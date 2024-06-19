الهجرة والاقتصاد: كيف تجذب دول الخليج المغتربين

يختار العديد من الأفراد تأسيس حياتهم في بلدان جديدة وتحديداً دول الخليج، وذلك مع انفتاح الحركة الدولية والسفر حول العلم إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد المهاجرين الدوليين ما يقدر بنحو 281 مليون في عام 2020، أي حوالي 3.6٪ من سكان العالم.

يسافر الكثيرون للحصول على فرص اقتصادية وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والمهنية ولم شملهم مع أحبائهم أو للهروب من عدم الاستقرار السياسي. بالنسبة للبعض الآخر، إنه ببساطة حب الاستكشاف الثقافي أو مناخ أكثر ملاءمة.

أياً كانت الدوافع، الآن، أكثر من أي وقت مضى، يختار الناس العيش في بلد آخر غير البلد الذي ولدوا فيه.

دول الخليج: نقطة جذب للمغتربين

يظهر هذا الاتجاه بشكل خاص في منطقة الخليج. الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، لديها واحدة من أعلى نسب المغتربين في العالم، حيث يشكل المغتربون حوالي 90٪ من السكان. و تفتخر قطر بارتفاع مشابه في عدد المغتربين، حيث يشكل الأجانب حوالي 85٪ من سكانها.

يعود ذلك في المقام الأول إلى النمو الاقتصادي السريع في المنطقة وارتفاع الطلب على العمالة الماهرة.

التنويع الاقتصادي والفرص

أطلقت معظم دول مجلس التعاون الخليجي خططاً أو سياسات تهدف إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط وحققت هذه الخطط أو السياسات نجاحاً كبيراً.

كان التحول في دولة الإمارات العربية المتحدة ملحوظاً، حيث تغذي القطاعات غير النفطية الآن حوالي 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تتميز دبي، على وجه الخصوص، باقتصادها المتنوع، حيث تعمل التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل بمثابة أساس لاقتصادها.

كما أن ذلك واضح في بلدان أخرى. يمثل القطاع غير النفطي في قطر أكثر من 50٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو في البناء والتصنيع والخدمات، وفي البحرين، يعد قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.7٪ من الإجمالي.

خلقت هذه النجاحات العديد من الفرص للشركات المحلية والدولية على حد سواء وفتحت آفاقاً جديدةً في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم، على سبيل المثال لا الحصر. كما اجتذب هذا التوسع في المشهد الاقتصادي المواهب الأجنبية.

من يتحرك ولماذا؟

يأتي معظم هؤلاء من آسيا منجذبين للوعود برواتب تنافسية وفرص التقدم الوظيفي وفرصة العمل في مشهد اقتصادي سريع التطور. ينجذب المهنيون من دول مثل الهند والفلبين وباكستان وبنغلاديش إلى قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والتكنولوجيا، حيث يزداد الطلب على خبراتهم. كما أن إمكانية الأمن المالي والقدرة على دعم الأسر في الوطن عامل إضافي لرغبتهم.

كما تشهد منطقة الخليج تدفقاً كبيرا ًللمغتربين الأوروبيين والبريطانيين، على الرغم من أن الدوافع غالباً ما تكون مختلفة بالنسبة لهذه المجموعة. غالباً ما يتمثل عامل الجذب الرئيسي في الدخل المعروض المعفى من الضرائب، والذي، عندما يقترن برواتب تنافسية، يؤدي إلى إتاحة دخل أعلى بكثير مقارنة ببلدانهم الأصلية. ما يسمح لهم بالتمتع بمستوى معيشي أعلى والانغماس في الكماليات والادخار، ما قد يكون من الصعب تحقيقه في أوطانهم.

سهولة العمل والاستثمار

تضيف سهولة بدء عمل تجاري في منطقة الخليج، لا سيما من خلال الإطار المبتكر للمناطق الحرة، جانب آخر من الجاذبية. وفي حال أخذنا دولة الإمارات العربية المتحدة كمثال رئيسي، فإن البلاد تفتخر بأكثر من 40 منطقة حرة، كل منها مصمم لتسهيل إطلاق وتشغيل الأعمال التجارية بسلاسة. لا تعمل هذه المناطق على تبسيط عملية تأسيس الشركة فحسب، بل توفر أيضاً العديد من المزايا مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والإعفاء من الضرائب وتحويل الأرباح إلى الموقع الأصل للشركة بالكامل. إنه مزيج فريد من المزايا التي لا تقلل من الحواجز التي تحول دون دخول المشاريع الجديدة فحسب، بل توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

تغيير وجهات النظر حول الإقامة طويلة الأمد

ولكن لا تهدف كل حالات الهجرة للاستقرار. في حين أن دول الخليج كانت دائماً نقطة جذب للمغتربين الذين يبحثون عن فرص أفضل وأرباح أعلى، فإن فكرة الاستقرار بشكل دائم في المنطقة نادراً ما تكون مطروحة بالنسبة لمعظم الناس.

عادة ما ينظر المغتربون إلى عملهم في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو البحرين على أنها مؤقتة، ويخططون للعودة إلى ديارهم أو الانتقال غرباً إلى دول مثل كندا أو أستراليا أو أجزاء من أوروبا بعد بضع سنوات. تتراوح أسبابهم من البحث عن خطط إقامة وتقاعد طويلة الأمد إلى الرغبة في الحصول على الجنسية في البلدان ذات أنظمة الرعاية الاجتماعية المألوفة والمعترف بها.

البعض لا يزال يفعل ذلك. ومع ذلك، فإنّ الوضع آخذ في التحول. بدأت الإصلاحات السياسية الأخيرة في الخليج ترسم صورة مختلفة، حيث يمكن للمغتربين التفكير بشكل أكثر واقعية في جعل هذه البلدان موطناً لهم على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تأشيرات التقاعد والتأشيرات الذهبية، مما فتح مسارات جديدة للحصول على إقامة أطول.

كانت هناك أيضاً خطوة للسماح للمغتربين بامتلاك عقارات التملك الحر في مناطق محددة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيف قيود التنقل الوظيفي، بما في ذلك إزالة الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل للموظفين الراغبين في تغيير وظائفهم، يمنح المغتربين مزيدا ًمن الحرية والمرونة في حياتهم المهنية. لا تسهل هذه التغييرات على الناس التخطيط لمستقبلهم في الخليج فحسب، بل تشير أيضاً إلى تحول نحو سياسات أكثر ملاءمة للمغتربين.

كما يندرج ضمن التطورات الرائدة الأخرى إدخال دولة الإمارات العربية المتحدة لسياسات تسمح بتجنيس المستثمرين الأجانب والمهنيين والمواهب الخاصة والتي تم تنفيذها في يناير 2021. ما كان في السابق غير متصور وشكل خروجاً جذرياً عن

الممارسات السابقة حيث كانت المواطنة مخصصة حصرياً تقريباً لأولئك الذين لديهم تراث إماراتي. لا تفتح هذه الخطوة الباب أمام مجموعة كبيرة من الفرص للمغتربين فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على قيمة حمل أحد أقوى جوازات السفر في العالم.

خيارات التنقل: الإمارات العربية المتحدة وخارجها

يمثل استكشاف خياراتك للإقامة في الإمارات العربية المتحدة أو الانتقال إلى بلدان أخرى عالماً من الفرص. يوجد مسار يناسب كل الاحتياجات والطموحات تقريبا،ً من التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى خيارات الإقامة المختلفة عن طريق برامج الاستثمار في جميع أنحاء العالم. سواء كنت منجذباً إلى جاذبية الاقتصاد الديناميكي لدولة الإمارات العربية المتحدة والسياسات الشاملة أو جاذبية الاستقرار في بلد جديد لمزيد من الأمن والحرية ونوعية الحياة، يمثل فهم الخيارات المتاحة المفتاح.

أصبح قرار الانتقال إلى الخارج أكثر سهولة وجاذبية من أي وقت مضى، نظراً لأن العالم أصبح مترابطاً بشكل متزايد. يمكنك التوجه في تعقيدات الهجرة العالمية للعثور على ما يناسب أهدافك الشخصية والمهنية وذلك من خلال التوجيه والفهم الصحيحين لخياراتك.