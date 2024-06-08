تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي في دول المنطقة

يشكّل تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي واحداً من أبرز القوى التي تدفع عجلة الابتكار وترسم ملامح جديدة لمستقبل مختلف القطاعات في خضم التطور الرقمي المتسارع الذي نعيشه اليوم. وبينما نشهد ظهور مستوى جديد من التحول الرقمي المبني على الذكاء تقوده النماذج الأساسية والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي (AIGC)، باتت الشركات ملزمة إلى حد كبير بتبني هذا التحول لتحافظ على قدرتها التنافسية.

ينطوي هذا التحول على تأثير مذهل؛ ذلك أنه من المتوقع أن تلجأ 80% من الشركات إلى استخدام المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2026، ويبشر ذلك بإحداث تحول جذري في 70% من أعمال التصميم والتطوير. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتعاون 75% من مهندسي البرمجيات مع مساعدي الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028، مما يشكل قفزة كبيرة من النسبة البالغة 10% فقط في بداية عام 2023.

تعد البيانات بمثابة حجر الزاوية في هذه الموجة الرقمية الجديدة، ذلك أن التعامل مع سبل تخزينها ونقلها وتحليلها سيعيد صياغة العمليات والإدارة وصنع القرار والابتكار في المؤسسات على أسس جديدة. ومن هذا المنطلق، فإن بناء “مؤسسة حديثة قائمة على البيانات” ومدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً أساسياً لعدد متزايد من المؤسسات؛ ومع ذلك، فإن الطريق لتحقيق هذه الرؤية لا يخلو من بعض التحديات.

التحديات التي تواجه تنفيذ تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي

أولاً، إن النمو الهائل للبيانات جرّاء اتساع نطاق تبني المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يستوجب عناية خاصة بتعزيز إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استقبال وتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات، وتتسم بمرونة كافية لتستوعب مختلف أطر تكاملية التقنيات والحلول الحديثة من شبكات اتصالات وأنظمة حوسبة سحابية. ولأن سرعة توليد البيانات وحجمها وتنوعها يفوق غالباً قدرات الأنظمة الحالية، قد يؤثر ذلك مستوى فاعلية تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى على أرض الواقع.

ثانياً، يشكل تشرذم البيانات عائقاً كبيراً أمام مشاركتها ونقلها بشكل سلس؛ حيث تلجأ الكثير من المؤسسات إلى معالجة بياناتها باستخدام منصات تقنية معقدة غالباً ما تعمل بمعزلٍ عن غيرها من المنصات المماثلة الأخرى، مما يعيق التدفق الحر للمعلومات ويحول دون الاستفادة من مزايا العمل التفاعلي المشترك، وقدرات اقتران التقنيات الحديثة ببعضها لصالح تطوير وتنمية الأعمال والارتقاء بالخدمات.

وأخيراً، غالباً ما تكون دورة تطوير التطبيقات الذكية طويلةً مع وجود أبعاد تحليلية متنوعة وعقبات شتى تحول دون دخول هذه التطبيقات حيز التنفيذ. كما أن تكلفة التعاون بين الإدارات والحاجة إلى عمليات تطوير مخصصة يزيد حجم الموارد المطلوبة ويحد من الكفاءة التشغيلية وإمكانية تحقيق الإيرادات من البيانات.

إطلاق العنان لإمكانات البيانات رحلة معقدة ومتعددة المراحل يتعين فيها تسخير قوة البيانات الضخمة بالتوازي مع الاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي، حيث ترتبط هاتان التقنيتان ارتباطاً وثيقاً وتتطلبان مستوى عميقاً من التكامل لتحقيق إمكاناتهما القصوى. ويكمن أساس التنفيذ الناجح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الفعالة للبيانات، وتكامليتها مع القدرات الهائلة للحوسبة السحابية. ويمكن للمؤسسات أن تفسح المجال أمام الجميع لاستخلاص قيمة البيانات الضخمة من خلال الإدارة التلقائية والذكية للبيانات على امتداد دورة حياتها.

الحلول المبتكرة لتسخير إمكانات تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي

يتمحور نهج تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي في صميمه حول مفهوم “البيانات لأجل الذكاء الاصطناعي (Data4AI) والذكاء الاصطناعي لأجل البيانات (AI4Data)”، حيث تعمل البيانات عالية الجودة على تعزيز قدرات استدلال وتدريب النماذج الأساسية، بينما تتولى محركات الذكاء الاصطناعي إدارة البيانات بشكل ذكي طوال دورة حياتها. وتبشر العديد من آليات التعاون المرتقبة لمنصات جديدة بآفاق واعدة في مجال تنسيق تدفقات عمل البيانات وتحفيز مزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، يساهم دمج البيانات مع نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة في تسريع انتشار الذكاء الرقمي عبر الحكومات والمؤسسات. كما أن خدمة المساعد الرقمي – المدعومة بتقنيات متقدمة مثل تحويل النص إلى كلام (TTS)، وتحويل الكلام إلى نص (STT) – توفر تجربة مستخدم سهلة وفعالة. ومع تبنيها نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، تسمح هذه الأنظمة بإجراء محادثات عبر مواضيع متعددة، واسترجاع المعلومات بكفاءة عالية، وإعطاء الأولوية لأمان بيانات المستخدم.

بينما ننتقل إلى العصر الرقمي والذكي، يبرز دور تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لإعادة تشكيل قيمة البيانات وتحفيز ابتكار نماذج ومستويات نوعية جديدة من الخدمات. وتأتي الحوسبة السحابية حالياً في طليعة هذا التحول، حيث يسعى مزودو الحلول السحابية لتسريع ابتكارات البيانات الذكية المخصصة للحكومات والمؤسسات ضمن مختلف القطاعات والصناعات من خلال بناء منصة قوية لتقارب البيانات والذكاء الاصطناعي، ويجب أن يتم ذلك كله في إطار التكاملية مع القدرات الاستثنائية للتقنيات المتقدمة الجديدة كشبكات اتصالات الجيل الخامس وحلول الاستدامة المقدمة من خلال فرع أعمال الطاقة الرقمية، مع العناية الفائقة بأمن البيانات وخصوصية المستخدمين.

الحلول المبتكرة لتسخير إمكانات تقارب البيانات والذكاء الاصطناعي

آن الآوان إذاً كي تركز المؤسسات على مبادرات الاستثمار بتقارب البيانات والذكاء الاصطناعي وتكامليتها مع التقنيات المتطورة الأخرى لتسريع مسار تحولها نحو الرقمنة الذكية؛ ذلك أن تسخير إمكانات هذا التقارب يفتح الباب واسعاً أمام المؤسسات لبلوغ مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار والقدرة التنافسية. والمستقبل حتماً سيكون من نصيب المؤسسات السبّاقة إلى ذلك.