كل ما يلزمك معرفته عن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة

يوضح فيما يلي المستشار القانوني باسم ايهاب من مكتب حبيب الملا وشركاه، أبرز مزايا النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.

تشكل مكافأة نهاية الخدمة أهمية كبيرة بالنسبة للقوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يشغل الأجانب نسبة كبيرة منها. وإذا كان القانون قد نظم مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي وبين كيفية احتسابها إلا أن القانون أعطى مجلس الوزراء سلطة تقرير أنظمة بديلة لمكافأة نهاية الخدمة التقليدية. وبتاريخ 10 أكتوبر 2022 أصدر مجلس الوزراء قرارا بإدخال نظام جديد كبديل لمكافأة نهاية الخدمة.

إن الغاية من قرار مجلس الوزراء سالف البيان هي الحفاظ على الحقوق العمالية من أخطار التضخم والتحوط ضد حالات إفلاس رب العمل. بالإضافة إلى ذلك فإن النظام الطوعي البديل لمكافأة نهاية الخدمة ” النظام” يتيح للمستفيدين من العمال استثمار مستحقاتهم مما يعود بالنفع على كل من العمال المستفيدين والمنشآت الاستثمارية مما يساهم في ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة.

سنستعرض في الفقرات القادمة أبرز أحكام النظام في ضوء قرار المجلس الوزراء رقم 96/2023 “القرار” أخذا في الاعتبار أن هذا التحليل هو قراءة مبدئية لنصوص القرار لحين صدور القرار التنفيذية من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

( بخصوص النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في قرار مجلس الوزراء رقم 96/2023)

طبيعة النظام:

إن النظام هو خيار بديل لمكافأة نهاية الخدمة التقليدية كما جاءت بأحكام قانون العمل. إذا النظام هو بديل اختياري للمكافأة التقليدية ولرب العمل مطلق الحرية في الاشتراك في النظام أو الالتزام بأحكام مكافأة نهاية الخدمة التقليدية.

الاشتراك في النظام:

إذا اختار رب العمل الاشتراك في النظام فيكون ذلك بطلب يقدمه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين على نحو ما سيتم تفصيله لاحقا في القرارات التنفيذية التي ستصدر عن الوزير.

التزامات رب العمل:

في حالة اختيار رب العمل الاشتراك في النظام فتجب عليه الالتزامات الآتية:

اختيار أحد الصناديق الاستثمارية المرخصة لغايات النظام من خلال التعاقد مع مدير الصندوق.

تحديد العمالة وفئاتها المهنية لغايات إشراكهم في النظام.

إيقاف العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي بالنسبة للعمالة المزمع إشراكهم في النظام. يكون رب العمل ملتزم عند انتهاء علاقة العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة التقليدية لهؤلاء العمل عن الفترة السابقة على الاشتراك بالنظام محسوبة على الأجر الأساسي وقت الاشتراك في النظام.

احتساب مبلغ الاشتراك الأساسي وسداده دون اقتطاع من أجر المستفيد إعمالا لأحكام القرار.

تزويد مدير الصندوق بالمعلومات والمستندات اللازمة عند طلبها.

الاشتراك الأساسي:

يحسب الاشتراك الأساسي الشهري وفقا للأسس الآتية:

بالنسبة للمستفيدين بنمط الدوام الكامل: تكون نسبة الاشتراك الأساسي 5.83 % من الأجر الأساسي الشهري للمستفيد في حال لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات وتكون النسبة 8.33% في حال تجاوزت مدة الخدمة خمس سنوات.

بالنسبة للمستفيدين بأنماط العمل الأخرى: يتم تطبيق ذات النسب المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي على أساس احتسابه كما ورد بأحكام قانون العمل في شأن العاملين بأنماط العمل غير الكاملة.

لغايات هذا القرار فإن رب العمل ملتزم باحتساب الاشتراك الشهري بحسب الأجر الأساسي وسداده إلى حساب صندوق الاستثمار في خلال 15 يوم من خلال بداية الشهر. إن الفترة السابقة على الاشتراك في النظام تؤخذ في الاعتبار لغايات احتساب نسبة الاشتراك الشهري بحسب أحكام هذا البند.

في حالة عدم التزام رب العمل بسداد الاشتراك الشهري في ميعاد استحقاقه فإن ذلك قد يؤدى إلى توقيع جزاءات تتراوح بين إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة وتوقيع غرامة شهرية بواقع 1000 درهم لكل مستفيد لم يتم سداد الاشتراك عنه في ميعاد استحقاقه.

الاشتراك الطوعي:

إضافة إلى الاشتراك الشهري من رب العمل، يحق للمستفيد المساهمة باشتراك طوعي سواء نسبة من الأجر الإجمالي أو مبلغ إضافي مقطوع أو شهري من خلال الوسيلتين الآتيتين:

الاستقطاع من أجر المستفيد بموافقته بمعرفة رب العمل لتوريد المساهمات الطوعية إلى حساب صندوق الاستثمار في حالة الاشتراك الشهري.

تحويل الاشتراك الطوعي من حساب المستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة في حال كان الاشتراك مبلغ مقطوع.

