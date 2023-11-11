قلب دبي الحضري النابض نحو تغيّر حتمي في المستقبل القريب

لطالما كانت المدن محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والابتكار ودافعاً لتقدّم الدول في الاقتصاد العالمي. وقد نجحت دبي في التحوّل بوتيرة سريعة قلّ نظيرها إلى مدينة عالمية ووجهة اقتصادية عمادها ريادة الأعمال والالتزام الراسخ بالابتكار.

شهدت دبي ذروة النمو عبر تسجيلها نمواً سنوياً مركّباً يزيد عن 13% في المدن المصغّرة، بفضل ظهور مجمّعات الأعمال المتخصّصة الرائدة مثل مدينة دبي للإنترنت وغيرها. أحمد السويدي، المدير العام للمجمّعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول

فشهدت هذه المدينة تطوراً حضرياً غير مسبوق بعد عام 2000، ركيزته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الإمارة من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وغيره من القطاعات الحيوية. وبعد مرور عقدين فقط من الزمن، باتت هذه المدينة إحدى مدن العالم الأسرع نمواً والأكثر جاذبية للوافدين للعيش والاستثمار فيها أو زيارتها بهدف السياحة.

وعندما بادر باحثون في مركز “لانكستر” للبيئة إلى دراسة وتيرة ونهج النمو الحضري في دبي، لاحظوا نمواً استثنائياً وبالتحديد بين عامي 2003 و2005، حيث شهدت المدينة ذروة النمو عبر تسجيلها نمواً سنوياً مركّباً يزيد عن 13 بالمئة في المدن المصغّرة، أي المدن داخل المدينة، بفضل ظهور مجمّعات الأعمال المتخصّصة الرائدة مثل مدينة دبي للإنترنت في عام 1999 ومدينة دبي للإعلام في عام 2000.

وقد لمسنا معظم هذا النمو على طول الساحل، بدءاً من الشمال على امتداد إمارة الشارقة قبل عام 2000 وجنوباً نحو إمارة أبوظبي بعد عام 2000، في إشارة واضحة إلى طفرة النمو الحضري. ولم نكتفِ بذلك فحسب، بل توصّلنا إلى حدّ التوسّع خارج الساحل عبر إنشاء الجزر الاصطناعية، في ظلّ إبقاء المراكز الحضرية على مقربة نسبية من السواحل.

توسيع نطاق التنمية الحضرية

ومع النمو السكاني المستمرّ في دبي، والمدفوع بقوانين العمل وإصدار التأشيرات والأنظمة الاجتماعية وأجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أبرز ثلاث مدن على مستوى العالم، بات من المحتّم توسيع نطاق التنمية الحضرية بعيداً عن السواحل لتمكين المدينة من مواكبة النمو السكاني المتزايد وتلبية الطلب على الخدمات الحضرية.

ولا شكّ في أنّ تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في دبي يسهم بدوره في تحفيز مجموعة من المشاريع العقارية، مدعومة بالطلب القياسي الذي تشهده المدينة على صعيد قطاعي الشراء والتأجير. وبينما يبقى الموقع الاستراتيجي والقرب من المراكز الحضرية من الاعتبارات الأساسية للمقيمين، يتعيّن على شركات التطوير العقاري أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة البدء بالتوسّع بعيداً عن المناطق المركزية، لما قد يلعبه ذلك من دور محوري في انطلاق مرحلة جديدة من التنمية الحضرية وتطوير السوق العقاري في دبي.

دبي تتوسع

وتجدر الإشارة إلى أنّ البنية التحتية لمدينة دبي تشهد توسّعاً ملحوظاً نحو الجنوب الشرقي، في محاولة لتوسيع نطاق حدود المدينة. ومن شأن مساهمة القطاع الخاص أن تعزز تلك الجهود، وتلقي الضوء على ضرورة توفير المزيد من الاستثمارات في مجال التنقل وتسهيل وصول المقيمين إلى الوجهات الرئيسة في المدينة.

