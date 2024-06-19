تشكيل مستقبل الخدمات البنكية مع الجيل زد وجيل الألفية

توقع بيل جيتس ذات مرة أن “الخدمات البنكية ضرورية، في حين أنّ البنوك ليست كذلك”. هذا ينطبق بشكل خاص اليوم، حيث يعيد الجيل زد (Gen Z) و جيل الألفية، الذين يتمتعون بقوة إنفاق تقدر بنحو 44 مليار دولار، تعريف ما تعنيه الخدمات البنكية. تنأى هذه الأجيال، المتميزة في مقاربتها للخدمات المالية، بنفسها بشكل متزايد عن المعايير البنكية التقليدية، وبدلاً من ذلك، تتجه نحو حلول رقمية مبتكرة. تخلق تفضيلاتهم المتغيرة نموذجاً مالياً جديداً، يتطلب الخفة ونهجاً جديداً من المؤسسات البنكية التقليدية. ينطبق هذا بشكل خاص على دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الجمع بين السكان البارعين في التكنولوجيا والقطاع المالي ذي التفكير المستقبلي يعد عنصراً أساسياً للنجاح المستمر.

التكيف مع المتطلبات الرقمية

إنّ التوقعات واضحة بالنسبة للأجيال الشابة البارعة رقمياً: يجب أن تقدم الخدمات المالية المستوى نفسه من الفورية وسهولة الاستخدام التي تجدها في المنصات الرقمية الأخرى.

تعني هذه التوقعات المتنامية أن الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تصبح أكثر سهولة عبر الهواتف الذكية والمنصات عبر الإنترنت فحسب، بل تخصص أيضاً لتلبية التفضيلات الفريدة للعملاء الرقميين.

لا يتعلق الأمر فقط برقمنة الخدمات الحالية؛ يتعلق الأمر بإعادة تصور الخدمات البنكية بطريقة تتماشى مع نمط حياة وتوقعات المستهلكين المعاصرين. يريد هذا الجيل الخدمات البكنية التي تناسب حياته. ما يعني مزيجا ًمن الخدمات عبر الإنترنت والوصول الفعلي إلى الفروع وقنوات الاتصال المتنوعة بما في ذلك المساعدين الرقميين ودعم العملاء داخل التطبيق. إنه شيء لا يمكن التغاضي عنه، خاصة عند النظر في التأثير المالي المتزايد لهذا الجيل الجديد.

جيل الألفية والجيل زد: قوة مالية

أصبح جيل الألفية، الذي دخل الآن سنوات العمل والإنفاق الرئيسية، قوة اقتصادية رئيسية. إنهم مستعدون لوراثة ما يقرب من 68 تريليون دولار من آبائهم ممن ينتمون لجيل طفرة المواليد بحلول عام 2030. بعد ذلك عن كثب، فإن الجيل زد على وشك الاستقلال المالي ومن المقرر أن يكون له تأثير كبير. بحلول عام 2030، من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية العالمية للجيل زد إلى 33 تريليون دولار، مما يشكل 30٪ من البالغين ذوي الدخل في العالم.

تضع هذه القوة المالية الكبيرة هذه الأجيال في طليعة تشكيل اتجاهات المستهلكين والسلوكيات المالية للمستقبل. على هذا النحو، يجب على البنوك أن تدرك ضرورة تلبية احتياجات هذه المجموعة المؤثرة.

يتميز هذا الجيل الجديد بنفوره من الالتزام وبحثه المستمر عن بدائل أفضل، والذي يمتد إلى علاقاته البنكية. إنهم لا يترددون في تبديل المؤسسات المالية في حال صادفوا خيارات أكثر جاذبية، حتى لو كانوا قد تعاملوا مع أحد البنوك لاتخاذ قرارات مالية مهمة في الماضي. يسلط هذا السلوك الضوء على الحاجة الماسة للبنوك لتقديم تجارب بنكية شخصية ومرنة وسهلة الاستخدام ورقمية أولاً. للتفاعل الفعال مع هذه الأجيال، يجب على البنوك إعادة تصور خدماتها لتتماشى مع نمط الحياة الحديث وتوقعات هؤلاء المستهلكين البارعين رقمياً. تمثب تلبية تفضيلاتهم في الخدمات البنكية أمراً ضرورياً للاحتفاظ بأعمالهم.

تغيير تفضيلات المستهلك من الخدمات البنكية

تظهر التفضيلات البنكية للأجيال الشابة، والتي تختلف بشكل خاص عن نظرائهم الأكبر سناً، اتجاهاً واضحاً نحو الرقمنة. تظهر هذه الفئة السكانية، الأكثر ميلاً نحو التكنولوجيا، تفضيلاً قوياً للحلول البنكية الرقمية. يتميز نهجهم بالرغبة في منصات الخدمات البنكية عبر الإنترنت والهاتف المحمول التي توفر الراحة والسرعة وإمكانية الوصول – وهي ميزات غالباً ما تكافح الخدمات البنكية التقليدية لتحقيقها.

