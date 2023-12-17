عالم القهوة: رحلة بين التقاليد والطقوس والنكهات تكشف تنوّع الثقافات

عالم القهوة – تُعدّ القهوة أحد المشروبات الأكثر شعبيّة واستهلاكًا على نطاق واسع في العالم؛ وتمتاز بتاريخ طويل وغني ممتد عبر القارات والثقافات والقرون؛ وعلى مرّ العصور، تعزّزت أهمّيّة القهوة لتغدو وسيلةً تعكس العادات والتقاليد والطقوس والتفاعلات الاجتماعية، وتجسّد الطابع الفريد لكل ثقافة ومجتمع، وتبرز الهويّة المحلّيّة ونمط الحياة والقيم لكل منطقة جغرافيّة.

ففي المنطقة العربية على سبيل المثال، تُمثّل القهوة منذ قرون رمزًا لكرم الضيافة، ويشكّل تقديمها للضيوف تقليدًا مُجتمعيًا أصيلاً متوارثًا عن الأجداد، وركنًا أساسيًا لثقافة الضيافة العربية؛ وتمتاز ثقافة تقديم القهوة العربية بعادات خاصة متعارف عليها بين الضيف والمضيف، وتُقدّم بوساطة “الدلّة”، وهي إبريق طويل مصنوع عادةً من النحاس. ويجب على من يصب القهوة أن يحمل الدلّة بيده اليسرى، وأن يحمل الفنجان بيده اليمنى، ويبدأ بتقديم القهوة إلى الضيف الأهم أو الأكبر سنًا أولًا، وجرت العادة على ألّا يزيد مقدار القهوة عن ربع الفنجان، وعلى الضيف في المقابل أن يتناول الفنجان بيده اليمنى، وأن يشربَ فنجانًا واحدًا على الأقل، وألّا يزيد عن ثلاثة. وفي حين يفضّل البعض القهوة العربيّة السادة، يضيف الآخرون لها الهيل والزعفران لإضفاء نكهة مميّزة على قهوتهم.

أما في إيطاليا، فيجري إعداد القهوة باستخدام آلة “إسبرسو”، وهي آلة خاصة تستخدم لضغط الماء الساخن على حبوب البن المطحونة، صُمِّمت لتقليل الوقت اللازم لإعداد القهوة في الأماكن العامة؛ وعادة ما يُشرب “الإسبرسو” في بضع ثوانٍ على رشفتين أو ثلاثة لا أكثر، ويعتبر من أشهر أصناف القهوة الإيطالية، إلى جانب “الكابتشينو” الذي كثيرًا ما يرافق وجبة الإفطار، بالإضافة إلى الــ “كافي لاتيه” والـ “كافيه ماكياتو” وغيرها.

بينما تتميّز القهوة الإثيوبية بنكهتها الفريدة التي تتشكّل نتيجةً لمجموعة من العوامل، بما في ذلك نوع التربة وارتفاع حقول زراعتها عن مستوى سطح البحر، والمناخ وأسلوب المعالجة؛ وتجتمع هذه العوامل لتمنح القهوة الإثيوبية طابعها ومذاقها الفريدين، وتشتهر القهوة الإثيوبية بنفحات الفواكه الطازجة، وتفوح منها روائح الحمضيات والتوت والزهور. توصف هذه القهوة غالبًا بأنها ذات طابع “مشرق” و”حيوي”، وتبدأ عملية إعدادها بانتقاء حبوب البن الخضراء الطازجة، ثَمَّ تحميصها وطحنها وتقديمها في فناجين صغيرة الحجم.

وفي البرازيل يُفضّل معظم البرازيليين تناول القهوة السوداء مع الكثير من السكر لموازنة الطعم المر، ويختار بعضهم إضافة الكريمة إلى قهوتهم. وخلافًا لثقافات أخرى فإن غالبية البرازيليين لا يُفضّلون استخدام آلات القهوة، مثل آلات الإسبريسو، كما لا يفضّلون مشروبات القهوة التي تتطلّب مكوّنات إضافية (مثل عصائر القهوة المجمّدة، والماكياتو، والموكا، وما إلى ذلك). وفي العديد من المناطق العامّة مثل محطّات الوقود والمطاعم، تُقدّم القهوة مجانًا في أكواب صغيرة، وتُعرف باسم “Cafezinho”، وهو المشروب الأكثر رواجًا، وهو كوب صغير من القهوة المفلترة يتم تقديمه في درجة الغليان مع إضافة كمية وافرة من السكر.

وتُشكّل معارض القهوة منصّاتٍ للتعريف بالثقافات والمنهجيّات المتنوّعة لتحضير وتقديم القهوة، التي تختلف من منطقةٍ لأخرى، والإضاءة على قيمتها في الموروث الشعبي والحضاري للمجتمعات؛ ويعدُّ معرض “عالم القهوة – دبي” المعرض الأبرز في صناعة القهوة في المنطقة، والحدث الأهم الذي يستقطب محترفي وصنّاع القهوة والمتخصّصين والخبراء والشركات والعلامات التجارية المتخصصة بالقهوة من حول العالم، موفّرًا مساحة استثنائية لتبادل الرؤى والأفكار، وعقد الشراكات لتطوير سوق القهوة ومواكبة توجّهاته، ورسم ملامح مستقبله؛ ويتيح المعرض الفرصة أمام محبّي القهوة للتعرّف على هذه الثقافات والتقاليد المتنوّعة، واكتشاف التوجّهات الجديدة التي يشهدها سوق القهوة. وتستضيف دبي هذا الحدث الرائد في الفترة من 21 – 23 يناير 2024 للمرة الثالثة على التوالي.