في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاشتراك الطوعي عن 25% من الأجر الإجمالي للمستفيد ولا يتم احتساب الاشتراك الطوعي عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.

خيارات الاستثمار:

تشمل خيارات الاستثمار المتاحة للمستفيدين الآتي:

خيار محفظة ضمان رأس المال خيار الاستثمار القائمة على المخاطر خيارات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يحق للمستفيد اختيار أي من الخيارات أعلاه وفي حال اختيار استثمار مغاير لاختيار محفظة ضمان رأس المال فيكون المستفيد مسئولا عن أي خسائر قر تترتب بناء على اختياره الاستثماري وفي كل الأحوال فإن الخسائر لا تشمل الاشتراك الأساسي. ولا يحق مطالبة رب العمل بأي من تلك الخسائر. كما لا يكون مزود خدمة الاستثمار مسئولا عن تلك الخسائر إلا إذا ثبت تصرفه بسوء نية أو تعمد أو أهمل إهمالا جسيما في تنفيذ التزاماته.

مستحقات المستفيدين:

يستحق المستفيد عند انتهاء علاقة العمل الاشتراك الشهري في النظام وعوائده الاستثمارية حسب مدة خدمة اشتراكه وذلك خلال أربعة عشرة يوما من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

يحق للمستفيد إخطار مدير الصندوق برغبته في استكمال استثمار مستحقاته في الصندوق خلال مدة 14 يوم من انتهاء علاقة العمل.

أحكام عامة:

إن النظام هو بديل اختياري لنظام مكافأة الخدمة التقليدي، ولكن إذا اختار رب العمل الاشتراك في النظام فيجب عليه الالتزام بأحكامه كما وردت في القرار وأحكامه التنفيذية. يكون النظام إلزاميا بالنسبة للعمال المزمع إشراكهم في النظام من جانب رب العمل.

يلتزم مدير الصندوق بالتأمين على مستحقات المستفيدين بحسب الآليات التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع.

يحظر في كل الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي وعوائده في النظام قبل انتهاء علاقة العمل إلا أنه يحق لصاحب العمل استرداد مبلغ الاشتراك الأساسي في حال انتهاء علاقة العمل خلال سنة من بدئها.

لا يخضع مبلغ الاشتراك الأساسي إلى إجراءات التنفيذ القضائي، أو الإفلاس، أو الحجز، أو التصفية المفروضة على رب العمل.

أقل مدة للاشتراك في النظام هي سنة عل الأقل وتسدد الاشتراكات بالدرهم الإماراتي ويكون للوزارة والهيئة حق الإشراف والرقابة على النظام ووضع الضوابط والقيود اللازمة لتطبيقه.

الخلاصة:

إن النظام يوفر بديل اختياري لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي بحسب أحكام قانون العمل وذلك فإنه يوفر منفعة مزدوجة لصالح كل من العامل ورب العمل. كما يوفر النظام حماية مستحقات المستفيدين من مخاطر التضخم والتقلب في أسعار العملات من خلال خيارات الاستثمار المتاحة.

كما أن النظام يتيح لرب العمل سداد مساهمات لغاية مكافأة نهاية الخدمة تقل عن المساهمات بحسب النظام التقليدي لمكافأة نهاية الخدمة. على سبيل المثال لو يتقاضى موظف أجر أساسي شهري قدره 80,000 درهم ومدة خدمته تقل عن خمس سنوات فيكون حساب مكافأة نهاية الخدمة بحسب النظام بالمقارنة بمكافأة نهاية الخدمة على التفصيل الآتي:

الأجر الأساسي السنوي مساهمات مكافأة نهاية الخدمة بحسب نظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي 960,000 درهم (80,000 * 12) 56,000 درهم (21 يوم * 2666.6) بحسب النظام 960,000 درهم 48,000 درهم (5.83% من 80,000 درهم = 4000 درهم شهريا) 4000 درهم * 12 شهر )

يتضح من المقارنة أعلاه ان تطبيق النظام يتيح لرب العمل سداد مساهمات شهرية عن العامل لغاية مكافأة نهاية الخدمة تقل عن المساهمات المفروضة على رب العمل بحسب النظام التقليدي وفقا لأحكام قانون العمل.

من المفترض أن رب العمل يقوم بإجراء مخصصات لمساهمات مكافأة نهاية الخدمة في الميزانيات المالية ولكن الناحية العملية تكشف عكس ذلك. يتضح أن النظام يتيح لرب العمل سداد مساهمة مالية تقل عن المساهمة التقليدية بحسب قانون العمل شريطة أن يقوم رب العمل بسداد المساهمات شهريا و ليس عند انتهاء علاقة العمل على نحو ما يظهر من الواقع العملي.

وجدير بالذكر ان النظام ذو طبيعة اختيارية لرب العمل الذي يمكن أن يفضل الالتزام بأحكام قانون العمل و الالتزام بنظام المكافأة التقليدي الذي قد يحقق مصلحة نشاطه الاقتصادي. إلا أن القرار يوفر بديلا لرب العمل اختياريا لمساهمات مكافأة نهاية الخدمة من شأنه العمل على تنشيط الاقتصاد و جذب أفضل المواهب لسوق العمل الإماراتية.