فورمولا 1 في الشرق الأوسط: المزايا الهائلة التي تجلبها الإمبراطورية الرياضية الأكثر قيمة في العالم إلى المنطقة

يشهد قطاع الرياضة ازدهاراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً من الدول الراغبة بتنويع اقتصادها وتعزيز جودة الحياة لمواطنيها والارتقاء بمكانتها على الساحة العالمية. وأسهمت الاستضافات الناجحة لكبرى الفعاليات الرياضية مثل فورمولا 1، بازدياد تنافسية المنطقة لتصبح مركزاً رياضياً دولياً وأسرع وجهة رياضية نمواً في العالم.

ديفيد جيندري، نائب الرئيس لفريق BWT Alpine – قسم الرعاية، الشراكة والاتصالات

وتُقدر قيمة سوق السياحة الرياضية حالياً بنحو 600 مليار دولار أمريكي، مع توقع نمو بنسبة 8.7% حتى عام 2026، مما يؤكد على المكانة المهمة للمنطقة باعتبارها موطناً جديداً للرياضة وما تجلبه من قيمة كبيرة.

وكان لانتقاء بعض الرياضات دوراً مهماً في الارتقاء بواقع المنطقة رياضياً، رغم التداعيات والتأثير الجماعي، حيث مهد الطريق لتحويل المنطقة إلى إحدى أهم ركائز المشهد الرياضي في الشرق الأوسط. وأكد استكشاف ارتباط المنطقة بالرياضة على نحو متزايد على أن الفورمولا 1 كانت، وستبقى في قلب مسيرة التطور الرياضي فيها.

قيمة فورمولا 1 في الشرق الأوسط

مع مواصلة تطور هذه النجاحات، كان من الضروري ظهور حلبات سباق جديدة وانطلاق فعاليات سباق إقليمية إضافية في المملكة العربية السعودية وقطر. بقلم ديفيد جيندري، نائب الرئيس لفريق BWT Alpine – قسم الرعاية، الشراكة والاتصالات

تجلب الفورمولا 1 قيمة هائلة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد حققت إيرادات عالمية قياسية بلغت 2.573 مليار دولار أمريكي، وسجلت نسبة مشاهدات تراكمية بلغت قيمتها 1.54 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وحده.

ونالت هذه الرياضة إقبالاً شديداً من الجماهير والمستثمرين ومختلف القطاعات عبر العالم العربي نتيجة عوامل متعددة، انطلاقاً من الإثارة والتشويق لسرعات السيارات، مروراً بفعاليات السباقات والمنافسات الحماسية بين الفرق، والإرث التاريخي لرياضة السيارات وأحدث تقنيات عالم السيارات، ووصولاً إلى سلسلة نتفليكس الوثائقية “Drive To Survive“.

وكانت أول فعالية لسباق الفورمولا 1 في المنطقة باستضافة حلبة البحرين الدولية عام 2004، لتتبعها حلبة مرسى ياس في أبو ظبي عام 2009. وحقق سباق جائزة البحرين الكبرى، أحد أهم أحداث رياضة السيارات، أعلى نسبة حضور في يوم السباق بلغ 35 ألف شخص العام الماضي في النسخة 18 من السباق، بينما حققت نهاية الموسم في أبوظبي في الفترة نفسها حجم متابعة زاد عن 108 ملايين شخص حول العالم.

ومع مواصلة تطور هذه النجاحات، كان من الضروري ظهور حلبات سباق جديدة وانطلاق فعاليات سباق إقليمية إضافية في المملكة العربية السعودية وقطر. وتؤكد إضافة 4 سباقات جديدة في الشرق الأوسط على نحو سنوي، أن القيمة التي تجلبها الفورمولا 1 تتخطى حدود الحواجز الاجتماعية والاقتصادية.

وتواصل فعاليات الفورمولا 1 تعزيز مكانتها عاماً بعد عام كحاضنة للنمو الاقتصادي والتطور في المنطقة، يصاحبها العديد من الفوائد مثل ازدهار أعمال الشركات المحلية طوال عطلات نهاية الأسبوع خلال فترة السباقات. كما أنها تسهم في توليد عوائد هائلة للدولة المضيفة تتوزع على قطاعات السفر والإقامة والأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة والترفيه.

