دولة الإمارات… أهمية الرقمنة في دفع مسار التحول المستدام

شهدت السنوات القليلة الماضية مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة ريادة التحول إلى عصر الطاقة المتجددة والمستدامة، ولا سيّما الطاقة الشمسية، حيث يعكس التزامها المستمر بالاستثمار في هذا المجال الحيوي، استراتيجيات ورؤى طموحة للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. ونظراً لموقعها الجغرافي وتمتعها بطقس مشمس على مدار العام، فقد تمكنت دولة الإمارات من تسخير ما تمتلكه من مقومات وإمكانات للارتقاء بقدراتها في مجال توليد الطاقة المتجددة والمستدامة والاستفادة منها، وذلك استناداً إلى استراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، وهو ما بدأنا نرى ثماره عبر قطاعات أعمال متنوعة.

تتميز الطاقة الشمسية بفعاليتها الاستثنائية على مستوى التكلفة، إذ انخفضت تكلفة تصنيع الألواح الشمسية إلى حد بعيد في العقد الماضي، ما يجعلها أكثر خيارات الطاقة كفاءة على مستوى النفقات. وتسهم طاقة الخلايا الكهروضوئية (PV) في تعزيز هذا المسار بفضل انخفاض مستويات التكلفة خلال السنوات الماضية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

يعد السعي الدؤوب والمستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة النظيفة استثنائياً بكل ما للكلمة من معنى، بالإضافة إلى جهودها وإنجازاتها وتطلعاتها الرامية لتعزيز ريادتها كدولة مستدامة من المستوى الأول. ويعد كل من محطة شمس للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي مثالين بارزين في هذا الإطار، إذ ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وذلك بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

تعد الإنشاءات القائمة لتطوير منشأة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي، التي من المتوقع أن تكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات، شهادة دامغة على الجهود الإماراتية الرامية لتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، والحد من الانبعاثات الكربونية.

أهمية الطاقة الشمسية

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانات هائلة على مستوى الطاقة الشمسية، إذ تمتلك الدولة مساحات واسعة من الأراضي تتخطى نسبتها 90% التي يمكن استثمارها في إنتاج الطاقة الشمسية. من ناحية أخرى، لا يقتصر التزام الدولة على توليد الكهرباء باعتماد حلول الطاقة النظيفة، بل يتخطاها إلى جوانب متعددة أثبتتها مدينة مصدر في أبوظبي، الوجهة الرائدة للبحث والتطوير، عبر إطلاق أول مشروع على مستوى العالم لإنتاج المياه باستخدام آلات توليد المياه في الغلاف الجوي (AWGs)، الذي يلتقط الرطوبة من الهواء، ويحولها إلى مياه صالحة للشرب.

تعد هذه التكنولوجيا مستدامة بطبيعتها، إذ يتم استخراج المياه من الهواء دون انبعاثات كربونية، وبأقل قدر ممكن من الموارد. ويمكن تعزيز مستويات الاستدامة في هذا الإطار عبر الجمع بين هذه التقنية وتقنيات توليد الطاقة الشمسية، ما يجسد الإمكانات الهائلة لحلول الطاقة النظيفة والمستدامة.

أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في قطاع الطاقة

يشكل الوعي بالدور الحيوي للتكنولوجيا والابتكار ركيزة أساسية في مشهد التحول نحو قطاع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة والعالم. وبات التحول الرقمي لقطاع الطاقة محركاً أساسياً لإعادة تحديد المعايير التي يتم الارتكاز عليها لإنتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها. ويعد التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي عناصر أساسية في عصرنا الحالي، إذ نشهد تجميع كم هائل من البيانات التي تتطلب مستوى متقدماً من عمليات التحليل، بالتزامن مع تضاعف استخداماتها وسياقاتها، ما يحتم علينا ضرورة العمل على تبني أدوات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي للارتقاء بكفاءة مشاريعنا ذات الصلة بتوليد الطاقة الشمسية والعمل على نحو مستمر على تلبية المتطلبات المتطورة لمجتمعنا.

ويبدو تأثير التحول الرقمي فائق الوضوح بفضل تنامي اعتماد التقنيات الرقمية والاستثمار في قطاع الطاقة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، اتّسعت الاستثمارات في مجال التقنيات الرقمية المتعلقة بالشبكة بمعدل يزيد عن 50٪ منذ عام 2015، ومن المتوقع أن تشكل 19٪ من إجمالي استثمارات الشبكة عام 2023.

الجدير بالذكر أن قطاع التوزيع يعد محور التركيز الأساسي في هذا المجال، إذ يشكل ما يزيد عن 75٪ من إجمالي الإنفاق الرقمي. من ناحية أخرى، تضاعفت الاستثمارات في مجال البنية التحتية المخصصة لحلول ومنتجات شحن السيارات الكهربائية عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وتعد الثورة الرقمية ركيزتنا الأساسية التي ننطلق منها للعمل على استشراف مستقبل مستدام.

دولة الإمارات.. رؤية مستقبلية

تسهم الإمكانات اللامحدودة للطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، في دفعنا على المسار الرامي لتحفيز عمليات التغيير التحويلي. ويعد سعينا لتحقيق التقدم في هذا المجال، دليلاً على اهتمامنا باستشراف مستقبل يرتكز على الاستدامة والتقدم التكنولوجي كركنين أساسيين، مع إعادة تشكيل التصورات ذات الصلة بطرق تفكيرنا وتصرفاتنا.

وتعد الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تبني مصادر الطاقة المتجددة مذهلة على مستوى الحجم والطموحات. ومما لا شك فيه أن مؤتمر الأطراف الأخير COP28 قد وفّر لدولتنا فرصة استثنائية لتسليط الضوء على مستوى التزامها بمجالات الطاقة النظيفة واعتمادها على الصعيد العالمي. إلا أن الأمر لا يقتصر في هذا المجال على إنتاج الطاقة المستدامة، بل تتسع آفاقه ليشمل الاستدامة الشاملة، المدعومة بقدرات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي. ويعد هذا الواقع مجرد خطوة أولى على مسار الالتزام الذي تنتهجه دولة الإمارات لضمان بيئة أنظف واستشراف مستقبل أكثر استدامة.