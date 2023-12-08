كيف تدير عملك التجاري مع الشخصيات البارزة سياسيًا بأمان

بحسب البنك الدولي فإن جرائم بعض الشخصيات البارزة سياسيًا غير النزيهة (PEPs) ترقى إلى مستوى «جرائم فساد كبرى» – والتي عادة ما يتم غسل عائداتها من خلال البنوك. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الرشاوي التي يتم دفعها سنويًا تصل إلى تريليون دولار.

وتخاطر المنظمات التي ليست لديها الاستراتيجيات والتكنولوجيا الصحيحة للتعامل مع الشخصيات البارزة سياسيًا PEPs بالتورط في أنشطة مثل الرشوة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تكون نتيجة ذلك تعرض سمعتها للضرر، وربما تعرضها لعقوبات قانونية كبيرة. إذن من هم PEPs وما هي أفضل الأساليب والتقنيات لحماية جميع الأطراف؟

الشخصيات البارزة سياسيا

يصف مصطلح الشخصيات البارزة سياسيًا PEPs عادة الأشخاص المعرضون بشكل متزايد لمخاطر جرائم الفساد، بسبب انتخابهم أو تعيينهم في مناصب تمنحهم السلطة أو النفوذ أو تمكنهم من الحصول على الخدمات المالية. وقد يشمل مصطلح PEPs المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين وكبار القضاة والمديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة. ويمكن أيضًا اعتبار أفراد الأسرة أو المقربين من PEPs معرضون لنفس المخاطر نسبة “لارتباطهم بالأشخاص الذين يحملون صفة ’’PEPs.

الأوليغارشية الروسية (متنفذو روسيا الأثرياء) في قبرص

وتتصدر PEPs عناوين الصحف بشكل متزايد عندما تكون الإجراءات الاحترازية ضعيفة أو غائبة. ففي نوفمبر 2023، وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت قبرص إنها ستشدد الضوابط بعد أن كشف تسرب بيانات مالية لديها أن الأوليغارشية الروسية ومع اقتراب فرض العقوبات، قاموا بعمليات نقل أصول . وعقب الغزو الروسي على أوكرانيا، زادت أنظمة العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى من قائمة PEPs للأوليغارشية الروسية ونقلتها تلقائيًا من وضع PEPs إلى وضعية الكيانات الخاضعة للعقوبات.

وتعُرف الهيئة المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بأنها الهيئة التي تدعمها الحكومات في جميع أنحاء العالم للتصدي للجرائم المالية. وتقول إن المخاطر المتزايدة من PEPs لا ينبغي بالضرورة أن تجعل المنظمات تتجنب التعامل معها، لكن العمل مع PEPs يتطلب وجود إجراءات تقصي وتخفيف مخاطر أقوى – بالإضافة إلى توفر البيانات الصحيحة حتى تتمكن أقسام الامتثال من اتخاذ قرارات مستنيرة حول PEPs في شبكة عملائها.

لذلك، يجب أن تكون عمليات إدارة العلاقة مع PEPs جزءًا من أنظمة “تعرّف على عميلك” (KYC) وأنظمة “تعرف على مُوَرِّدَك” (KYS) للحكم على المخاطر ومراقبتها والتحكم فيها وتحديد النشاط المشبوه. كما يجب على أقسام الامتثال فحص العملاء الجدد والحاليين مقابل قاعدة بيانات تراقب وضعية PEP المتغيرة.

مصادر متعددة للبيانات

لتحديد PEPs وأي تهديدات محتملة، هناك العديد من مصادر البيانات، وتشمل هذه البيانات قوائم العقوبات، والتحذيرات من الاحتيال، وقوائم الحظر، وملفات PEPs الشخصية، والمقالات الإعلامية، والوكلاء الأجانب المسجلين، والتقارير عن الكيانات المملوكة للدولة وتبادلات العملات الافتراضية، والعديد من المعلومات الأخرى. وتراقب Moody’s أكثر من مليوني PEPs على مستوى العالم، مع تصنيف ملفاتهم الشخصية حسب النوع والمستوى والبلد وتصنيف المخاطر، بما في ذلك الروابط مع أفراد الأسرة والشركاء المقربين.

وقد يكون من الصعب على المنظمات تتبع التغييرات في اللوائح وفي وضعية PEPs الفردية، لكن يمكن للشركات المتخصصة استخدام الأدوات المناسبة لتتبع هذه التغيرات لتوفير قاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر، مثل قاعدة بيانات PEPs لدى Moody’s Analytics مما يساعد في التقليل من هذا العبء بشكل كبير، وتقوية عمليات الفحص وتسريعها. وتشمل قاعدة بيانات PEPs لدى Moody’s Analytics فئات واسعة النطاق لترتيب الوظائف للمسؤولين الحكوميين والعسكريين والقضائيين والدبلوماسيين والأحزاب السياسية والمنظمات الدينية والمنظمات الدولية وغير ذلك، بما في ذلك أربعة مستويات لكل فئة من فئات الترتيب.

نحن نستخدم أيضًا آلية تصنيف شاملة comprehensive scoring mechanism مبنية على أفضل الممارسات، والتي تأخذ في الاعتبار مستوى الأقدمية النسبية للشخصية البارزة سياسيًا ومخاطر المنصب، مخاطر البلد، وتصنيف الفساد، وفئات المخاطر المرتبطة بالأخبار السلبية في وسائل الإعلام.

استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

يجب أن تأخذ أنظمة الفرز أيضًا في الحسبان الاختلافات في تهجئة الأسماء والترجمة الحرفية transliteration للأسماء ونقلها من لغة إلى أخرى، مما قد يسبب صعوبات عند مطابقة أسماء ال PEPs أثناء إجراء عملية الفحص عبر أنظمة “تعرف على عميلك” KYC على سبيل المثال، قد تشكل ترجمة الكتابة العربية إلى الحروف اللاتينية تحديات خاصة عند مطابقة الأسماء.

كما يمكن أن تزيد هذه المشكلة من عدد التنبيهات الإيجابية الخاطئة والتنبيهات السلبية الزائفة (false positives and false negatives) التي يتلقاها فريق الامتثال، أي عند إعادة المعلومات حول الشخص الخطأ أثناء عملية الفحص. ولكن قد يساعد استخدام أدوات التصفية الجديدة والمتقدمة الشركات على تعزيز عمليات الامتثال الخاصة بها، لذا فإن الفحص حساس لتلك العوامل ويمكنه تحديد PEPs بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفحص الذكي أن يقلل العبء على فرق الامتثال، ويمكن للذكاء الاصطناعي (AI) تقديم تقنية مطابقة الأسماء التي تقلل من التنبيهات الإيجابية الخاطئة وتؤتمت التنبيهات الدقيقة.

والتحدي الآخر هو أن بعض الاختصاصات القضائية، لا تتبع التوجيهات والمعايير الدولية، وقد تختلف تعريفات وطرق التعرف على الشخصيات البارزة سياسيًا PEPs من نظام قضائي إلى آخر. وقد تصنف بعض البلدان الشخصيات الأجنبية البارزة سياسيًا على أنها عالية المخاطر، بينما تقوم بتبسيط نظام الفحص دون تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجبة على PEPs المحلية المصنفة على أنها متوسطة أو منخفضة المخاطر، بينما قد يكون التصنيف بشكل معاكس في بلدان أخرى.

التقنيات سريعة التطور

السؤال المهم هو: لكم من الوقت يمكننا اعتبار الشخصية السياسية كشخصية بارزة سياسيًا؟ على سبيل المثال، عند ترك المنصب السياسي، هل سيستمر تصنيفها كشخصية بارزة سياسيًا PEP؟ لا توجد فترة زمنية محددة يظل فيها الشخص الذي تم تصنيفه كشخصية بارزة سياسيا محتفظا بنفس التصنيف، وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم PEPs عن طريق الارتباط بشخصيات سياسية. وقد تضع المؤسسات المالية والبنوك الشخصيات سياسيًا في قائمة PEP مرتفع المخاطر مدى الحياة، في حين قد يتم إزالة هذا التصنيف عنPEP منخفض المخاطر بسرعة بعد تركهم لمنصبهم. كما تطبق الهيئات التنظيمية لبعض البلدان قوانين مختلفة، ولكن مع ذلك، يتفق معظم المتخصصين في الجرائم المالية على أنه يجب أن تظل صفة PEPs لمدة 12 إلى 18 شهرًا على الأقل بعد مغادرة الأشخاص البارزين سياسيًا مناصبهم.

سياسيًا في قائمة PEP مرتفع المخاطر مدى الحياة، في حين قد يتم إزالة هذا التصنيف عنPEP منخفض المخاطر بسرعة بعد تركهم لمنصبهم. كما تطبق الهيئات التنظيمية لبعض البلدان قوانين مختلفة، ولكن مع ذلك، يتفق معظم المتخصصين في الجرائم المالية على أنه يجب أن تظل صفة PEPs لمدة 12 إلى 18 شهرًا على الأقل بعد مغادرة الأشخاص البارزين سياسيًا مناصبهم.

كما يمكن لأنظمة مثل Moody’s AI وتقنية التعلم الآلي أن تأخذ في الاعتبار الاختلافات وأتمتة معالجة التنبيهات باستمرار ودقة، مما سيقلل منالتنبهات لخاطئة بنسبة تصل إلى 70٪. ويمكن أن تساعد هذه التكنولوجيا في التعامل مع تزايد أعداد الشخصيات المصنفة ك PEPs وواقع مخاطرهم المختلف، مما يساعد المؤسسات على توجيه هيئاتها الرقابية ومواردها نحو PEPs ذوو المخاطر المرتفعة. وهذا يسمح أيضًا بتقليل التركيز على الشخصيات البارزة سياسيًا والتي تم تحديدها ك PEPs منخفضة المخاطر بناءً على السلوك والملف الإعلامي الشخصي والولاية القضائية وطبيعة الأنشطة التجارية.

مع كل فحص يخضع له الشخص البارز سياسيًا PEPs، يجب أن يكون الهدف هو التواصل بوضوح عن كيف تم فحص الفرد، مع شرح أسباب أي إجراء تم اتخاذه، وإظهار نتائج تلك الإجراءات. سيجتاز معظم الشخصيات المصنفة ك PEPs الإجراءات الاحترازية الواجبة على أنهم منخفضي أو متوسطي المخاطر. وأما الأشخاص الذين يعتبرون من ذوي المخاطر المرتفعة ويقعون خارج نطاق تقبل المؤسسة للمخاطر، فيمكن رفضهم باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة والمتناسبة.

من خلال استخدام التكنولوجيا الصحيحة مع مصادر البيانات الموثوقة والعمليات الجيدة، يمكن للمؤسسات كالبنوك والمنظمات الحكومية حماية مواردها المالية وسمعتها – وتجنب مخاطر عدم الامتثال. ومن المفترض أن يؤدي التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواجهات السهلة الاستخدام إلى تسهيل إدارة مخاطر الشخصيات البارزة سياسيًا PEPs في المستقبل.