تروق الواجهات سهلة الاستخدام ولوحات المعلومات المخصصة وميزات مثل التحويلات الفورية للأموال ودفع الفواتير لحاجة هذا الجيل إلى الكفاءة والتحكم.

على عكس الأجيال الأكبر سناً التي قد تعطي الأولوية للتفاعلات الشخصية والوجود المادي للبنوك، يفضل المستهلكون الأصغر سنا ًكفاءة الخدمات الرقمية. تعد سهولة إجراء المعاملات المالية من هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر نقطة جذب كبيرة، ما يعكس أسلوب حياتهم الذي يقدر الفورية والاتصال الرقمي.

علاوةً على ذلك، فإن المستهلكين الشباب أكثر انفتاحاً على استكشاف وتبني الخدمات من المؤسسات المالية غير التقليدية، وهو عامل رئيسي يغذي مشهد التكنولوجيا المالية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووراء نجاح منصات الإقراض بين النظراء التي تضفي الطابع الديمقراطي على عملية الإقراض وتوفر المزيد من المرونة.

يشير هذا الانفتاح إلى الابتعاد عن الولاء للعلامة التجارية الذي غالباً ما نراه في الأجيال الأكبر سناً، ما يشير إلى الاستعداد للانتقال إلى بدائل تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتهم وتوقعاتهم.

جيل الألفية والائتمان: تحول في المواقف

العلاقة بين جيل الألفية والائتمان معقدة، خاصة عند مقارنتها عبر مناطق مختلفة مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. في حين أن شركات بطاقات الائتمان حريصة على إشراك هذه الفئة السكانية، فإنها تواجه التحدي المتمثل في التكيف مع النفور العام لجيل الألفية من الديون. في الولايات المتحدة، ظهر اتجاه كبير يظهر نهج جيل الألفية الحذر في الائتمان. سلط استطلاع أجراه بنك تورونتو دومينيون لعام 2020 الضوء على أن 23٪ من جيل الألفية في الولايات المتحدة لا يمتلكون بطاقة ائتمان. ما يشير إلى تجنب متعمد للديون، تعززه الرغبة في إدارة الشؤون المالية بمسؤولية.

على أي حال، فإن الوضع في الإمارات العربية المتحدة يقدم رواية أخرى. على الرغم من الاتجاه العالمي لتجنب الديون بين جيل الألفية، إلا أن الحقائق الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أدت إلى استجابة مختلفة. وجدت دراسة أجراها بنك ستاندرد تشارترد عام 2020 أن 8 من كل 10 من جيل الألفية في الإمارات العربية المتحدة يكافحون لتلبية احتياجاتهم المالية من خلال دخلهم فقط، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى بطاقات الائتمان.

يشير السيناريو في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نهج دقيق للائتمان بين الأجيال الشابة. في حين أن هناك شريحة حذرة مالياً وتتجنب الديون، لا يزال عدد كبير يعتمد على بطاقات الائتمان والقروض لإدارة شؤونهم المالية. لا تزال هذه الأجيال تتقدم بطلب للحصول على بطاقات الائتمان بمجرد أن تصبح مؤهلة ولكنها أكثر تمييزاً من والديهم في العثور على أفضل الخيارات المتاحة.

ما يعني أنه يجب على البنوك إعادة التفكير في استراتيجيتها لجذب عملاء الألفية، مع التركيز على تقديم منتجات ذات قيمة مضافة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

يمكن أن يكون ذلك بطاقات ائتمان بنسبة صفر في المائة على الرسوم المدرسية أو الدخول المجاني إلى صالات المطارات أو حوافز صديقة للبيئة مثل المكافآت للمساهمة في القضايا البيئية. يتمثل مفتاح جذب جيل الألفية بتزويدهم بالمزايا والامتيازات التي يتردد صداها لدى قيمهم وخيارات نمط حياتهم.

تلبية احتياجات الجيل زد: المشاركة هي المفتاح

في حين يمثل تبني التكنولوجيا الرقمية خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها وحدها لن تضمن النمو في القطاع البنكي. يتطلب الحفاظ على تفاعل العملاء الأصغر سناً التزاماً مستمراً بالابتكار وإضفاء الطابع الشخصي وتحديث التجربة البنكية الرقمية بانتظام”.

يمثل دخول الجيل زد إلى السوق المالية فرصاً وتحديات كبيرة للبنوك. إنّ هذا الجيل البارع في التكنولوجيا والواعي مالياً لا يعيد تشكيل مشهد الخدمات البنكية للأفراد من خلال نهجه الرقمي أولاً فحسب، بل يشكل أيضاً تحديا للنماذج البنكية التقليدية.

يجب أن يستجيب القطاع البنكي بمرونة، مع التركيز على الحلول التي تركز على العملاء والمتطورة تقنياً في حال أراد أن يبقى ذات صلة وتنافسية في عالم مالي متزايد الرقمية.