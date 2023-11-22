توقعات بمضاعفة حجم السوق العقاري في دبي خلال العقد المقبل

توقعات بنمو السوق العقاري بنسبة 15٪ في عام 2024

8.98٪ ارتفاع في أسعار الشقق

46.7٪ زيادة في المعاملات العقارية

7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040

تشير التوقعات إلى مضاعفة حجم السوق العقاري في دبي خلال العقد المقبل، إذ شهد السوق تحولاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وبرزت الإمارة كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة من قبل المستثمرين ومشتري المنازل. وكان هذا النمو مدفوعاً بعدة عوامل، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي للمدينة والنمو الاقتصادي القوي والمبادرات الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

في حين واجه السوق العقاري في دبي بعض التحديات في السنوات الأخيرة، مثل جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنه حافظ على مرونته، ويمضي الآن قدماً تجاه مضاعفة حجمه في العقد المقبل.

توقعات بنمو السوق العقاري بنسبة 15٪ في عام 2024

وفقا لتقرير حديث صادر عن نايت فرانك، من المتوقع أن يسجل السوق العقاري في دبي نمواً بنسبة 15٪ في عام 2023. تثبت الزيادة الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية أن السوق يتّبع مساراً تصاعدياً قوياً.

8.98٪ ارتفاع في أسعار الشقق

أظهر تقرير حديث صادر عن سوق العقارات السكنية في دبي (Dubai Residential Real Estate Market) أن أسعار الشقق في المدينة حققت ارتفاعاً بنسبة 8.98٪ في عام 2022. ويمثل هذا أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2014، ويشير إلى استمرارية ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في دبي.

46.7٪ زيادة في المعاملات العقارية

في النصف الأول من عام 2023، كان هناك 93,000 معاملة عقارية في دبي، مما يساوي زيادة نسبتها 46.7٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقاً لـ DXB Interact. يمثل ذلك أكبر عدد من المعاملات المسجلة في النصف الأول من العام منذ عام 2009، مما يشير إلى نشاط كبير في السوق العقاري.

7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040

من المتوقع أن ينمو عدد سكان دبي من 3.5 مليون في عام 2023 إلى 5.5 مليون بحلول عام 2030. تعتزم حكومة دبي الوصول إلى 7.8 مليون مقيم بحلول عام 2040، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بعدد السكان الحالي البالغ 3.5 مليون نسمة. من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على جميع أنواع العقارات بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية.

أسس اقتصادية راسخة

تعمل دبي على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز ونحو قطاعات جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وخلق وظائف وفرص جديدة وزيادة الطلب على العقارات. وفقاً لـ S&P، يمضي اقتصاد دولة الإمارات في طريقه للنمو بنسبة 3٪ في عام 2023 و4٪ في عام 2024، مدعوماً بالقطاع غير النفطي. من المقرر أن يجني اقتصاد دبي فوائد النمو القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والمبادرات الحكومية والتقدم التكنولوجي.

الدعم الحكومي

تلتزم حكومة دبي بدعم السوق العقاري من خلال عدد من المبادرات، مثل توفير تأشيرات جديدة وبرامج إقامة مرنة، وتطوير مشاريع بنية تحتية جديدة. ومن شأن هذا النوع من المبادرات أن يعزز من جاذبية دبي للمستثمرين ومشتري المنازل من جميع أنحاء العالم.

مناخ استثماري مواتي

تقدم دبي عدداً من المزايا الاستثمارية الجذابة، مثل ضريبة الدخل الصفرية والملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100٪ ونظام المنطقة الحرة. تسهم هذه الفوائد بجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

إكسبو 2020 دبي

أسهمت الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 بتعزيز بصمة دبي على الساحة العالمية وعرض البنية التحتية والمرافق ذات المستوى العالمي في المدينة، مما ساعد على ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي وجذب المزيد من المستثمرين ومشتري المنازل إلى السوق المحلية.

يمثل عامل التنوع أحد أكثر الجوانب المميزة في سوق دبي العقاري. هناك شيء للجميع في دبي، من الشقق ذات الأسعار المعقولة إلى الفيلات الفاخرة وناطحات السحاب التجارية. يستقطب مستوى التنوع المتاح هنا مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات.

ولعل أهم الجوانب الأخرى التي تميز اقتصاد دبي هي إمكانات نمو الأسواق المحلية عامةً خارج نطاق العقارات. لا تزال المدينة يافعة نسبياً، وتتمتع باقتصاد سريع النمو. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات.