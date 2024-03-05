دور سياسات الهجرة في تسهيل حركة المواهب والكفاءات وتعزيز النمو الاقتصادي في عام 2024

في وجه المنافسة العالمية المتزايدة للحصول على المهارات والكفاءات المهنية، تلعب سياسات الهجرة والقدرة على التنقل والسفر دوراً قيماً في تحقيق الرخاء الاقتصادي. تصوغ الحكومات التي تتطلع إلى المنافسة على المسرح العالمي سياسات هجرة وقوانين تأشيرات مرنة لمكافحة نقص المهارات والعمالة، التحديات الديموغرافية، والصعوبات الاقتصادية المستمرة، في حين تضع الشركات سياسات لزيادة فرص القوى العاملة لديها وتقليل الأخطار.

يسلط تقرير قائم على التحليلات والبيانات أجرته فراغومين حول اتجاهات الهجرة العالمية لعام 2024 الضوء على العوامل الرئيسة التي تؤثر في القوى العاملة والاقتصادات العالمية اليوم. يكشف التقرير كيف تحفز اتجاهات قوانين التأشيرات والهجرة التكيفية التوسع الاقتصادي، وتسهل اكتشاف المهنيين الأكثر مهارة في العالم في عام 2024.

ظهور سياسات الهجرة المفتوحة

بينما تواصل بعض الدول التمسك بسياسات التأشيرات والهجرة التي تبنّتها في فترة الوباء، أخذت الكثير من الدول خطوات هادفة إلى تخفيف القيود بهدف تجديد اقتصاداتها. تدرك حكومات الشرق الأوسط موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة، لهذا تعمل على إنشاء وجهات جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن آفاق جديدة.

على سبيل المثال، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي فتحت حدودها للعالم في عام 2020، لا سيّما بتقديم تأشيرة الرقميين الرُحّل لاستقطاب المواهب الماهرة المستقلة. علاوة على ذلك، ترمز مبادرة التأشيرة الذهبية، التي حصل عليها أكثر من 151,600 شخص في الفترة من 2019 إلى 2022، إلى التزام الدولة باستقطاب وتشجيع المواهب العالمية للازدهار في بيئة صديقة للأعمال.

عدم تطابق المهارات يدعو إلى المهارات المستقلة الماهرة

تشير الدراسات إلى أن عدم إيجاد حل فعال لنقص المواهب قد يؤدّي إلى 85 مليون وظيفة شاغرة و8.5 تريليون دولار من الإيرادات المفقودة بحلول عام 2030. أدى ذلك إلى حرص القوى العاملة على تحسين مهاراتها وإعادة صقلها، وهو ما دفع بدوره إلى تغيير جوهري في أنماط الهجرة للعمل إذ ينجذب المهنيون إلى البلدان التي تستثمر بنشاط في المواهب. أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروفة بإمكاناتها الاقتصادية، وجهة جذابة للمهنيين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم والازدهار في قطاعات تنافسية عالمياً مثل التحول الرقمي وإدارة المشاريع. في نهاية المطاف، من المرجح أن تنجح البلدان التي تعمل على الارتقاء بالمهارات التنافسية بتعزيز نموها الاقتصادي والتكنولوجي.

الحكومات تواصل الابتكار وتبنى الرقمنة

يستمر التحول الرقمي في التسارع في جميع أنحاء العالم حيث تستثمر المزيد من الحكومات في أنظمة متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعطي الأولوية قابلية التشغيل التبادلي للأنظمة عبر الإنترنت لتحقيق الكفاءة والامتثال. تتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذه المبادرات في المنطقة، حيث تمتد الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى عملية مراقبة الحدود.

لإدارة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في قوانين الهجرة والتأشيرات بفعالية، ينبغي أن تتصدّى الحكومات للقضايا الحرجة مثل التحيز الخوارزمي، والقرصنة المحتملة، وأخطاء الحكم، بسبب الرقابة البشرية المحدودة. لهذا، من الضروري وضع سياسات صارمة تضمن شفافية الذكاء الاصطناعي ومساءلته وعدالته، فحماية خصوصية وأمن بيانات المواطنين، إلى جانب إعطاء الأولوية للمعايير الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه، أمر ضروري لاستخدامه المسؤول على نطاق واسع.

الشراكات بين الحكومات والجامعات

على الرغم من التعافي التي تشهده كثير من أسواق العمل بعد الجائحة، أفاد أربعة من كل خمسة أصحاب عمل على مستوى العالم عن صعوبة العثور على المواهب الماهرة التي يحتاجون إليها. لمعالجة هذا النقص، ينبغي أن تتعاون المؤسسات التعليمية مع الحكومات بشأن استراتيجيات جذب المواهب والاحتفاظ بها. بإمكان الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أن يساعدوا في تنويع الاقتصاد من خلال العمالة الماهرة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتبني التكنولوجيا، والقدرة التنافسية العالمية.

ومن المرجح أيضاً أن تستفيد المؤسسات التعليمية التي تؤدي دوراً نشطاً في مساعدة أصحاب العمل والحكومات على سد فجوات المواهب إذا ما عدها الطلاب الدوليون خياراً جذاباً. على سبيل المثال، وافقت المملكة العربية السعودية مؤخراً على لائحة تنفيذية لفتح فروع للجامعات الأجنبية في البلاد، مما يمكن أن يساعد في استقطاب مواهب جديدة إلى القوى العاملة في المنطقة.

فوائد الوجهات القريبة: من الضروري أن تتكيف قوانين الهجرة والتأشيرات

تشكل كثير من البلدان وجهات رئيسة قريبة للمقرات الإقليمية. في مشهد الأعمال المتقلب، تتطلّع المزيد من الشركات إلى هذا الخيار لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها، لهذا يتعين على الحكومات أن تتعامل مع كثير من الآثار المترتبة على قوانين تأشيرات العمل والإقامة، وأن تتطلع إلى مبادرات جديدة لتلبية الطلب. يتصدر الشرق الأوسط المنحنى على هذه الجبهة، حيث رخصت مبادرة المقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية أكثر من 160 مركزاً، مما يجذب الشركات العالمية منذ عام 2021. وفي الوقت نفسه، تهدف أجندة دبي الاقتصادية “D33” إلى مضاعفة اقتصادها خلال عقد من الزمن، وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية. تسهم هذه الجهود بتعزيز مكانتي البلدين كوجهتين جذابتين للأعمال والمواهب.

ستكون سياسات الهجرة الاستباقية والمبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومات، ولا سيما في الشرق الأوسط، حاسمة في جذب المواهب الدولية المتنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرتها التنافسية، مما يمهد في نهاية المطاف الطريق أمام المنطقة للحصول على مشهد أعمال مفتوح وجذاب على نحو استثنائي في عام 2024.