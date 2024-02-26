قطاع الضيافة 2024: التحولات الديناميكية والاتجاهات التحويلية من أجل مستقبل مشرق

بينما يستعد قطاع الضيافة لمواجهة التحديات والفرص لعام 2024، فإنه يبرز كقطاع يتشكل من تأثير جائحة كوفيد-19 والتحولات الاقتصادية والمخاوف العالمية. وفي مواجهة الظروف غير المتوقعة، أظهر مجال الضيافة وأصحاب المصلحة مرونة ملحوظة. وبعد أن اعتادوا مواجهة التحديات غير المتوقعة، أصبحت قدرتهم على التكيف هي حجر الزاوية في تشكيل استجابة مجال الضيافة للمشهد العالمي الحالي.

يسلط أحدث تقرير لبنك إتش إس بي سي الضوء على منطقة الشرق الأوسط باعتبارها المنطقة الرائدة عالميًا في قطاع الضيافة، التي تتميز بأقوى انتعاش بعد الوباء. وعلى الرغم من الاقتصاد العالمي المضطرب، فإن المنطقة تتفوق على غيرها، حيث تسهم السياحة بنسبة 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. وهذا الانتعاش القوي يضعها في موقع جيد لإحياء صناعة السياحة المرتقبة.

ووجد التقرير أن عدد السياح الذين زاروا منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 زاد بنسبة 15٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة، التي توجد باستمرار ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية، لتعزيز اقتصادها إلى حد بعيد من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة لعام 2031، وتستهدف ضخ 450 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد هذا الهدف الطموح التزام المنطقة بالنمو في قطاعي الضيافة والسياحة.

وبأساس قوي، دعونا نلقي نظرة فاحصة على الاتجاهات التي تحدد تجربة السفر في عام 2024 التي يمكن للشركات الاستفادة منها للتميز في السوق التنافسية:

تأثير الجيل زد Gen Z على تفضيلات السفر

الجيل زد (الجيل زد ‏هي المجموعة الديموغرافية التي تلي جيل الألفية، وتسبق جيل ألفا)، الذي سيشكل 27% من القوى العاملة بحلول عام 2025، ينشأ في عالم يتسم باهتمامات عالمية، ويعطي الأولوية لما هو أكثر من مجرد جماليات الفنادق. وهذه المجموعة السكانية من المسافرين تقدر السرد والمعالم والمساهمة المجتمعية للشركات. وفي عام 2024، ستظهر الفنادق التي تتبنى المعايير البيئية، والاستهلاك الغذائي الواعي، وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، كفائزين – أولئك الذين يقدمون مساهمة ذات معنى للعالم تتجاوز توفير الإقامة ووجبتين في اليوم.

تزايد الطلب على السفر الشامل

يؤكد هذا الاتجاه على توسيع الاهتمام باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير السياحة والبرامج الشاملة. وتشير منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن شخصًا واحدًا من كل 6 أشخاص على مستوى العالم يعاني إعاقة، وفي الشرق الأوسط، هناك نحو 30 مليون شخص مُعترف بهم كأصحاب همم. ويدفع المجتمع المتعلم والمسؤول اجتماعيًا اليوم الشركات إلى الاعتراف بأن الأفراد ذوي الإعاقة يتمتعون بحقوق متساوية. ويتكيف قطاع السفر لتلبية الاحتياجات المتنوعة، التي تسعى بحق إلى الوصول إلى متعة تجربة وجهات جديدة وأحدث عوامل الجذب.

وكشف استطلاع أجرته شركة إكسيبيديا Expedia عام 2022 أن 92% من المشاركين سلطوا الضوء على ضرورة قيام مقدمي خدمات السفر بتلبية احتياجات إمكانية الوصول للمسافرين. واستجابة لهذا الطلب المتزايد، أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مطارات دبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فريق دبي للسفر والسياحة الميسرتين لذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة السفر والسياحة لأصحاب الهمم، مما يدل على تفاني دبي في تعزيز السفر المتساوي والخالي من العوائق للجميع.

تبني المبادرات الخضراء في قطاع الضيافة

في عام 2024، ستظهر الاستدامة باعتبارها اتجاهًا أساسيًا في قطاع الضيافة، مما يعكس المخاوف المتزايدة لدى المستهلكين بشأن السلوك الأخلاقي للشركات. وإدراكًا لهذا التحول في أولويات المستهلكين، تتبنى الفنادق على نحو متزايد مبادرات خضراء مبتكرة. وتتراوح هذه من المصادر المستدامة للمكونات إلى تنفيذ ممارسات كفاءة استخدام الطاقة.

