كيف تعزز ثقتك بنفسك وتقتحم عالم ريادة الأعمال في مرحلة مبكرة؟

لماذا تعتبر الثقة بالنفس وريادة الأعمال أمرين مشتركين؟ الجواب هو في المخاطرة. إذا كنت تريد أن تصبح رائد أعمال، فسوف تخوض مخاطر وتواجه تحديات. كلمة “رجل أعمال” مشتقة من الفعل الفرنسي entreprendre، والذي يُترجم إلى “يتولى”. وبالتالي، فإن رجل الأعمال هو الشخص الذي يتحمل المخاطر.

تعزز تعريفات قاموس رواد الأعمال وصف “ميريام وبستر” لرائد الأعمال بأنه شخص “يتحمل مخاطر الأعمال أو المشاريع”، وقاموس كامبريدج بأنه شخص “ينطوي دوره على تحمل المخاطر”، ويقول قاموس Investopedia على شبكة الإنترنت أن رائد الأعمال يفترض “معظم المخاطر”.

كيف تحضر نفسك للمخاطرة؟ هناك أمران أساسيان يتعين عليك القيام بهما – (1) تعلم كيفية إجراء تقييم مناسب للمخاطر، و(2) بناء ثقتك بنفسك حتى تشعر براحة أكبر وثقة في تحمل المخاطر.

إجراء تقييم سليم لمخاطر دخول عالم ريادة الأعمال

تحديد القرار: ما هو القرار الذي تحاول تقييم مخاطره؟ عادةً ما يتعلق الأمر باستثمار أموالك أو وقتك (وربما كليهما) في بدء مشروع تجاري أو دخول عالم ريادة الأعمال. أحد الأمثلة الحديثة هو رجل أعمال أعرفه بدأ مشروعًا تجاريًا كعمل جانبي، وكان بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتخلى عن وظيفته اليومية ويكرس نفسه فقط لهذا المشروع الجديد.

تحديد المخاطر المحتملة: قم بإدراج جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بالقرار. يمكن أن تشمل هذه المخاطر أي شيء – عدم الثقة فى الوضع المالي، أو التحديات التشغيلية، أو ديناميكيات السوق، أو التغييرات التنظيمية، أو مشكلات السمعة. إشراك أصحاب المصلحة – وهذا يعني، بالنسبة لمعظم الناس، مناقشة الأمور مع أقرب الناس وأعزهم. عندما قررت التخلي عن وظيفتي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والمخاطرة بالشؤون المالية لعائلتنا من خلال كوني رائدة أعمال، كان زوجي هو أول وأهم صاحب مصلحة قمت باستشارته.

قم بتقييم كل خطر على بعدين: بالنسبة لكل خطر (على سبيل المثال، خطر عدم القدرة على سداد أقساط الرهن العقاري على منزلك بسبب نفاد أموال الشركة) قم بتقييم الخطر على مستوى بعدين – (أ) احتمال حدوث الخطر و (ب) التأثير المحتمل في حالة حدوثه.

تقييم آثار المخاطر: انظر إلى المخاطر الأكثر احتمالية والتي من شأنها أن تحقق التأثير الأكبر. هل تستطيع تحمل تلك المخاطر؟ ما هو أسوأ السيناريوهات؟ وهل يمكنك التعامل معها؟

خفف من المخاطر: ما الذي يمكنك فعله لتقليل المخاطر؟ كنت قلقة من أنه إذا حدث لي أي شيء، فلن يتمكن أطفالي من الاستمرار في المدرسة على سبيل المثال. لقد خففت من هذا الخطر عن طريق الحصول على التأمين على الحياة. وأعرف شبابًا عادوا للعيش مع والديهم للتخفيف من مخاطر عدم قدرتهم على دفع الإيجار.

الخطوة الأخيرة اتخاذ القرار: الآن، بعد إجراء تقييم المخاطر، والتوصل إلى كيفية التخفيف من أي مخاطر كبيرة، هل يمكنك اتخاذ الخطوة التالية كرائد أعمال؟ وهذا ما يسمى تقييم “رغبتك في المخاطرة”. في مثالي السابق، قرر الشاب الذي أعرفه أنه يستطيع الاستقالة من وظيفته والعمل في شركته بدوام كامل، لأن زوجته كانت تعمل وتستطيع دفع الإيجار.

بناء الثقة بالنفس لأخذ القرار

تبدو وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأشخاص الذين حققوا المليون الأول قبل أن يتمكنوا من حتى الحصول على رخصة القيادة. في ثقافة المشاهير التي تحتفي بنجاح الأعمال، قد تشعر أنه قد فات الآوان لو تجاوزت الخامسة والعشرين ولم تحقق مئات الآلاف من الدولارات من المكاسب، أو إذا لم تحصل منشوراتك على مليون إعجاب أسبوعيًا، أو إذا لا يتم نشرك بشكل متكرر عبر وسائل الإعلام. حتى لو كنت في بداية حياتك المهنية، فمن السهل أن تعتقد أنه فات الآوان. ويبدو أحيانًا أنك حتى إذا كنت تدرس بدوام كامل في الجامعة “فقط”، بدلاً من ترك الدراسة وبدء مشروع تجاري، إن الوقت قد فاتك.

أبدا لم تتأخر. أعرف أشخاصًا بدأوا أعمالهم التجارية في كل الأعمار – بدءًا من المراهقين وحتى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ولكن كيف تصبح واثقًا بما يكفي لاتخاذ قرار المخاطرة؟

أفضل طريقة أعرفها لبناء الثقة بالنفس هي أن تحدد لنفسك أهدافًا ثم تحققها. أضع لنفسي أهدافًا كل عام، وهي ليست أهداف أداء عملي، أو حتى الأهداف المرتبطة بعائلتي (على سبيل المثال “مساعدة طفلي على الالتحاق بجامعة جيدة”). الأهداف التي حددتها طموحة ولكنها قابلة للتحقيق – على مر السنين تحديت نفسي لكتابة الكتب واكتساب مؤهلات إضافية والتحدث في فعاليات محددة. حتى أن هدف تعلم التحدث أمام الجمهور والقيام بمشاركة التحدث مرة واحدة سيكون هدفًا جيدًا لتحديده.

في كل مرة تحقق فيها هدفًا حددته، فإنك تعزز ثقتك بنفسك في عالم ريادة الأعمال. يمكنك تحقيق الأشياء! يمكنك المخاطرة! اتخذ خطوات صغيرة في البداية، ولا تضع أهدافًا طموحة للغاية، وتمتد لفترة طويلة جدًا في المستقبل. قم بإنشاء أهداف يمكن تحقيقها، على الرغم من أنها ليست من الضرورى تكون مريحة أو سهلة.