كيفية اكتشاف ومعالجة الصراع في فريقك

لا مفر منه، ستواجه صراعًا في فريقك في وقتٍ ما. لماذا؟ لأننا من خلال اختلاف القيم والمعتقدات والمخاوف، وامتلاك تجارب مختلفة، نطور وجهات نظر متنوعة حول مشاكل الفريق وأهدافه وخططه… وزملائنا في الفريق. لسوء الحظ، يمكن للصراع أن يسبب الانقسام وضعف النتائج.

فكيف يمكنك اكتشاف الصراع الوشيك قبل أن يتفاقم وما الذي يمكنك فعله لمعالجته؟ هذا ما سنتناوله في هذه المقالة.

اكتشاف الصراع

إذا أردت التعرف على الصراع والتعامل معه مبكرًا، فمن المفيد معرفة مصدره وكيف يبدو. ستلاحظ ثلاثة أنواع من الصراعات التي تنشأ داخل فرق العمل:

صراعات المهام: نزاعات إما حول “ماذا” يجب أن نهدف إلى القيام به، الهدف، الغاية (الأهداف) أو “كيف”، الخطوات العملية نحو الهدف.

صراعات العلاقات: نزاعات تنشأ عندما يرى شخص ما شيئًا في شخص آخر – أو يعتقد أنه يرى شيئًا – لا يحبه. أيًا كان السبب، عادة ما ينتهي الأمر بأحكام سلبية حول قدرات الشخص الآخر أو قيمه أو دوافعه أو شخصيته. الأمر لا يتعلق بالمهمة؛ هذا يبدو شخصيًا. إنه شخصي – شخص لا يحب الآخر والشعور متبادل.

صراعات القوة: نزاعات عامة حول سلطة الأعضاء على اتخاذ القرارات (أسئلة “من المسؤول هنا؟” أو “من لديه المزيد من السلطة هنا؟”) أو خلافات أكثر تحديدًا حول من يجب أن يفعل ماذا في إكمال المهمة (أسئلة “كيف يجب أن نقسم المسؤوليات؟” أو “من يجب أن يتولى أي دور؟”).

بينما من الصحيح القول بأن هناك ثلاثة مصادر متميزة للصراع دخل الفريق، إلا أنها ليست منفصلة. لا يمكننا تعليبها في ثلاث خانات مستقلة لأن الصراع الذي يبدأ من مصدر واحد يمكن أن يظهر كنوع آخر – أو يتحول إليه. لذا، نعم، ستلاحظ صراعات بسيطة في القوة أو العلاقات أو المهام، لكن شكلًا واحدًا يمكن أن يؤدي إلى الآخر، أو يُظهر على أنه الآخر. على سبيل المثال:

يمكن لأي من صراعات القوة أو العلاقات أن تؤدي إلى صراع في المهام. في الواقع، ما يبدو أنه صراع مهام يمكن أن يكون صراع علاقة أو قوة متخفيًا؛ المهمة هي مجرد أرضية، مسرح، للصراع الأساسي.

إذا تعامل الفريق بشكل متكرر مع صراع المهام بشكل سيئ، فقد يؤدي ذلك إلى صراعات في العلاقات أو القوة.

يمكنك أيضًا ملاحظة صراعات المهام التي تكشف عن صراعات قوة مخفية.

وأخيرًا، وليس من المستغرب، يمكن لصراع القوة أن يؤدي إلى صراع في العلاقات.

آخر ما تحتاج معرفته هو أن بعض سلوكيات الصراع هي ما أسميه “نشطة”، حيث يتحدث الأطراف المتصارعة. يقولون ما يفكرون فيه. يجادلون. لكن هذا لا يحدث في كل حالة. أحيانًا لا يكون الصراع صريحًا، بل يكون خفيًا. بمعنى آخر، الصراع ليس دائمًا منطوقًا. يمكن أن يكون صامتًا لكنه لا يزال يؤدي إلى نتائج غير مفيدة.

ما الذي يعنيه هذا لقائد الفريق

هذا يعني أن على قادة الفريق الاستماع إلى ما يقوله الناس أثناء مراقبة واستشعار ما لا يُقال عبر لغة الجسد لزملائهم في الفريق.

أنا أُعمم، لكن في خبرتي كلما كان الفريق أكثر خبرة، كان الصراع أكثر خفاءً وأقل وضوحًا. لذا، انتبه لهذه العلامات:

الصمت المحرج.

تجنب الصراع اللفظي عندما يكون الجو في الغرفة متوترًا.

اقتراب أعضاء الفريق من القادة بعد اللقاءات بحجج كان يمكنهم ويجب أن يثيروها أثناء الاجتماع، لكنهم لم يفعلوا، لأنهم أرادوا تجنب عدم الراحة من الصراع الصريح.

الأعضاء يشكون سرًا لرئيس القائد حول صعوبات الفريق بينما يتسببون في معظم الصراعات.

كيف تتعامل مع الصراع داخل الفريق: مرحلتان

بعد وضع الأسس، دعونا ندخل في الأمور العملية. سأقدمها في جزأين.

