رحلة كريم: تبسيط الحياة من خلال أول “تطبيق شامل” في المنطقة

منذ تأسيسها قبل أكثر من عقد، ظلت كريم ملتزمة بتبسيط حياة الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP). يعتمد الملايين من العملاء من المغرب إلى باكستان الآن على كريم للحصول على خدمات يومية مثل النقل، توصيل الطعام والبقالة، المدفوعات، وسائل النقل الصغيرة، وأكثر من ذلك.

تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة جزءًا أساسيًا من عمليات كريم، حيث لعبت دورًا محوريًا في تبسيط خدماتها منذ عام 2012، وأيضًا في تحول كريم من منصة نقل إلى تطبيق شامل قبل عدة سنوات.

على مستوى المنصة، يتيح الذكاء الاصطناعي إجراء حجوزات سلسة للوجهات المتكررة مثل المنزل أو العمل أو الصالة الرياضية بنقرة واحدة، ويخصص خدمات التوصيل وفقًا للأذواق الشخصية، ويحسب أوقات توصيل الوجبات بدقة مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل أوقات الصلاة والإفطار خلال شهر رمضان وظروف الطقس. كما تعزز نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وظائف الخرائط، وتقدر أوقات الوصول بدقة، وتدير الطلب من خلال تسعير أوقات الذروة، وتربط العملاء بأقرب الكباتن. نستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي للتحقق من هوية الكباتن عبر التعرف على الوجه والكشف الفوري عن الأنشطة الاحتيالية ومنعها، مما يعزز أمان التطبيق مع تزايد تفاعل العملاء.

تعززت عملية التحول إلى تطبيق شامل بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع مزودي الخدمات السحابية مثل أمازون ويب سيرفيس (AWS) حيث توفر البنية التحتية الموثوقة والآمنة لـ AWS إمكانية استضافة منصتها بالكامل، مما يمكننا من التركيز على ابتكار حلول مصممة خصيصًا لمنطقة MENAP. تظل الشراكة مع AWS حيوية لنمو كريم. نحن باستمرار نستكشف طرقًا جديدة لاستغلال خدمات AWS لتوسيع نطاق وصولنا وقدراتنا. يمثل توسع منصة النقل إلى تطبيق شامل، وهو حل واحد لمعظم الخدمات اليومية، نقطة تحول محورية في هذه الرحلة.

توسيع القدرات والوصول العالمي

في عام 2023، استثمرت شركة e&، وهي عملاق التكنولوجيا والاتصالات العالمي المقرة في الإمارات، 400 مليون دولار في خدمات تطبيق كريم الشامل، مدفوعة برؤية مشتركة لإمكانات كريم في التوسع الإقليمي. يأتي هذا الاستثمار بعد الاستحواذ التاريخي لشركة أوبر على كريم، مما يعزز التطبيق الشامل بشراكتين مؤثرتين.

يدعم استثمار e& الخدمات الأساسية مثل “كريم فود” لتوصيل الطعام و”كريم كويك: للبقالة و”كريم باي” للمدفوعات و”كريم داين آوت” لاستكشاف وحجز المطاعم، بالاعتماد على قوة كريم في الخدمات اللوجستية والمدفوعات الرقمية وتجربة العملاء. يربط “كريم بلص”، والذي أصبح أكبر برنامج اشتراك من نوعه في الإمارات والأردن، هذه الخدمات معًا، ويقدم للعملاء قيمة كبيرة مع توفير شهري يصل إلى 200 درهم إماراتي، و 1000 درهم للعملاء النشطين.

تبسيط الخدمات في الأسواق الأساسية

على الرغم من أن الشركة تعمل في أكثر من 80 مدينة وعشر دول، إلا أنها تركز بشكل أساسي على حل المشكلات في أسواقها الحالية من خلال توسيع نطاق التطبيق الشامل في الأسواق الرئيسية مثل السعودية والإمارات والأردن.

كما تشكل الإمكانات الهائلة للنمو في هذه الأسواق محور تركيز رئيسي للشركة في عام 2024. فسكانها المتقدمون تقنيًا وتوافر المواهب التكنولوجية بوفرة، إلى جانب توسع البنية التحتية، يوفرون فرصًا كبيرة لنمو التطبيق الشامل. حاليًا، تعد “كريم باي” و”كريم فود”، و”كريم كويك” إلى جانب “كريم رايدز”، من بين أسرع الخدمات نموًا على المنصة، بينما تظهر الخدمات الجديدة مثل “كريم داين آوت” أيضًا إمكانات هائلة.

كريم.. بناء تطبيق موثوق للمنطقة

أصبح التطبيق المفضل لدى العملاء في المنطقة لأسباب عديدة، ولكن ما يميزه حقًا هو التجربة الشخصية للتطبيق التي تجعل الحياة اليومية أسهل. يعتمد الملايين من الأشخاص على كريم لتوفير الوقت والمال من خلال تجارب مخصصة، مما يبني ثقة قوية في التطبيق والعلامة التجارية لكريم.

إلى جانب توفير الراحة، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في المنطقة. فقد أسس أكثر من مائة من موظفي الشركة السابقين شركات ناشئة ناجحة، حيث حقق العديد منهم مكانة “يونيكورن” أو شركات تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مما يعكس الروح الريادية.

لكن نجاح كريم ليس نجاح التطبيق فحسب – بل هو حول الجهد الجماعي. مع آلاف الزملاء الذين يبنون أول تطبيق شامل في المنطقة، بدعم من 2.5 مليون كابتن، والشراكات مع الحكومات ومزودي الخدمات السحابية مثل AWS، قطع كريم شوطًا طويلاً. ومع ذلك، رحلتنا لم تنته بعد. نحن حاليًا نبسط حياة الملايين من الناس كل شهر، لكن هدفنا هو توسيع هذا التأثير ليشمل مئات الملايين في جميع أنحاء المنطقة.