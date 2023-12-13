تسخير قوة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام

لا شك أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على إيجاد الحلول المناسبة لبعض التحديات الأكثر إلحاحاً حول العالم. ومع ذلك، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي يثير العديد من المخاوف حول إمكانية سوء استخدامه.

تقف البشرية اليوم أمام منعطف حاسم، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي إما أن يسهم في حل المعضلات البيئية والاجتماعية والأخلاقية أو أن يزيد من وطأتها على عالمنا. ويعتمد كل ذلك إلى حد بعيد على مسؤوليتنا في ضبط الذكاء الاصطناعي وأطر استخدامه بما يخدم المصلحة العامة.

فينكاتاسوبرامانيان (سوبو) هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا

أساليب بسيطة ولكن فعّالة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

هناك أساليب عدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تفيد المجتمع. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي على اكتشاف أمراض لم يتم الكشف عنها من قبل، وتعزيز فرص الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتقليل معدلات الجرائم. ويمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي والمصادر الأخرى، وذلك لتزويد الأفراد بخدمات شخصية مثل النقل العام أو إدارة الطوارئ.

كما يمكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة ومكافحة التغير المناخي. يمكن للعلماء استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات والأنماط المناخية التي تسهم في تطوير نماذج وتنبؤات قد تساعد الحكومات والمنظمات على اتخاذ قرارات سياسية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين فعالية استهلاك الطاقة وتقليل مستويات النفايات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والبناء.

ومع ذلك، من الضروري ألا نُغْمِض أعيننا أمام جاذبية الذكاء الاصطناعي، بل يتعيّن علينا إرساء أسس قوية للتحكم بوتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي وتوجيه قدراته نحو تعزيز رفاهية البشرية جمعاء.

تشجيع مطوري الذكاء الاصطناعي على منح الأولوية للأخلاقيات

من الضروري التطرّق إلى التداعيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وضمان توافقها مع حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية. من الضروري أيضاً أن يتعامل مطورو هذه التكنولوجيا بشفافية بشأن البيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والآليات التي تتبعها هذه الخوارزميات لاتخاذ القرارات. يجب منح الأولوية لحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم، وينبغي تقييم أثر ذلك على المجتمع بدقة قبل تطوير أو إطلاق أي منتجات مدعومة من قبل الذكاء الاصطناعي.

ضمان الشمولية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي

من المهم تصميم الذكاء الاصطناعي بطريقة تحول دون التحيّز والتمييز، وذلك لضمان شمولية هذه المنتجات وأنظمتها لمصلحة جميع الأفراد بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو خلفيتهم الاجتماعية. من الضروري أن يعتمد تطوير الذكاء الاصطناعي على تنوّع وجهات النظر إلى ضمان خدمة الجميع بشكلٍ مُنصف.

نشر التوعية حول الذكاء الاصطناعي

إن إثراء الوعي بمجال الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز الفهم المعمّق لفوائده المحتملة، وبالتالي المساعدة على تصحيح أي انطباعات خاطئة حول آلية استخدامه في اتخاذ القرارات. بالإضافة إلى ذلك، يسهم الوعي الشامل للأفراد وصنّاع القرار في صقل قرارات أكثر استنارة، مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكلٍ عام.

مواجهة التحيّز الضار

يجب علينا المشاركة بفعالية أكبر في المحادثات والنقاشات المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف ضمان توفير الفوائد للجميع. من خلال تسليط الضوء على حيثيات التحيّز واتخاذ مواقف حازمة تجاه أي ممارسات ضارّة في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكننا تأدية دور أكثر فعالية في تشكيل مستقبل يخدم فيه الذكاء الاصطناعي جميع فئات المجتمع.

تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي

هناك حاجة ملحة أن تُولي الأطر التنظيمية أولوية قصوى لضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كما ينبغي وضع مبادئ توجيهية واضحة لتنظيم آليات تطوير هذه التكنولوجيا مع فتح آفاق الشفافية والمساءلة. ويجب أن تكون هذه المبادئ متاحة على نحو شامل للعموم، وأن تتضمن عقوبات فعّالة لضبط سبل تطوير الذكاء الاصطناعي التي تتنافى مع المعايير الأخلاقية.

تعزيز فعالية الوصول الشامل إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

بهدف الحد من التهميش في المجتمع، يتعيّن علينا السعي لتوفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكلٍ عادل للجميع. يتطلّب ذلك تبنّي مبادرات تركّز على ضمان حق الوصول المتساوي إلى هذه التقنية ونشر التوعية والتدريب حول كيفية استخدامها على نحو سليم، لا سيما في البلدان النامية.

التعاون من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي بالطرق الأخلاقية

يعد الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لغرض الحفاظ على البيئة والمجتمع أمر فائق الأهمية، ولكن يتطلب ذلك جهوداً تعاونية منسّقة بين الحكومات والمؤسسات والأفراد. من خلال التعاون المشترك، يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق مستوى رفاهية أفضل للإنسان والحفاظ على البيئة في آن.

من المتوقع أن يصبح تمويل عمليات البحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات أمراً ذا أولوية قصوة في المستقبل القريب، إلى جانب وضع لوائح وسياسات تعزز الاستخدام الأخلاقي والشفاف لهذه التكنولوجيا. كما يجب تعيين آليات فعّالة لرصد وتنظيم الذكاء الاصطناعي بهدف منع سوء استخدامه من قبل الأفراد أو المنظمات، ناهيك عن أهمية تشجيع التعاون بين الحكومات والهيئات الدولية لوضع مبادئ توجيهية وسياسات تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع، مع تجنّب إلحاق الضرر أو انتهاك حقوق الإنسان أو الخصوصية أو الاستقلالية.

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحسين جودة الحياة وجعل العالم مكاناً أفضل، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تم تطويره واستخدامه بطريقة أخلاقية وشفّافة. كما يجب أن يصب تركيزنا على كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بهدف خدمة الصالح العام، وليس فقط لتحقيق المكاسب المالية. من خلال التعاون الوثيق، يمكننا ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز التقدم البشري وحماية كوكبنا.