وقد أُكِّد على مدى إلحاح هذا الاتجاه من خلال تقرير صادر عن منظمة السفر المستدامة الدولية، الذي يسلط الضوء على أن السياحة تسهم في 8٪ من انبعاثات الكربون في العالم. ومن المثير للقلق، أنه من المقدر أن فندقًا واحدًا على مستوى العالم يمكن أن يولد ما يقرب من 289.700 طن من النفايات سنويًا، بما في ذلك 79,000 طن من نفايات الطعام. ويتبنى أصحاب الفنادق في جميع أنحاء العالم بنشاط المبادرات الصديقة للبيئة.

وتسلط الدراسة البحثية التي أجرتها ماريوت إنترناشونال حول اتجاهات السفر في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن غالبية المسافرين في هذه المناطق يعدون الاستدامة عاملاً حاسماً في خطط سفرهم – 85% في الإمارات العربية المتحدة و80% في المملكة العربية السعودية. واستجابة لهذا الطلب، تعطي الفنادق بجميع أحجامها الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة في جميع عملياتها. ويشمل ذلك التركيز على التغليف الصديق للبيئة، والإضاءة الموفرة للطاقة، ومبادرات شاملة للحد من النفايات. الاتجاه واضح: لم تعد الاستدامة اهتماما خاصا بل أصبحت محورا رئيسيا في تطور قطاع الضيافة.

التكامل التكنولوجي للخدمة الشخصية

لقد استخدم قطاع الضيافة منذ فترة طويلة تقنيات مختلفة لتلبية الاحتياجات الفردية للسياح، مما يعزز المستوى العام للخدمة. وفي عام 2024، ستكون هذه هي القوة الدافعة لتعزيز تجارب الضيوف من خلال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والتكنولوجيا الصوتية والخدمات اللاتلامسية مع تبسيط العمليات لتحقيق كفاءة أفضل. وذلك مع توقع زيادة في روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين والتوصيات الشخصية، بما يتماشى مع توقعات المسافر الحديث لقطاع الضيافة الماهر بالتكنولوجيا.

وقد برزت الاستفادة من التكنولوجيا أيضًا كاستراتيجية رئيسة لسد فجوة إمكانية الوصول. ووفقاً للشبكة الأوروبية للسياحة الميسرة، يعاني الاقتصاد العالمي من خسارة مذهلة تبلغ 150 مليار دولار سنوياً، بسبب إشرافه على سوق السياحة الميسرة. أظهر بحث شركة إكسيبيديا أن 70% من المشاركين سيختارون خيار سفر أكثر شمولاً، حتى لو بتكلفة أعلى.

وعلى سبيل المثال، توضح الحلول المبتكرة مثل مشاهدة معالم المدينة التكيفية، التي تقدم دعم التواصل في الوقت الفعلي للأفراد الصم، كيف يمكن دمج الميزات التي يمكن الوصول إليها بسلاسة في السفر، مما يسمح للسائحين ذوي الإعاقة بالاستمتاع بتجارب خالية من العوائق جنبًا إلى جنب مع زملائهم المسافرين والمرشدين وسهولة التواصل مع مقدمي الخدمات.

الطلب على التجارب الحصرية والشخصية

بعد الوباء، هناك تحول ملحوظ في تفضيلات المسافر نحو الجولات الحصرية والتجارب الشخصية. ويبحث المسافرون عن شيء يتجاوز المألوف، ويستثمرون في اللحظات التي تخلق انطباعات دائمة. وفي حين أن “السياحة القياسية” لا تزال ذات صلة، في عام 2024، تواجه الشركات تحديًا لتجاوز ما هو تقليدي والتفكير بجدية في “عرض بيع فريد”، والتفكير في العروض المميزة التي يمكنها تقديمها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التكنولوجيا، وتحسين إمكانية الوصول، والتدابير المستدامة، والمرافق الفاخرة، وقصة العلامة التجارية الفريدة من نوعها.

وفي الختام، بينما ترسم الضيافة مسارها حتى عام 2024، تتميز الصناعة بتحولات ديناميكية واتجاهات تحويلية. ومن التركيز المتزايد على التجارب الشخصية إلى دمج التقنيات المتطورة والطلب على الشمولية والاستدامة، تعيد الشركات تعريف رحلة المسافر. ويعد الحفاظ على القدرة على التكيف والتركيز على العملاء أمرًا أساسيًا. وستكون تلك الفنادق التي تركز على العملاء، وتستجيب لهم، وتعمل باستمرار على رفع مستوى عملياتها وإيجاد طرق لتحقيق أداء أفضل بموارد أقل، قادرة على تقديم تجارب استثنائية لا تُنسى، وتعزيز العمليات والكفاءة على نحو مبتكر من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.