وسوف يسهم توفير المزيد من المساحات في تمكين شركات التطوير العقاري من إنشاء مجمّعات سكنية متكاملة وشاملة، انسجاماً مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، بما في ذلك تطوير المجمّعات السكنية المستدامة ومتعدّدة الأغراض التي تندمج فيها المساحات المخصّصة للتسوّق والأنشطة الترفيهية. وبتنا اليوم نشهد على ولادة مدن مصغّرة ضمن مجمّعات بارزة، مثل جزيرة “بلوواترز” ووجهة “سيتي ووك” الشهيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم توفير المزيد من العقارات السكنية في الحفاظ على استقرار الأسعار في سوق العقارات، حيث شهدنا مؤخراً ارتفاعاً في أسعار شراء وتأجير العقارات حتى في الأحياء السكنية التي لطالما كانت أسعارها معقولة نسبياً.

ومن شأن ذلك أن يسهم في إعادة توزيع سكان المدينة الذين يتزايد عددهم بوتيرة سريعة، في محاولة للحدّ من الازدحام وتوفير مجموعة أكبر من خيارات العقارات السكنية المتوفرة بأسعار معقولة بما فيها العقارات الفاخرة، وبالتحديد في ظلّ توجّه أعداد متزايدة من المهنيين المحترفين إلى دبي بحثاً عن فرص اقتصادية واعدة. وسوف تتمكّن شركات التطوير العقاري من تلبية الطلب المتزايد على المساحات الخضراء على نحو أفضل، بدءاً من المتنزهات العامة داخل المجمّعات السكنية وصولاً إلى المساحات الخضراء المنسّقة، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

انتقال موقع مركز المدينة الحضري المحوري

واليوم، يصبح من المحتّم، وربما بالوتيرة نفسها التي شهدتها دبي خلال المرحلة الأولى من التنمية الحضرية، انتقال موقع مركز دبي الحضري المحوري وقلبها النابض لمواكبة النموّ السريع على كافة الأصعدة. فلا شكّ في أنّ المناطق التي تُعتبر اليوم مركز المدينة سوف تتبدّل مع مرور الوقت، حيث يمكننا أن نتخيّل في المستقبل القريب لا البعيد مدينة واحدة بأكثر من قلب نابض. وبذلك، نضمن لكافة المقيمين في المجمّعات السكنية المحلية الحصول على فرصٍ متساوية للاستمتاع بتجربة نمط الحياة العصرية والوصول إلى وجهات التسوّق ومراكز الخدمات التي تلبي مختلف احتياجاتهم على نحو مركزي.

وبالنظر إلى مساحات التطوير العقاري المحدودة على الساحل أو بالقرب منه، يصبح التوسّع ضمن مواقع جديدة في الداخل السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من النمو. ومع توجّه دبي نحو بناء وتطوير شبكات مترابطة من الطرق، سوف نشهد بلا شكّ تغيراً في مفهوم المواقع الاستراتيجية والنظرة السائدة اليوم تجاهها. وتشمل العوامل الرئيسة التي ستؤثر إلى حد بعيد على التنمية الحضرية كل من تفضيلات المقيمين من حيث مساحة السكن والمناظر الطبيعية الخضراء المحيطة به وسهولة الوصول إلى المرافق على نحو يومي، مثل المدارس والمتاجر ومراكز الخدمات الطبية. وسوف يصبح بإمكان المجمّعات السكنية النامية التي تحرص باستمرار على تلبية احتياجات المستهلكين تحقيق أرباح مستدامة لشركات التطوير العقاري والمسؤولين عنها، في ظلّ تعزيز الثقة بسوق العقارات المحلية وتحقيق النمو فيها.

باختصار، ما يبدو بعيداً عن مركز دبي الحضري اليوم قد يكون قلبها النابض الجديد في الغد. ولضمان التوجّه بخطىً ثابتة نحو هذا المستقبل الواعد، وتلبية الطلب المتزايد على المجمّعات السكنية ذات جودة الخدمات العالية التي تتمحور أولاً وأخيراً حول المقيمين، وترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة، لن يبقى التوسّع نحو المناطق الداخلية مجرّد خيار، بل سرعان ما سيصبح واقعاً حتمياً لا مفرّ منه.