تسخير الذكاء الاصطناعي لإثراء تجارب العملاء في الإعلان والتسويق

شهد قطاع التسويق والإعلان في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً بفعل التطور المتزايد لاحتياجات ومتطلبات الشركات والعلامات التجارية. وباتت تقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR شائعة الاستخدام أكثر فأكثر في الحملات التسويقية من أجل إنتاج تجارب تفاعلية فريدة. واتجهت المزيد من الشركات الإعلامية وشركات الاتصال الكبرى إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها بدافع الحاجة لتقديم تواصل أكثر تفاعلاً وفاعلية، ولزيادة الإنتاجية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تحليل البيانات على نحو أسرع وأكثر كفاءة، ولضمان ثبات وموثوقية المعلومات. وفي ظل احتدام المنافسة العالية بين الشركات، يمكن للشركات الاستفادة منه لتحقيق أفضل النتائج.

دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مجالي التسويق والإعلان

بفضل استخدام أحدث أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة، باتت شركات التسويق والإعلان قادرةً على تحسين حملاتها الإعلانية وأتمتتها، وابتكار خوارزميات توصية أذكى، ومعالجة كميات هائلة من البيانات بكفاءة عالية بما يمكنها من تحقيق استهداف دقيق أو إعداد تنبؤ أفضل لمؤشرات الأداء الرئيسية KPIs. كما يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، وتنفيذ اختبارات A/B (للمقارنة بين خيارَين) وإنتاج رسائل أكثر تخصيصاً. وأصبح من الشائع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحملات التسويقية والإعلانية، ومنها على سبيل المثال ChatGPT و Midjourney وStabbleDiffusion وGitHub Copilot و TensorFlow وتحديداً استخدام نماذج الشبكات العصبية التوليدية وتعلم الآلة.

وتمثل هذه التقنيات (من خلال واجهات برمجة التطبيقات APIs) حجر الأساس في تطوير أدوات وأعمال مبتكرة. فعلى سبيل المثال، تعد بعض هذه التطبيقات خياراً ممتازاً لتصميم رسائل لمواقع التواصل الاجتماعي أو تحسين توصيفات المنتجات في مواقع الأسواق الإلكترونية.

مواجهة التحديات التي تكتنف عملية تحديد الجمهور المستهدف

تُعتبر التحديات أمراً أساسياً من أجل النمو، ومن أبرز التحديات التي تواجه العلامات التجارية والشركات تحديد الجمهور المستهدف وفهم متطلباته وتلبية احتياجاته، فسلوك المستهلك، لا سيما ضمن الفضاء الرقمي، في حالة تغيّر مستمر، وأصبح من الصعب الوصول لتقييم فوري لبيانات الجمهور المستهدف باستخدام المنهجيات الإحصائية والاقتصادية التقليدية، ثم إنَّ تحديد السبل المناسبة للمحافظة على تفاعل الجمهور يمثل تحدياً كبيراً.

يساعدنا الذكاء الاصطناعي في إنجاز هذه المهمة بسرعة عالية، والتعرف إلى العديد من الأنماط الدقيقة، بالإضافة إلى القدرة على تحديد شرائح مستهدفة أكثر دقة وتمايزاً، وتصميم عروض مصممة بعناية بناءً على ميول المستخدمين، فضلاً عن إطلاق حملات مخصصة وتقديم توصيات بشأن تحسين المنهجيات والإجراءات المطبقة.

ومن الأمثلة على ذلك، ابتكار تصميمات وفيديوهات سواء بمساعدة من المصممين أو بدونهم، وإنشاء خرائط شرائح المستخدمين بالاعتماد على الصور التي ينشرها المستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوفير تحليلات فورية للحملات الإعلانية مع تقديم توصيات بشأن تحسين المنهجية المطبقة.

تعزيز تجارب العملاء

تتيح الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة لتحسين تجارب العملاء وإثرائها. وعلى سبيل المثال، تسهم روبوتات المحادثة النصية (textual chatbots) في تقديم إرشاداتٍ فعالة للمستخدمين فيما يخص المشكلات الأساسية والحساسة، وتسريع وقت الاستجابة، وخفض التكلفة، وتعزيز كفاءة التواصل في أي وقت، فضلاً عن قدرتها على التعلم الذاتي من بياناتها الداخلية.

ويُعتبر تصميم الإعلانات المخصصة جزءاً أساسياً في تجربة العميل، ثم إنَّ الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على ابتكار إعلانات خاصة بالمستخدم، مما يوفر لخبراء التسويق الفرصة لاستقراء أفكار المتسوقين. علاوة على ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد المستخدم وتعديل المعلومات من أجل بناء تواصل عاطفي أقوى معه. وبدلاً من إنشاء قوالب المحتوى، أصبح بالإمكان تصميم صفحات المنتجات وإعداد توصيفاتها لتناسب الجميع. ونتيجة لذلك، بات بمقدور مستخدمي الذكاء الاصطناعي ابتكار بدائل متعددة لتوصيفات المنتجات وتقييم كل منها عبر القنوات المختلفة، حيث تخضع الرسائل المخصصة لاختبارات مقارنة A/B فعالة، ويتم تجميع الرؤى لتحسين المحتوى المخصص وفقاً لشخصية كل مستخدم.

الاستعانة بتوصيات الذكاء الاصطناعي لتحسين العائد على الاستثمار

يمثّل تحسين العائد على الاستثمار ROI أهمية كبيرة بالنسبة إلى الشركات، ويوفر الذكاء الاصطناعي توصيات فعّالة من شأنها تحسين العائد على الاستثمار عند القيام بالحملات الإعلانية، ويتم تحقيق ذلك من خلال إجراء عملية تحليل دقيقة لسجل البيانات وفحص كامل للأحداث الحالية وإدخال العوامل الأخرى ضمن عملية التحليل مثل التأثير الموسمي، والإنفاق التنافسي ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي ضمن فئة العلامة التجارية، واستجابات المستخدمين.

وفي الختام، يجب على الشركات أن تدرك الدور المهم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في عالم التسويق والإعلان، وعليها أن تتذكر في الوقت نفسه أنه بدون توجيه شخصي للذكاء الاصطناعي وقيادته جيداً، فلن يكون قادراً على توفير الإجابات حول كل الأسئلة والقضايا. ويعتمد النجاح في الوقت الراهن على كيفية قيام الشركات بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل إشراك جمهورها وحثه على التفاعل والانخراط بطرق لم يكن بالإمكان تخيلها سابقاً. ويضمن الذكاء الاصطناعي، في ظل التغيرات المستمرة في عالم التسويق، أن تحافظ الشركات على فاعليتها وكفاءتها.