تعزيز الشمولية: تمهيد الطريق لـ تمكين المرأة في مكان العمل

تطور دور “المرأة في العمل”، وأدرك القادة على مستوى العالم أن تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل له أيضاً تأثير كبير يمكن قياسه على الأداء المستدام للمؤسسة. وبعد أن قضيت معظم حياتي المهنية في مناصب قيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت بنفسي التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في تمكين المرأة، وكيف احتضنت مجتمعاتنا أجندة الشمولية.

ولا يزال هناك مشوار يجب أن تقطعه النساء لتحقيق الانسجام الحقيقي بين طموحاتهن الشخصية والمهنية، وهذا التوازن الدقيق يتطلب منظومة داعمة تدمج الشمولية في صميمها. إن التغيير الكبير يبدأ بخطوات صغيرة، وكقادة، لدينا دور رئيسي نقوم به في البناء المستمر لمنظومة مستدامة تعزّز من أسس الشمولية.

القيادة بالقدوة

التغيير الحقيقي يبدأ بالقيادة الواضحة. وكقادة، يجب علينا أن نجعل شمولية النوع الاجتماعي أولوية استراتيجية داخل مؤسساتنا. وهذا لا يقتصر على مجرد توفير الفرص للنساء من أجل النمو في مكان العمل، بل يتعلق بخلق بيئة تدعم هذه الغاية، بينما تكافح التحيّزات بشكل فعّال. ويمكن لفرق القيادة النظر في تنفيذ السياسات على جميع المستويات لتعزيز التغيير الثقافي، بما في ذلك البرامج المتخصصة للمبتدئين، وأجازة الأمومة والأبوة، وبرامج العودة إلى العمل بعد فترات الانقطاع الطويلة، وسياسات العمل المرنة. ومن المهم بالقدر نفسه تمكين الرجال من خلال ترسيخ التحالف في ثقافة المؤسسة.

تجنب الفصل بين الجنسين

تبدأ عملية إزالة التحيز من أعلى الهرم. فمن خلال القضاء بشكل فعال على الصور النمطية المتعلقة بالجنسين في التوظيف، وفي ممارسات التقدم وتنمية المواهب، فإننا نبعث رسالة قوية مفادها أن الجدارة، وليس النوع، هي التي تمنح النجاح. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نخلق بيئة يشعر فيها جميع الموظفين بالتقدير والاحترام بغض النظر عن النوع الاجتماعي. وهذا بدوره يعزز ثقافة الشركة ورضا الموظفين، وفي نهاية المطاف أداء الأعمال.

إعطاء الأولوية لتحسين المهارات وإعادة اكتسابها

يدرك القادة الناجحون أن عملة رأس المال البشري ليست الوظائف أو المناصب، بل المهارات. وتقع على عاتقنا مسؤولية خلق فرص عادلة للجميع لتحسين المهارات وإعادة اكتسابها. ومع تطور عالم العمل، من المهم أن تتاح للنساء بشكل خاص الفرصة لتطوير مهاراتهن بما يتماشى مع وظائف المستقبل. فمن برامج تطوير الخريجات، والمهارات المتخصصة للإدارة، إلى التدريب على التقدم والقيادة لكبار القادة، يمكن أن يؤدي تحسين المهارات إلى تغيير قواعد اللعبة لجذب القوى العاملة النسائية والاحتفاظ بها وتطويرها. وهذا لا يدعم طموحاتهن في النمو الفردي فحسب، بل يعمل أيضاً على تمكين القوى العاملة شبه المستغلة للمؤسسات، ويعزز الاقتصاد ككل.

كل ذلك يرتبط ببعضه البعض. ووفقاً لتقرير “رؤى حول أهمية الشمولية 2024” لشركة PwC، فإن النساء اللاتي لديهن معدلات شمولية عالية يبحثن بنشاط بأكثر من 1.7 مرة عن فرص جديدة لتطوير وتعلم مهارات جديدة. كما أنهن أكثر ثقة بنسبة 21% في أن أصحاب العمل سيدعمون رحلتهن لتحسين مهاراتهن.

التوجيه والتدريب نحو تمكين المرأة

يجب على القيادات النسائية أن تلهم الأخريات لتحفيز من حولهن. فمن المهم إدراك التحديات والعوائق الفريدة التي تواجهها النساء في مكان العمل، وكقائدات، لتوجيه الأخريات حول كيفية التغلب على هذه التحديات. وتُعد تجاربنا وأفكارنا ومسار نمونا أيضاً دافعاً كبيراً للنساء الأخريات في مكان العمل. ولا يكفي أن ندفع ذلك بأنفسنا فحسب، بل يجب أن نشجع فرقنا على أن تفعل الشيء نفسه. ويجب على المؤسسات دمج التوجيه والتدريب في ثقافة النمو الخاصة بها لإحداث تأثير مستدام. فعلى سبيل المثال، تدعم PwC شبكتنا من الموظفات وخريجات الجامعات ورائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة من خلال برامج التوجيه، ومجموعات دعم الأقران، والوصول إلى شبكات القيادة النسائية.

أتصور مستقبلاً حيث يمكن للجيل القادم أن يزدهر دون قيود، في عالم يحتضن التنوع بين الجنسين، ويُقدّر السمات الفريدة لكل واحد منا. ولجعل هذا واقعاً ملموساً، تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة تتمثل في تمهيد الطريق من خلال تفكيك التحيزات، ودفع عملية الشمولية بنشاط، وتمكين المرأة من تحقيق إمكاناتها الكاملة، وبما يعود بالفائدة على الجميع.