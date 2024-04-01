تطوّر الملصقات الغذائية وتأثيرها: انطلاقاً من المأساة وصولاً إلى الشفافية

شهد مطار هيثرو مأساة مروّعة في العام 2016، حيث فارقت ناتاشا إدنان لابيروس الحياة بعمر 15 سنة، بعد أن تناولت سندويشاً جاهزاً لم تكن تعلم أنّه يحتوي على السمسم الذي يتسبّب لها بردّ فعل تحسّسي. إثر ذلك عمد والدا الفتاة إلى إطلاق حملة واسعة النطاق، أدت في نهاية المطاف إلى إصدار قانون ناتاشا الذي يفرض وضع ملصقات غذائية تبرز لائحة المكوّنات الكاملة على منتجات الطعام الجاهزة في المملكة المتحدة. وقد أكّدت هذه الحادثة على أهمّية الدور الذي تؤديه الملصقات الغذائية في حماية المستهلك لما توفّره له من معلومات أساسية حول المنتج.

مع مرور الوقت، شهد مجال الملصقات الغذائية تطوراً ملحوظاً لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيّرة واستيفاء الشروط التنظيمية، وقد شهدت المعايير المعتمدة في هذا المجال توسّعاً كبيراً لضمان شفافية المعلومات وسلامة المستهلك، بدءاً من قانون الأغذية والأدوية النقية في العام 1906 وصولاً إلى التشريعات الحديثة حول التحذيرات من مسببات الحساسية ووضع الملصقات الغذائية على المنتجات التي تحتوي على كائنات معدّلة وراثيّاً.

تخضع أنظمة وضع الملصقات الغذائية في منطقة الخليج، لاسيّما في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، للتطوير والتكييف بهدف تلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، وذلك تحت إشراف هيئات تنظيمية على غرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وتحرص هذه الهيئات حرصاً تاماً على شفافية ممارسات وضع الملصقات الغذائية على منتجات الطعام بما يتجاوز قطاع السلع المصنّعة، إذ ينطبق أيضاً على منتجات الطعام الجاهزة والمأكولات التي تقدّم في المطاعم، الأمر الذي يؤكّد على التزامها الثابت بسلامة الغذاء وعافية المستهلك.

من جهتها، أطلقت بلدية دبي مبادرة “الريادة في بيان السعرات الحرارية” للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. وفي السياق نفسه، تهدف مبادرات الصحة العامة مثل برنامج “صحي” للغذاء الذي يقدمه مركز أبوظبي للصحة العامة، ومبادرة وضع السعرات الحرارية التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى تحسين سلامة الغذاء وخفض معدلات السمنة، لتساهم بالتالي في التحسينات الصحية الشاملة على صعيد المنطقة. وتتجلّى أهمية هذه الجهود في معالجة التحديات الصحية الملحة التي يواجهها السكان، بالأخص في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعاني واحد من بين كلّ ثلاثة أطفال من السمنة أو زيادة الوزن.

كذلك، وافق مجلس الوزراء الإماراتي عام 2019 على سياسة الملصقات الغذائية التي يتمّ بموجبها وضع الملصقات التي تستخدم الألوان على الجزء الأمامي من عبوة المنتجات الغذائية. يستطيع المستهلك بناءً على الملصقات الغذائية التي تستخدم ألوان الأخضر والبرتقالي والأحمر معرفة أيّ منتج غذائي يحتوي على نسبة عالية أو منخفضة من الدهون والدهون المشبّعة والسكّريات والملح، واتخاذ خيارات طعام واعية على ضوئها. كما يشمل نظام الملصقات الغذائية التي تستخدم ألوان الأخضر والبرتقالي والأحمر عدد السعرات الحرارية في كلّ منتج غذائي. على الرغم من جعل القانون طوعياً في العام 2021، إلا أنه شكّل خطوة ثورية في مجال الملصقات الغذائية إذ سهّل على المستهلك فهم المعلومات اللازمة من خلال الألوان البسيطة لمساعدته على اتخاذ خيارات واعية.

