصلة بالتحول الرقمي للشركات التي تتبنى نهج الاستدامة الاستثمار في تعزيز قدرات الجهات الرائدة على مستوى الاستدامة: الاستثمار في الشركات ذات الأداء الرائد في مجال الاستدامة لتعزيز جهود نشر الوعي بأهمية الاستدامة وتجنب التحديات المرتبطة بها.

وبامكان شركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الرئيسيين وصناديق الثروة السيادية، عبر هذه الخيارات الإستراتيجية، التركيز على مجموعة من الدوافع الرئيسية لدمج هذه الاستراتيجيات المذكورة أعلاه والاستفادة منها على النحو الأمثل.

الاستثمار في القدرات والثقافة

تعتبر الفجوة على مستوى القدرات من التحديات الأساسية التي تعرقل تقدم مسار شركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الرئيسيين وصناديق الثروة السيادية حالياً. ويعتبر اختيار مجموعة من الخبراء الرواد وربطهم بالجهات المعنية وتوظيفهم للإشراف على عمليات توزيع الاستثمار التقليدي وعوالم الاستدامة بمثابة الخطوة الحيوية الأولى لتطوير القدرات المؤسسية. ومع ذلك، لا يمكن حصر المسؤولية التشغيلية بهؤلاء الخبراء وحدهم حيث يجب نشرها وتأصيلها ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسة، ما يخلق شعوراً بضرورة الالتزام بنهج الاستدامة على جميع المستويات.

التركيز على وضع خطة طويلة المدى

تستغرق عملية تطوير القدرات وقيادة التغيير الثقافي للارتقاء بمستويات القيمة وقتاً طويلاً إلى حد ما، ومن المحتمل أن يشهد مسارها مجموعة من التحديات. وينبغي للشركات استغلال المرونة في الجداول الزمنية التي توفرها الأسواق الخاصة لتطوير مسارها، والعمل على تحسين النتائج طويلة الأجل، وبالتالي ضمان الحفاظ على استقامة مسارها التطوري بغض النظر عن تحقيق المكاسب السريعة، وذلك عبر تبني النهج التجريبي وإطالة فترات الاحتفاظ.

استعراض خارطة الطريق ومعايير القياس في كافة المراحل التطورية لمسار الاستدامة

تمر عملية تحقيق الأهداف على مستوى الأصول بمجموعة من المراحل التي تتطلب فترة زمنية طويلة إلى حد ما، من هنا يعتبر استعراض خارطة الطريق ومسارات التقدم على مستواها أمراً فائق الأهمية للجهات المعنية لضمان الحصول على الموافقات اللازمة. ويتطلب هذا التوجه استعراض المقاييس الموحدة (للتمكن من إجراء المقارنات) وإعداد التقارير المخصصة (لاستيعاب الجوانب الفريدة لكل استثمار) واعتماد الشفافية على مستوى الأصول، حيث يتم تداول المحافظ خلال فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات تقريباً.

عدم التخارج من الاستثمارات، بل تحويلها

يؤدي تخارج الاستثمارات بين القطاعات المختلفة إلى تحقيق مكاسب سريعة للمستثمرين المنفردين، إلا أن هذا التوجه لا يساهم في تسريع تبني نهج الاستدامة على الصعيد العالمي. ويؤدي استمرار هذه الأصول في العمل إلى خلق مجموعة من التحديات التنظيمية التي تؤثر على حجم العائدات في السوق. ويكمن التحدي الأكبر هنا في صعوبة تجنب رواد المستثمرين لهذه التحديات التنظيمية والذين يعتبرون من أهم المُلاك العالميين للأصول وقد يرتبطون بالتزامات طويلة الأجل تعيقهم عن الوفاء بالتزاماتهم على النحو المطلوب. ويجب في هذا الإطار معالجة تحديات الاستدامة بشكل مباشر عبر توظيف رأس المال لتحويل هذه الأصول المتباينة.

أهمية التعاون لمواجهة التحديات الرئيسية

لا يمكن معالجة تحديات القياس وإنشاء الحوافز المناسبة بمعزل عن التحديات الأخرى، ويتوجب على شركات الاستثمار في المنطقة التعاون على نحو أفضل من أي وقت سابق لتحديد المعايير والسياسات والأطر اللازمة في هذا المجال. ويمكن للزخم الحالي والنضج النسبي على مستوى تدابير مكافحة الآثار الناجمة عن تغير المناخ توفير أرضية اختبار مناسبة للعمل على مواجهة تحديات هذه المنظومة، ما يوفر بالتالي أطراً مناسبة للتعاون على مستوى النظام عبر مجموعة أوسع من مجالات الاستدامة.

وتعتبر التعهدات الوطنية الحالية بموجب اتفاقية باريس غير كافية للحد من الاحترار العالمي المتوقع بحوالي 1.5 درجة مئوية، مع عدم وجود أي توجهات لتحقيق هذا الهدف حالياً، الأمر الذي يتطلب تسريع الجهود بشكل طارئ لتخفيف الاحترار بعد عام 2030 بمعدل 2 درجة مئوية. ويعتبر الانتقال إلى عالم خالٍ من الكربون على نطاق واسع أمراً متشابكاً ومعقداً، بما في ذلك السياسات والتقنيات التي أدت فيها التطورات الملحوظة على مدى العقد الماضي إلى توفير فرص جديدة وواسعة النطاق لخفض الكربون على نحو كبير ولمسارات التنمية البديلة التي يمكن في إطارها تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية متعددة. وتحتاج شركات الأسهم الخاصة والمستثمرون الرئيسيون وصناديق الثروة السيادية في المنطقة إلى الاستجابة للأهداف والتوقعات المجتمعية سريعة التطور بشأن الاستدامة لضمان استمرارية مسارهم المستدام. ولا ينطبق الواقع هنا على المخاطر المالية والتنظيمية والمتعلقة بالسمعة وحسب، حيث يطال أيضاً احتمالات تطوير القيمة على المدى الطويل، ما يفترض العمل على نحو جاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستثمار في الفرص والإمكانات المتاحة.