أولاً، سنناقش ما أسميه استراتيجية “التضييق” لتقليل المشكلة إلى أدنى حد، ثم سننظر في بناء المهارات للتعامل مع صراع المهام.

المرحلة الأولى: استراتيجية التعامل مع الصراع

تُظهر الأبحاث أن صراعات العلاقات أو القوة عادة ما تكون أكثر تدميرًا من صراعات المهام. في الواقع، يمكن لصراع المهام أن يساعد في إبداع الفريق وإنتاجيته. لذلك، إذا استطعت تضييق نزاعاتك لتقتصر على صراعات من نوع المهام، فستجعل الحياة أسهل لأنفسكم.

لذلك، أقترح عليك أولاً محاولة “تصميم” أو على الأقل تقليل صراعات العلاقات أو القوة من خلال تطبيق هذه النصائح السبع، وبعد ذلك فقط التركيز على أن تصبح ماهرًا في التعامل مع صراع المهام. تعني استراتيجية التضييق هذه تطبيق هذه النصائح السبع قبل بناء مهارة فريقك في التعامل مع صراع المهام:

استراتيجية “التضييق” لتجنب الصراع النتائج التي يمكن تجنبها حدد الهدف الأول لفريقك لاكتساب شعور بالوحدة وتقارب الجهود ثم حافظ عليه في الذهن. صراع العلاقات تأكد من اختيار أعضاء فريقك بهدف تحقيق مزيج من المواهب والعقليات والسلوكيات. ثم تأكد من أن الجميع يشعر بأن لديه دورًا ذا قيمة مضافة، مما يعني أنه سيكون هناك إحباط أقل. صراع القوة ناقش واتفق على كيفية اتخاذ فريقك للقرارات – وهي طريقة واضحة للقضاء على الصراعات قبل أن تبدأ. صراع القوة صراع القوة اتفق وعِش أخلاقيات فريقك ومعاييره، مما يعني ظهور معايير سلوك مفيدة. صراع العلاقات + صراع القوة مارس مهارات التواصل الأساسية مثل الاستماع وطرح الأسئلة المفتوحة وتقديم الملاحظات واكتشاف الافتراضات غير المدروسة للقضاء على الصراع الناشئ عن السلوك الأخرق. صراع العلاقات استعن بمدرب لمساعدتك في بناء الثقة في فريقك. كلما زادت الثقة في الفريق، قل الصراع غير المفيد الذي ستلاحظه. صراع العلاقات يمكن لقادة الفرق مساعدة زملاء الفريق المتشاجرين من خلال نقل نزاعات العلاقات خارج الخط والتصرف كوسيط. أو إذا كان أحد أعضاء الفريق هو المصدر الرئيسي للصراع بشكل واضح، يمكن للقائد أن يأخذه جانبًا، ويستخرج ما يحدث تحت السطح ويجد طريقة للاتفاق على تغيير الموقف أو السلوك. صراع العلاقات صراع العلاقات

من خلال تطبيق هذه النصائح، ومن الأفضل بهذا التسلسل، يجب أن تقلل من احتمالية حدوث صراعات القوة والعلاقات السامة المضيعة للوقت، مما يتيح لك التركيز على بناء مهارة فريقك في التعامل مع صراع المهام. هذا ما سننتقل إليه بعد ذلك.

المرحلة الثانية: طريق نحو خطة التعامل مع صراع المهام

بافتراض أن فريقك قد طبق الاستراتيجية الوقائية التي وضحتها للتو، أقترح عليك اتباع هذه الخطوات السبع في التعامل مع صراع المهام:

أعد صياغة صراع المهام من خلال مناقشة كيف يظهر عادةً سلوكيًا، وما هو الجيد فيه وماذا يحدث إذا لم يتم التعامل معه بشكل جيد.

تعرف على أنماط توماس وكيلمان الخمسة للتعامل مع الصراع والنوايا والعقليات المختلفة وراءها. يمكنك العثور على مواد على الإنترنت لمساعدتك.

أكمل أداة نمط الصراع TKI الخاصة بتوماس وكيلمان لمعرفة الطرق المفضلة لدى زملائك في الفريق للتعامل مع الصراع. ثم افهم متى يساعد نهج كل شخص المفضل ومتى لا يساعد وما الذي يجب مراقبته. (كل نمط له إيجابياته وسلبياته.)

انظر كيف تتجمع أنماط التعامل مع الصراع الفردية لتظهر نمط الصراع العام للفريق. هناك ثلاثة أشكال محتملة فقط. بعد معرفة الشكل الذي يفضله فريقك، ناقش مزاياه وعيوبه.

افهم المشكلات الثلاث الشائعة الناشئة عن هذه الأنماط المختلفة واتفق على أي منها يؤثر على فريقك أكثر.

مسلحًا بمعرفتك ووعيك الذاتي الأكبر، اتفق على إرشادات بسيطة لصراع الفريق.

تدرب على استخدام ما تعلمته واتفقت عليه في موضوعات حية.