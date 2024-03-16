الارتقاء بـ صناعة الملابس من خلال الابتكارات التقنية

أحدثت التكنولوجيا تغيراتٍ واسعة في مُختلف القطاعات، بما في ذلك عالم الأزياء، حيث أتاح دمج التكنولوجيا في صناعة الملابس إلى ظهور كثير من الابتكارات الاستثنائية، مما مهد الطريق أمام اتجاهات جديدة. ويكتسب توظيف التكنولوجيا في قطاع الأزياء أهميةً متزايدة في ظل النمو الذي تشهده هذه الصناعة، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم قطاع الملابس سيصل إلى 1.78 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 (بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.63 في المئة)، ما يبرز دور التكنولوجيا بصفتها قوّةً هادئة تُحدث تحولاً جذرياً في قطاع الأزياء، ويعكس تنامي الوعي أهميتها في تعزيز تنافسية شركات القطاع أمام نموّ مستدام خلال الأعوام المُقبلة.

التكنولوجيا لاعب رئيسي في تطوير صناعة الملابس

وتسهم التكنولوجيا في تطوير منهجيات التصميم وإنتاج الملابس، حيث تعكس صيحات الموضة تأثير التكنولوجيا في إرساء معايير جديدة للأناقة والجمال. كما تشهد صناعة الملابس تنامي اعتماد المصممين على التكنولوجيا، التي أحدثت تغييراً جذرياً في دور الأزياء ليتجاوز الناحية الجمالية، ويشمل تسهيل مُختلف مهام وأنشطة الحياة. ونشهد اليوم تكاملاً بين التقنيات الحديثة والمكونات والأقمشة المتطورة لملاءمة المتطلبات المتفردة لكل شخص، وتوفير أعلى مستويات الراحة والأداء. ويشمل ذلك خصائص متطورة ابتداءً بمزايا التهوية الجيدة مثل نفاد الهواء من خلال الملابس، ووصولاً إلى الخصائص المضادة للبكتيريا بالاعتماد على مواد محددة مثل الألياف الدقيقة، والمواد القابلة للتحلل البيولوجي والمشبعة بأيونات الفضة للحماية من البكتيريا، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الأداء والاستدامة.

وتُشير التوقّعات إلى أنَّ سوق الأقمشة سيحقق نمواً مضطرداً خلال الأعوام القليلة المُقبلة ليصل إلى 148.78 مليار دولار أمريكي عام 2028، بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.8 في المئة. ويُعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، من قَبيل تطور الأقمشة الذكية والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنتاج الأقمشة وتنامي التجارة الإلكترونية ونمو تعداد السكان وتوسيع الشراكات والاتفاقيات. وتشمل أبرز اتجاهات السوق النمو في الطلب على الملابس المريحة، التي تتفرد بمجموعة من الخصائص، مثل الأقمشة غير المخيطة والمواد جيدة التهوية.

مراعاة البيئة في صناعة الملابس

ويُعدّ استخدام مواد صديقة للبيئة خير دليل على التزام العلامات التجارية بالمسؤولية البيئية، وحرصها على تلبية متطلبات العملاء الذين يفضلون الأزياء الصديقة للبيئة. وتتيح التكنولوجيا المتقدمة الجمع بين خصائص الراحة والاستدامة، ويكتسب ذلك أهمية إضافية، بسبب اتساع الطلب على الملابس المريحة التي تتمتع بخصائص امتصاص الرطوبة، مثل الملابس الداخلية والمشدّات النسائية، لا سيما في المناطق التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة كمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويلجأ المصنعون في عملياتهم إلى تصنيع ملابس متناسقة بأسلوب أكثر سلاسة، حيث يستخدمون أحدث التكنولوجيات للمزج بين مختلف الخيوط وأنماط الغرز، دون الحاجة للقص أو الدرز، الأمر الذي يضمن ملابس أكثر أناقة وجمالاً، ويوفّر أعلى معايير الراحة لتلبية احتياجات جميع أشكال الجسم.

كما يعمل الخبراء والمصممون على الارتقاء بجودة الملابس معتمدين أعلى معايير الأناقة والتميّز، لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة، إذ يحرصون على استخدام تقنيات مختلفة وتقديم مجموعات وتصاميم رائدة تعيد رسم ملامح صناعة الملابس العصرية، ويتراوح ذلك ما بين الخطوط عالية الجودة مع تقنية امتداد بزاوية 360 درجة، والأقمشة ذات السماكة المختلفة التي تتكيف مع جميع الاحتياجات. كما تتيح الابتكارات التكنولوجية، مثل المسح الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد، توفير مقاسات شاملة وملابس مخصصة تتناسب مع مختلف أنواع الأجسام والتفضيلات الشخصية مما يدعم التنوع، ويقلل من الهدر عن طريق الحدّ من تصنيع الملابس بكميات كبيرة التي تتميّز بمقاس واحد يناسب الجميع.

علاوة على ذلك، تشهد صناعة الملابس والأزياء اليوم تحوّلاً كبيراً مدفوعاً بتجارب التسوّق الرقمية الحديثة، حيث تسمح التجربة الافتراضية المدعومة بالواقع المعزز (AR) للعملاء بتقييم أنماط الملابس المختلفة ومدى ملاءمتها لأجسامهم قبل شرائها، ما يعزز مسيرة التقدّم والتغيير في سوق يعتمد على تقديم أعلى مستويات الراحة. ويمكن لتجار التجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز مشاركة المستهلكين وسد الفجوة بين التسوق الإلكتروني والتقليدي من خلال استخدام هذه الأدوات الرقمية، مما سيدفع نمو سوق الملابس المختلفة في المنطقة.

ويؤدي الابتكار دوراً محورياً في قطاع الملابس لما يحدثه من تطوّرات في التصميم والأقمشة الذكية، متيحاً للأفراد شعوراً أكبر بالراحة والثقة. وستشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الإطار نمواً لافتاً في صناعة الملابس بأنواعها في المستقبل مع استمرار التمازُج بين الموضة والابتكار التقني.