وتصحب رياضة الفورمولا 1 فرصاً تجارية ضخمة لكونها حدثاً عالمياً. حيث يمكن للعلامات التجارية الراغبة بتعزيز مكانتها وتوسيع وجودها في السوق والتفاعل مع قاعدة جماهيرية كبيرة، أن تحقق أهدافها من خلال نشر الإعلانات على جوانب مسار السباق، والاستفادة من اللوحات الإعلانية ضمن الحلبة، وتصميم السيارات بشعارات مخصصة، وصولاً إلى استخدام المنصات الحصرية للتفعيل والمشاركة.

ويُعد شريكا الفورمولا 1 العالميان أرامكو وطيران الإمارات أبرز الأمثلة على المستفيدين من الفرص التي تصحبها هذه الرياضة، فقد اكتسب كل منهما رؤية واسعة النطاق من خلال الوسائل السابقة. وانضمت “الخطوط السعودية” إلى مجموعة الداعمين لرياضة الفورمولا 1 بعد أن أصبحت مؤخراً شريك الطيران لفريق أستون مارتن بموجب صفقة لعدة السنوات، إضافةً إلى فنادق ومنتجعات جميرا التي كشفت عن شراكتها مع فريق ويليامز ريسنج في عام 2023.

وتؤكد هذه الأمثلة على أهمية الاستثمار في الفورمولا 1 الذي يوفر فوائداً لا تُقدر بثمن للشركات الإقليمية والمنطقة بالعموم، كما تُسلط الضوء على مناقب وتأثيرات الرياضة التي تحتضن جميع إمكانات التنوع والتقدم.

ويجدر بالذكر أن العام الماضي سجل نقطة تحول تاريخية مع انضمام المتسابقة السعودية أسيل الحمد كأول سيدة تقود سيارة فورمولا 1 في المملكة إلى جانب آبي بولينغ، وذلك بتنظيم فريق BWT Alpine، وهو فريق فورمولا 1 يسعى لدعم السيدات في منطقة الشرق الأوسط ورفدهنّ بفرص المشاركة عبر برنامجه Rac(H)ger، بهدف زيادة تنوع القوى العاملة وتكافؤ الفرص في قطاع السيارات ورياضتها.

وتوفر رياضة الفورمولا 1 إمكانات لامحدودة لمنطقة الشرق الأوسط، من التحول الثقافي والتنويع الاقتصادي وصولاً إلى توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وإلهام أجيال الشباب، عبر وسائل تُدركها فقط الدول التي تتمتع برؤية بعيدة المدى. ونرى اليوم مستقبلاً واعداً لهذا القطاع مع ما يرافقه من آثار إيجابية على المنطقة والعالم.

ومن خلال الأبحاث والاختبارات المكثفة التي تقوم بها فورمولا 1 بالتعاون مع أرامكو، سوف تستخدم وحدات الطاقة الخاصة بالفورمولا 1 أنواع وقود مستدامة بالكامل فور تطبيق لوائح المحركات الجديدة في عام 2026. ومن المؤكد أن إجراءات صافي الصفر الذي نترقب تحقيقه قريباً، وتنامي التحول نحو الطاقة الكهربائية، مع الرغبة بانخفاض تكاليف النقل، ومواصلة الابتكار مع كل سباق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، سيدعم الإجراءات المتسارعة لتحقيق الحياد الكربوني عبر جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط التي تضع في قائمة أولوياتها تعويض الكربون والاستثمارات في الطاقة المتجددة واتباع الممارسات التي تسهم في توفير الطاقة.

وستكون سباقات فورمولا 1 القدوة التي تُحتذى في سعي القادة ومختلف القطاعات والدول نحو تحقيق الحياد الكربوني. ومن المتوقع أن يؤدي تحقيق السباق للحياد الكربوني مع بلوغ 2030 إلى الانتشار السريع للوقود المستدام المستخدم في الفورمولا 1 في قطاعات مثل السيارات والطاقة وشاحنات النقل الثقيلة.

وبتنفيذ الخطوات المنشودة، ستحمل الفورمولا 1 مزايا قيّمة لا تُحصى، حيث يسعى المجتمع الإقليمي إلى تطبيق سبل الابتكار والقيادة والنجاح التي تتمتع بها هذه الرياضة عبر اتباع معايير وأهداف الاستدامة. واقتداءً بالفورمولا 1، يمكن للتقدم التكنولوجي أن يتعدى حدود المجتمع والقطاع، وينقل مستويات التقدم في مسيرة الحياد الكربوني إلى آفاق جديدة تقود إلى الفترة التي تصبح فيها جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط خالية تماما من الانبعاثات.