دور الإدارة الوسطى في نجاح الشركات.. كيفية تمكين المدراء

عندما يتم تسليط الضوء على نجاح مؤسسة ما، من الذي يحصل عادةً على الفضل؟ في الغالب يكون أحد أعضاء الإدارة العليا. فالقيادات العليا هي من يتم الإشادة بهم في وسائل الإعلام لنجاح مؤسساتهم، وهذا أمر مفهوم. لكن هل يستحقون حقًا كل الفضل على النجاحات المحققة؟

الأبطال المنسيون

نادرًا ما يتم تقدير دور المدير المتوسط في المؤسسات بما يعكس الجهود الضخمة التي يبذلها أصحاب هذا المنصب. فعليهم أن يحظوا بتقدير أكبر مما يتلقونه حاليًا، إذ أحسب أنهم يتولون أصعب وظيفة من بين جميع الوظائف، إذ يجدون أنفسهم محاصرين بين الإدارة العليا والموظفين العاملين في القسم.

أولاً، إذا أردنا تنفيذ استراتيجية الشركة بنجاح، فإن مسؤولية تحقيق ذلك تقع على عاتق المديرين المتوسطين. في حين أن الإدارة العليا قد تنقل الاستراتيجية إلى المنظمة، فإن الإدارة الوسطى هي التي يجب أن تترجم هذه التوقعات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ. وهذه ليست مهمة سهلة!

الأمر ليس سهلاً لأن المديرين المتوسطين مقيدون بشدة بالوقت. بعد التفوق في الأدوار الفنية السابقة، يجد المدير الأوسط نفسه غارقًا في حل كثير من المشكلات التي يواجهها مرؤوسوه في الخطوط الأمامية. قد تتذكر مثل هذه التجارب في بداية حياتك المهنية، حيث تتعامل مع العملاء وأصحاب المصلحة الصعبين. يواجهنا كثير من التحديات فيما يتعلق بالاستماع وحل النزاعات، وهذا يعد أمرًا مرهقًا.

تتفاقم تحديات الإدارة الوسطى، بسبب مستوى عدم اليقين والتعقيد الذي يواجهونه حاليًا. على سبيل المثال، وصلت ظواهر مثل”الاستقالة الصامتة” و”الاستقالة الكبرى” إلى الشرق الأوسط. يتساءل الموظفون عن التوازن بين العمل والحياة، ويسعون إلى تحقيق معنى أكبر في عملهم. ونتيجة لذلك، لا توجد إجابات سهلة وجاهزة يمكن للمدير المتوسط أن يعطيهم إياها.

في عالم أكثر ترابطًا، يشعرون بالشك تجاه القرارات التي يتخذونها. لم يعُد عملهم يبدو كمسار متسلسل لإنجاز المهام، بل يزداد تعقيدًا.

إذا أرادت المؤسسة النجاح، فهي بحاجة إلى مدراء متوسطين ناجحين.

ما أدى لنجاحهم كموظفين لا يعني بالضرورة نجاحهم كمدراء

غالبًا ما يتبع المديرون المتوسطون المسار الطبيعي للوصول إلى منصبهم نتيجة لمهاراتهم الفنية الممتازة التي وُظِّفوا من أجلها في البداية. ومع ذلك، فإن عالم الإدارة الوسطى يختلف تمامًا عما تعودوا عليه. في مثل هذه الحالات، قد يعتمد المديرون المتوسطون على تلك المهارات الفنية التي خدمتهم جيداً حتى الآن. لذا، يعودون إلى استخدام مهاراتهم الفنية وفهم السياق الذي يواجهونه، وينظرون إليه من خلال تلك العدسة فقط. وهذا يؤدي إلى تحيزات. ولذلك، فإن توظيف المهارات الفنية المتفوقة للموظفين ذوي الرتبة الدنيا يمكن أن يكون عائقًا أمام تقدم المدير المتوسط. فما جعلهم ينجحون حتى الآن لن يساعدهم على النجاح في المستقبل.

أنت المسؤول عن نجاحهم

لا أستطيع أن أتخيل حجم جدول أعمالك المزدحم والضغوط التي تواجهها أيضًا. ومع ذلك، بالنسبة إلى القيادة التنفيذية والعليا، أود أن أذكرك أنه لكي تنجح استراتيجياتك ومبادراتك، يجب عليك الاعتماد على المديرين المتوسطين.

أعتقد أن إشراك المديرين المتوسطين بنجاح يتطلب تبني عقلية “الكرامة”. ويتطلب ذلك الاعتراف بقيمة كل مدير متوسط، فضلاً عن قيمة وجهات نظرهم وجهودهم- بغض النظر عن الضغوط أو الإحباطات التي تواجهونها كقادة. وهذا يوفر أساسًا حيويًا لمشاركتهم ودعمهم. في الواقع، إليك خمس طرق أساسية يمكنك من خلالها إشراك مديريك المتوسطين في صنع القرارات:

• التواصل– تشجيع التشاور المتبادل: من الضروري التواصل بوضوح مع مرؤوسيك المباشرين حول كيفية مساهمة عملهم وعمل فرقهم في النجاح الشامل للشركة. وهذا يعزز دوافعهم. ومن المهم أيضًا أن يشعر المديرون أنك منفتح على مناقشة التحديات التي يواجهونها. جدولة اجتماعات فردية منتظمة لمناقشة تحدياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

• التمكين – منحهم سلطة اتخاذ القرارات: من المهم تمكين المديرين المتوسطين من اتخاذ القرارات ضمن مسؤولياتهم. وهذا يدل على ثقتك بهم، ويعزز مهاراتهم القيادية. كن واضحًا بشأن حدود سلطتهم، وقدم التوجيه عند الحاجة.

• التطوير – الاستثمار في تطوير الفريق: قم بالتعاون مع جميع المديرين لوضع خطة تطوير فردية. حدد المهارات والكفاءات التي يحتاجون إلى تطويرها لضمان نجاحهم في دورهم الحالي والمستقبلي. قدم فرصًا للتدريب والإرشاد لدعم تقدمهم المهني.

• التقدير– الاعتراف بمساهماتهم: تيقن بالاعتراف وتقدير جهود المديرين المتوسطين. تسليط الضوء على نجاحاتهم وإنجازاتهم أمام الآخرين في المنظمة. وهذا يبني ثقتهم، ويحفزهم على مواصلة العمل الجاد.

• الدعم – كونوا حاضرين من أجلهم: كونوا متاحين للتواصل مع المديرون المتوسطين عندما يحتاجون إلى دعم أو استشارة. قدموا لهم المساعدة في التغلب على التحديات وتجاوز الصعاب التي تواجههم. وجودكم لدعمهم يساعدهم على الشعور بالتقدير والاهتمام.

في الختام، المديرون المتوسطون هم حراس النجاح في أي منظمة. إنهم يواجهون تحديات فريدة وضغوطًا كبيرة في أدوارهم. ومن خلال إشراكهم ودعمهم بفعالية، يمكنك تمكينهم ليصبحوا قادة أقوياء وفعالين. استثمر في نموهم، وقدّر مساهماتهم، وكن حاضرًا لهم. وبهذه الطريقة، سوف تساعد في بناء ثقافة تنظيمية تعزز النجاح على جميع المستويات.