تمكين المواهب الإماراتية من بناء مستقبلٍ قائم على الذكاء الاصطناعي

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً مُلهماً يُحتذى به، إذ نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة وقادت مشعل الثورة التكنولوجية بمنطقة الشرق الأوسط، مدعومة بالرؤية الحكيمة لقيادتها ودعمها الحثيث والمتواصل في سبيل تعزيز قدراتها وترك بصمتها على الساحة الدولية باعتبارها من الدول السبّاقة في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولديها كافة المقومات التي تؤهلها لإحداث التغيير الجذري المنشود وتخطي أبرز العقبات التي تلوح في سماء مختلف القطاعات مع تعزيز مستوى الإنتاجية وتشجيع الكفاءات وإطلاق العنان للعقول المبدعة.

انطلاقاً من توظيف روبوتات الدردشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم الخدمات الحكومية مروراً بتجارب التسوق المتفردة، وأنظمة النقل المريحة في المدن الذكية، وصولاً إلى حلول العملاء المخصصة في قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والتمويل، لا تدخر دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في سبيل تحقيق خططها الواعدة وبناء مستقبلها القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نعيم يزبك، مدير عام “مايكروسوفت الإمارات”

لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لشحذ شعلة الابتكار، بل تكمن القوة الحقيقية الدافعة لعجلة الابتكار في اليد العاملة الماهرة والمؤهلة على نحوٍ يتيح لها فرصة الاستفادة من أحدث التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي، ويمكنها من مواكبة الموجة القادمة من الابتكارات ويعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة عالمية للمواهب والعقول المبدعة.

وقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في اتباع نهج استباقي في هذا المجال، إذ ترسم استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 خارطة طريق واضحة المعالم لجذب وتدريب المواهب المستقبلية وتجهيزها لأداء الوظائف المتاحة في عصر الذكاء الاصطناعي، في حين توفر مبادرات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومختبر دبي للذكاء الاصطناعي الأرض الخصبة لإجراء أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنياته على يد المحترفين من جيل الشباب.

ورغم أن هذه المؤسسات تلعب دوراً محورياً في رعاية وتنشئة أجيال المستقبل من خبراء الذكاء الاصطناعي، إلا أنها ستواجه ضغوطات عديدة لتلبية الطلب المتزايد على المواهب الماهرة في الذكاء الاصطناعي. فعلى الصعيد العالمي، توقع كبار المسؤولين التنفيذيين أن أكثر من 40% من القوى العاملة في شركاتهم سيحتاجون إلى إعادة صقل مهاراتهم وتطويرها على مدار السنوات الثلاث المقبلة بما يتناغم مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد نجحت 42% من الشركات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التجارية، في حين أكدت 34% من الشركات أن لديها استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، يرى 74% من الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تضع في متناولهم الفرصة الأهم من نوعها للمشاركة في بناء مستقبل واعد، مما يؤكد ضرورة تجهيز مجموعة متنوعة من اليد العاملة الخبيرة وصقل مهاراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكلمة السر تتمثل دون أدنى شك في تمكين القوى العاملة وإعداد جيل الشباب في دولة الإمارات لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي على نحو فعال في مجالات متعددة تشمل الإصلاحات التعليمية وبرامج تنمية المهارات وتعزيز بيئة داعمة للابتكار. وفي هذا السياق، نعكف في “مايكروسوفت” على تقديم كامل دعمنا لمؤازرة ما تبذله الحكومة الإماراتية من جهود كبيرة في هذا المجال، وذلك من خلال رفع الستار عن عدد من البرامج المؤثرة مثل “كأس التخيل” من “مايكروسوفت” وهي مسابقة عالمية تتحدى الطلاب لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد الحلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

وفي الوقت ذاته، يساهم برنامجنا “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” و”مايكروسوفت للشركات الناشئة” في تزويد اليد العاملة الشابة بكل ما تحتاج إليه من أدوات وموارد وتوجيه وإرشاد، بما يتيح لهم فرصة فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي ويطلق العنان لإبداعاتهم ولابتكار حلول رائدة في قطاعات مثل الاستدامة والرعاية الصحية، وهذا ما شجعنا على إطلاق “برنامج طموح” للمساعدة في نشر المعرفة الرقمية وتزويد الشباب الإماراتي بمهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة في المستقبل لتسريع أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نوطد من علاقات تعاوننا أيضاً مع “مكتب أبو ظبي للاستثمار” لإطلاق مؤتمر “الطريق السريع إلى 100 يونيكورن” وبرنامج “مسرع الأعمال من مايكروسوفت” آملين دعم رواد الأعمال الطموحين في مجال الذكاء الاصطناعي ومساعدتهم في ترجمة أفكارهم المبتكرة إلى حلول ملموسة على أرض الواقع. وفي إطار مساعينا الهادفة إلى دعم المؤسسات الناشطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكينها من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كوادرها، رفعنا الستار عن “أكاديمية الذكاء الاصطناعي” بالشراكة مع “الاتحاد للطيران” بهدف صقل مهارات المتخصصين لديها بما يعود بقيمة إضافية على الشركة ويعزز من تجربة عملائها.

وفي السياق ذاته، عملنا جنباً إلى جنب مع “هيئة الطرق والمواصلات” في دبي لإطلاق كلية إدارة أعمال الذكاء الاصطناعي بهدف إعداد الجيل القادم من قادة العصر الرقمي ممن لديهم كافة المؤهلات المطلوبة لاستخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عملهم.

وبالتزامن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة تُحدث تغييراً جذرياً في مختلف جوانب حياتنا المهنية والشخصية، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة ببذل قصارى جهودها لإعداد الأجيال القادمة من المواهب وتأهيليها على نحو يتيح لها فرصة استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذه عملية حاسمة متواصلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات الرائدة في القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. فمن خلال العمل معاً، يمكننا إنشاء بيئة داعمة تستقطب كبار العقول المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من مختلف أرجاء العالم، وتساهم في تمكين المواهب المحلية الواعدة من قيادة مسيرة التقدم ورسم ملامح المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.