خلق بيئة مثالية للعمل الهجين في الشرق الأوسط

بوب عون مدير المبيعات الإقليمي – شركة بولي لمنتجات الصوت والفيديو

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها نهج العمل الهجين أو المختلط في الشرق الأوسط، أظهرت نتائج الأبحاث التي أجرتها CISCO أن 90٪ من الموظفين في الإمارات العربية المتحدة يحبذون تبني نموذج العمل الهجين أو حتى العمل عن بُعد بشكل كامل. قد يظن البعض أن ذلك سيعود بتغييرات ضخمة على قطاع الأعمال. فوفقاً لآخر تقرير أجرته شركة بولي “الطريق إلى نظام العمل المختلط: الاعتبارات الاثنا عشر” أن 6 شركات من أصل 10 تخشى الوقوع في فخ فقدان المواهب في حال عدم تكيفها في موجة التحول هذه.

يتطلب الوصول إلى نموذج عمل مختلط مثالي مزيجاً من الثقافة والمبادئ بالإضافة إلى أهمية توفر الأدوات المناسبة التي تدعم أهداف العمل من جهة وتتناسب مع احتياجات الموظفين من جهة أخرى. كما أنه من الضروري الحرص على وجود توازن بين الإنتاجية ورفاهية الموظفين والتشديد على أهمية تمكين الكوادر لكن من دون الوصول إلى مرحلة الإرهاق.

موظف سعيد يعني إنتاجية عالية

حولت الجائحة الأنظار مجددا تجاه الصحة الجسدية والنفسية، كما سلطت الضوء على أهمية الموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية للموظفين. وحصدت الشركات التي سعت إلى توفير بيئة عمل تحرص على الصحة النفسية وتضمن رفاهية الموظفين نتائج مبهرة من حيث الإنتاجية والالتزام بالدوام وانخفاض معدل دوران الموظفين. ومنذ أن بدأت العودة التدريجية للعمل، سعت العديد من الشركات إلى تأمين بيئة عمل مكتبية أكثر أمانا. فحرصت معظمها على تزويد المكاتب بأجهزة تنقية الهواء وأجهزة قياس درجة الحرارة والفصل بين المكاتب لعزل الأفراد مع تأمين المعقمات لجميع الموظفين لتضمن للكوادر وجود جميع الإجراءات الاحترازية كي يعودوا للعمل المكتبي بأمان.



إعطاء الموظف حرية الاختيار

من الجدير بالذكر أن التوجه نحو العمل المختلط له نوع خاص من التحديات التي لم يشهدها قطاع العمل من قبل. ووفقاً لشركة بولي 49 ٪ من المنظمات لا تتخذ خطوات فاعلة للسير نحو نهج أكثر عملية ومحاربة مبدأ التشغيل الدائم، حيث صرح حوالي نصف المراسلين أن معظم الكوادر تتعرض لإرهاق في بيئة العمل وباعتبار أن دولة الإمارات من الدول السباقة والريادية في العالم ومع سعيها المستمر لمواكبة التطورات العالمية فإن كل ذلك قد يشكل إرهاق للكوادر العاملة فيها، لذلك إيجاد حلول فاعلة لمحاربة ضغوطات العمل التي يتعرض لها الموظفون في المنطقة.

تأمين متطلبات العمل عن بعد

أصبح الموظفون اليوم يتمتعون بمرونة أكثر فيما يخص كيف وأين ومتى ينجزون المهمات الموكلة إليهم. لكن هذه الاستراتيجية الجديدة في العمل قد تتطلب منهم تمديد ساعات العمل ضمن المنزل. وبات الأمر اليوم أكثر سهولة بالنسبة للشركات والأفراد في ان واحد خاصة مع وجود البرامج التي تتبنى الاتصال الرقمي مثل Slack وWhatsApp وZoom.

لكن هذا يتطلب وعي كل من الموظفين والمدراء على حد سواء، حيث أنه من الممكن للموظفين أن ينشغلوا عن العمل لبضعة وقت وهم ضمن بيئتهم الخاصة، لكن بالمقابل يمكنهم الرد على البريد الإلكتروني في الليل وهم في المنزل دون الحاجة للقدوم إلى المكتب.

إن وضع أطر ومبادئ توجيهية لإدارة عملية التحول نحو العمل المختلط هو أساس نجاحه. لذلك من الضروري وجود جدول مهام واضح، وقنوات تواصل فعالة، بالإضافة لأهمية وضع جميع الاحتمالات الواردة في الحسبان. وعدم الأخذ بعين الاعتبار أهمية التخطيط الدقيق لعملية الانتقال هذه يضع الشركات تحت خطر خسارة مواردها البشرية وبالتالي خفض الإنتاجية.

على عاتق من تقع مسؤولية تحقيق التوازن



إن عملية التخطيط والتطبيق ووضع الارشادات والتوجيهات تقع على عاتق الشركات. حيث أنها وحدها تتحمل مسؤولية تطبيق الارشادات والتوجيهات وتوافقها مع سياسة عمل الشركة بالإضافة الى مسؤولية تأمين الأدوات والمستلزمات التي تدعم وتعزز عمل الفرق. لذلك يتعين على الجهات الإدارية وضع خطة متكاملة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التوقعات وتسليط الضوء على الموظفين الذين يتعرضون للإرهاق. كل ذلك يعني الترويج لثقافة عمل صحية في قطاع الأعمال، وتأهيل كوادر لإدارة العمل الهجين وإدراجها تحت المسمى الوظيفي الخاص بهم.

والعبرة هنا أنه عندما يتم تسليط كل الضوء والجهود لتأمين ظروف عمل تضمن صحة ورفاه العامين في المؤسسة، عندها فقط يمكن الوصول إلى خطة مثالية للعمل الهجين في منطقة الشرق الأوسط.