بالتوازي، أصدرت المملكة العربية السعودية في العام 2019 قراراً يلزم المطاعم والمقاهي بعرض عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها المنتجات الغذائية لأوّل مرة على الإطلاق، في محاولة للحد من مستويات السمنة المتزايدة. وتُعدّ هذه الخطوة التي اتخذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية والتي أصبحت مرعية الإجراء حديثاً، جزءاً من جهود المملكة واسعة النطاق في إطار رؤية السعودية 2030 لمعالجة مسائل الصحة العامة. ويُعتبر هذا الإجراء القانوني بالغ الأهمية لاسيّما بعدما أفادت منظمة الصحة العالمية أنّ معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة في المملكة العربية السعودية يبلغ 68.2% (النساء 69.2% والرجال 67.5%) و33.7% (النساء 39.5% والرجال 29.5%) على التوالي.

يتحتّم على الجهات الرقابية التأكّد من طباعة الملصقات الغذائية على المنتج باللغات المعتمدة في منطقة بيع المنتج/الطعام، لضمان إمكانية وصول المستهلكين إلى المعلومات الأساسية الواردة عليها وفهمها. علاوةً على ذلك، توفّر المنصات الإلكترونية مثل أمازون إمكانية قراءة الملصقات الغذائية بعدّة لغات، وتعكس بذلك التزامها بالشمولية واستيفائها معايير وضع الملصقات الغذائية بحسب الأنظمة مرعية الإجراء.

أمّا اليوم، فتعمد مختلف العلامات التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات إلى جانب عددٍ كبير من منشآت قطاع الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استخدام برامج جمع البيانات وتكنولوجيا المعلومات الغذائية لتحسين كفاءة وضع الملصقات الغذائية وزيادة دقّتها وتعزيز امتثالها التنظيمي، لتساعد الشركات على تلبية متطلبات المستهلكين المتغيّرة التي تناشد بالشفافية والدقة في المعلومات التي توفّرها الملصقات الغذائية.

كذلك، تعمل الجهات الرقابية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي على التأكّد من طباعة الملصقات الغذائية على المنتج باللغات المعتمدة في منطقة بيع المنتج/الطعام، لضمان إمكانية وصول المستهلكين إلى المعلومات الأساسية الواردة عليها وفهمها. علاوةً على ذلك، توفّر المنصات الإلكترونية مثل أمازون إمكانية قراءة الملصقات الغذائية بعدّة لغات، وتعكس بذلك التزامها بالشمولية واستيفائها معايير وضع الملصقات الغذائية بحسب الأنظمة مرعية الإجراء.

وبينما نلتزم بوضع الملصقات الغذائية المطلوبة، تبرز أدوات تكنولوجية مثل الملصقات الذكية وأجهزة تحديد الهوية بموجات الراديو لتبشرّنا بحدوث ثورة مرتقبة على صعيد الممارسات المعتمدة في قطاع الطعام، بفضل توفير إمكانية تتبّع المنتجات الغذائية عبر كافة مراحل سلسلة التوريد لتحسين شفافية المنتجات وتعزيز الكفاءة وتطوير نظام إدارة الاستدعاء.

تشكّل الملصقات الغذائية اليوم مصدر معلومات ضرورياً للمستهلك، حيث تقدّم له التفاصيل الأساسية عن المنتج، مثل لائحة المكوّنات والمعلومات الغذائيّة والتحذيرات من مسببات الحساسية. كما تساعد الابتكارات التكنولوجية على غرار الملصق الغذائي العلمي “نوتري سكور” والملصقات الغذائية التي تستخدم ألوان الأخضر والبرتقالي والأحمر، على اتخاذ خيارات واعية للمستهلك تناسب تفضيلاته الغذائية. وتجسّد هذه الملصقات المتطوّرة التزام الشركات التام بتمكين المستهلك من الاطّلاع على المعلومات الأساسية حول المنتج وتؤكّد على مساهمتها الفعّالة في تعزيز الشفافية في قطاع الطعام.